Леонид Парфенов — о том, как фиксировать планы на листе А4, все успевать и зачем отвечать в Telegram даже глубокой ночью

Когда-то Леонид Парфенов трудился по жесткому ТВ-графику, но сосредоточившись на личном бренде, стал успевать гораздо больше: автор и ведущий YouTube-канала «Парфенон» рассказал «Собака.ru», как строится его день, какое место в нем занимает работа и почему он отвечает на сообщения в Telegram даже глубокой ночью.
О режиме дня и обязательных ритуалах
Чтобы вот прям «режим дня» — такого у меня нет. Есть обязательная ежедневная повестка. Когда можно — я сплю без будильника: сколько получится. Зарядка мне очень нужна, даже небольшая тренировка. На завтрак — всегда одно и то же: творог в одном из видов (простой, сырники, запеканка) и двойной эспрессо. Если Боня (французский бульдог Леонида Парфенова — прим. Ред.) при мне (или я при нём), то две совместные прогулки в день — это минимум. Ужинаю всегда с вином, полбутылки обычно.
О том, сколько времени отводится на работу
Я работаю каждый день — иначе он для меня какой-то неполный. Обычно идет четыре проекта одновременно, и мои дела определяет стадия технологии. Сегодня надо верстать очередной год для тома «Намедни 2011-2015», завтра писать сценарий фильма или серии «НМДНИ 2016-2020», послезавтра — подписывать фотографии в томе. Съёмки обычно идут несколько дней подряд: командировка или ведение в студии, тогда я занят исключительно ими. Еще один трудоемкий процесс — это озвучка.
О переходе к самозанятости
В 2007 году (Леонид Парфенов покинул должность главного редактора журнала «Русский Newsweek» — прим. Ред.) я окончательно стал самозанятым. Нигде не работаю — то есть, у самого себя самим собой: автором и ведущим. Никогда прежде я не успевал так много сделать, а в последнее время график даже уплотнился. Этот период жизни, не похожий на прежние, идет вот уже 15-й год. И, надеюсь, его не придётся менять.
О личных помощниках и делегировании задач
Никакого «персонального ассистента» у меня нет, незачем. Конечно, есть коллеги, и много, они своими делами на проектах заняты. Но тут речь не про «делегирование». Как я могу делегировать режиссуру, если я не режиссёр? Этим заняты Сергей Нурмамед — на фильмах, и Павел Елькин — на сериях «Намедни». Они там делают то, чего я сам не только бы не сделал. Я даже не вполне представляю: а во что превратится у них мой сценарий? И как в окончательном виде на экране будет выглядеть моё ведение? Вот такой большой и непредсказуемый их вклад, за что я очень благодарен. Я же занят очень коллективным трудом.
О составлении списка задач и планировании на год вперед
Мой план — это разлинованный лист А4, чтобы одним взглядом можно было охватить два месяца. Дальше этого с точностью до дня не планирую. Знаю, например, что 19 февраля 2022 года у меня будет творческий вечер в Ростове-на-Дону, но он предусмотрен организаторами — сам я не такой Госплан.
Что делать, когда всё выходит из-под контроля
Чтоб вот «всё» — такого не припомню. А досадных срывов полно было из-за ковида. Но я быстро компенсировал их работой на удалёнке — ее и раньше у меня было много, а карантины снова показали эффективность.
Как все успевать и нужно ли вообще это делать
Я занимаюсь только тем, что мне интересно, тем, чем хочу заниматься. Такой вот избалованный. Если дело в охотку, то оно и идёт легко. Тогда успеваешь. Ради того, в чём заинтересован, можно и не доспать в крайнем случае. А когда к работе душа не лежит — она и тянется мучительно, и сроки летят, и сам ты недоволен.
О беззвучном режиме и постоянном нахождении на связи
Мой телефон все время на беззвучном режиме, но я на связи всегда. Коллега сидит-монтирует, и вот в 10-11 вечера случается какой-то затык. Например, что за портрет я имел в виду, указав его в «левом ряду» — там в сценарии идут авторские предложения по «картинке». И он меня спросит в «телеге». Может, это неправильная организация труда, но я человек вовлечённый — отвечу сразу. Мне это не мешает, настроения «ну, можно когда-то побыть без работы!» в таких случаях не возникает.
Об уходе в отпуск
Отпуска как такового у меня не бывает. Просто живу у моря (и работаю часа 4 в день), а остальное — прогулки, хождение на рынок, купание, ресторанчики со свежим уловом.
Об отдыхе, Youtube и ничегонеделании
Отдых — это поездки, только они. Видео смотрю мало, мне «живые» впечатления интереснее. Что значит «ничего не делать»? Новая выставка в Орсе — это «делать»? Или вот «Линия Рафаэля» в Эрмитаже — она оказалась делом на целый день почти, это по разделу «работа» или «отдых»?
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