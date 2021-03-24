Леонид Парфенов — о том, как фиксировать планы на листе А4, все успевать и зачем отвечать в Telegram даже глубокой ночью

О переходе к самозанятости

В 2007 году (Леонид Парфенов покинул должность главного редактора журнала «Русский Newsweek» — прим. Ред.) я окончательно стал самозанятым. Нигде не работаю — то есть, у самого себя самим собой: автором и ведущим. Никогда прежде я не успевал так много сделать, а в последнее время график даже уплотнился. Этот период жизни, не похожий на прежние, идет вот уже 15-й год. И, надеюсь, его не придётся менять.

О личных помощниках и делегировании задач

Никакого «персонального ассистента» у меня нет, незачем. Конечно, есть коллеги, и много, они своими делами на проектах заняты. Но тут речь не про «делегирование». Как я могу делегировать режиссуру, если я не режиссёр? Этим заняты Сергей Нурмамед — на фильмах, и Павел Елькин — на сериях «Намедни». Они там делают то, чего я сам не только бы не сделал. Я даже не вполне представляю: а во что превратится у них мой сценарий? И как в окончательном виде на экране будет выглядеть моё ведение? Вот такой большой и непредсказуемый их вклад, за что я очень благодарен. Я же занят очень коллективным трудом.