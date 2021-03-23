Ваш мозг вам вредит: что такое метакогнитивная терапия и как избавиться от ненужных мыслей в голове

Важно помнить, что мы по-разному можем относиться к автоматическим мыслям

Как к свершившимся фактам, то есть реальным и правдивым на 100%. Или как к тому, чем они и являются – просто мыслям. Что это значит?

Вспомните свое самое нелюбимое блюдо. Представьте, что сейчас перед вами тарелка именно с этой едой. Присмотритесь внимательно – как много еды перед вами? Какая у нее форма, цвет? Если вы обратите внимание на запах, то что почувствуете? Представьте, что съедаете небольшой кусочек. Какую консистенцию вы ощущаете? Какой вкус? Представьте, как можно более подробно, как жуете этот кусочек, а затем проглатываете.

А теперь, отделитесь от этого образа, напомните себе, что это всего лишь образ, ваш мозг может делать с ним все, что захочет, а вы можете за этим просто понаблюдать, не вовлекаясь. Более того, если вы захотите узнать, что действительно лежит перед вами, вы можете просто открыть глаза.

Что-то поменяется в ваших ощущениях? Вероятно, сначала вы можете почувствовать отвращение разной степени интенсивности, а затем оно исчезнет, а сам образ поблекнет. Безусловно, поможет то, что вы перестали представлять нечто неприятное, но и идея, что это всего лишь образ, а не реальность, будет снижать интенсивность переживаний.

Осознание того, что автоматические мысли и образы – всего лишь мысли и образы, что мы их не выбираем, а можем лишь только наблюдать за тем, как мозг что-то с ними делает, является метакогнитивным стилем, который сопровождается менее интенсивными эмоциями и требует меньше усилий, чем долгое «жевание» мыслей.