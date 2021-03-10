15 мифов о здоровье глаз и зрении: про синий свет экранов, линзы, компьютерные очки и чернику

Миф №1. Специальные очки для работы за компьютером защищают ваши глаза
Очки, блокирующие голубой свет — в большей степени маркетинговый ход. Сейчас проводится много медицинских исследований об их эффективности, но убедительных данных у нас по-прежнему нет. При работе за компьютером куда важнее соблюдать зрительный режим и делать перерывы: желательно каждые полчаса отвлекаться от экрана на несколько минут. Это будет своего рода зрительной гимнастикой: можно посмотреть в окно, чаще моргать, встать и при возможности немного пройтись, перефокусировать взгляд.
Миф №2. Черника и морковь помогут улучшить зрение
Конечно, никакие питательные вещества не восстановят утраченное зрение. Но для профилактики продукты и препараты, содержащие витамины А, С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты действительно полезны. Поддерживать зрение также помогают лютеин и зеаксантин — эти вещества есть в шпинате, сладком перце и других фруктах и овощах ярких цветов.
Миф №3. Гимнастика для глаз помогает восстановить зрение
Если зрение уже испорчено, то гимнастика его не улучшит. Но при синдромах зрительной усталости или спазмах аккомодации она будет эффективна. Здесь важна регулярность: если заниматься гимнастикой систематически, то это улучшит кровоток в сосудах глаз и станет хорошей профилактикой синдрома усталости глаз и компьютерного синдрома.
Миф №4. Постоянное ношение очков портит зрение еще больше
Это очень популярный миф, что при постоянном ношении очков мышцы глаз перестанут работать, а глаза «обленятся». Если очки правильно подобраны и изготовлены (это очень важно!), соответствуют степени близорукости или дальнозоркости, рекомендованы офтальмологом к постоянному ношению, то зрение ухудшаться не будет. Чтобы составить грамотный рецепт на очки, нужно провести комплексное обследование глаз, сделать циклоплегию (закапать специальные капли, которые расслабляют цилиарную мышцу глаза) и после этого определить клиническую рефракцию. Это особенно важно в школьном возрасте, когда зрение не сформировано окончательно.
Миф №5. При плохом зрении противопоказаны естественные роды
Раньше женщине с близорукостью от 6 диоптрий и выше нередко рекомендовали кесарево сечение, чтобы избежать риска отслойки сетчатки. Сейчас медицинские требования изменились — только серьезная патология сетчатки может служить ограничением к естественным родам. Если же у женщины близорукость даже высокой степени, но ничем не осложненная, то естественные роды, как правило, разрешены.
Миф №6. Чтение в темноте портит зрение
Да, это действительно так. Чтение книг в идеале должно быть таким: положение сидя, прямая спина, хорошее освещение и расстояние 35-40 см. до книги.
Миф №7. Смотреть телевизор близко — вредно
Да, расстояние до объекта действительно влияет на зрение. Глаза начнут уставать быстрее, если экран находится близко. Для книги и телефона адекватным расположением будет 35-40 см. от глаз, для экрана монитора — длина вытянутой руки, а для телевизора — три метра и дальше, но расстояние должно было пропорционально размерам экрана.
Миф №8. Однодневные линзы можно носить несколько дней
Нет, ни в коем случае. Если носить однодневные линзы несколько дней, человек может ощутить выраженный дискомфорт, а если не менять их еще дольше, то это может привести к воспалению. Однодневные линзы гораздо гигиеничнее многоразовых: не нужны контейнеры, растворы, промывание. И удобнее: если человек носит линзы не каждый день, а чередует их с очками, то растянуть упаковку однодневных линз можно на столько, на сколько нужно. У линз многоразового использования такой возможности нет: после первого использования начинается определенный срок ношения, по окончании которого линзы нужно заменить на новые.
Миф №9. Бумажные книги менее вредны для глаз, чем электронные
Этот миф не безоснователен — при чтении с экрана глаза будут утомляться быстрее. Электронные книги для глаз лучше, чем экраны планшетов, хотя если у последних монитор с Retina дисплеем, то это меньшее зло. У этого дисплея высокая плотность пикселей, и глаза не замечают, что изображение состоит из отдельных точек, поэтому он более комфортен для глаз. Разница между бумажными и электронными книгами не критична, но бумажные носители более благоприятны для глаз.
Миф №11. Существуют линзы, в которых можно даже спать
Если уснуть в линзах на несколько часов или даже на всю ночь, ничего страшного, скорее всего, не произойдет (при условии, что глаза здоровы) — но такая ситуация должна быть исключением, а не правилом. Некоторые производители заявляют, что их линзы вовсе необязательно снимать на ночь, но я бы их не рекомендовала.
Миф №12. В ношении контактных линз нужно делать перерыв
А это вовсе не миф: при длительном стаже ношения линз я обычно рекомендую делать недельные или двухнедельные перерывы, чтобы роговица смогла немного восстановиться. Заходя домой, где все знакомо и понятно, линзы стоит снимать — это даст глазам отдохнуть. Если человек использует как преимущественный метод коррекции контактные линзы, то у него обязательно должны быть еще и очки. Их можно надевать дома, если зрения не достаточно.
Миф №12. Курение может испортить зрение
Да, это так. Некоторые исследования доказывают связь между курением и глазными заболеваниями, при которых страдают мелкие сосуды и мелкие капилляры сетчатки. Если у человека выявляют определенное дистрофическое заболевание сетчатки глаза, то рекомендуется отказаться от курения
Миф №13. Если оба родители близоруки, то у ребенка тоже будет близорукость
Не обязательно, хотя риск близорукости у такого ребенка высок. На зрение в большей степени влияют зрительные нагрузки и образ жизни. Сейчас дети чаще находятся дома, сильно нагружены в школе, практически не гуляют и не занимаются спортом. А для профилактики близорукости важна физическая активность на свежем воздухе и снижение зрительной нагрузки. Так что, даже если у родителей близорукости нет, то у ребенка она может быть — опять же из-за факторов, названных выше. Есть болезни глаз, которые могут наследоваться — например, глаукома. Если у кого-то из близких родственников это заболевание есть, то человек должен быть начеку и периодически обследоваться.
Миф №14. При конъюнктивите помогает промывание глаз заваркой
Однозначно нет, методы недоказательной медицины не помогут. Если под рукой нет абсолютно ничего, то в крайнем случае можно заварить пакетик ромашки, и после этого сразу идти к врачу. Самолечение и фитотерапию рассматривать не нужно. В домашней аптечке желательно иметь глазной антисептик.
Миф №15. Открывать глаза в линзах под водой можно
Плавать, например, в бассейне в контактных линзах можно, но открывать глаза лучше в защитных очках для плавания. Тем более, если это общественный бассейн, где вода, скорее всего, хлорированная и есть риск грибковых инфекций. Ходить в душ в линзах тоже можно, но лучше контролировать попадание воды в глаза. Для тех, кто носит линзы, водопроводная вода может быть опасной. Например, может развиться акантамебный кератит из-за попадания водопроводной воды под контактную линзу.
Автор: Карина Сиразетдинова.
Редакция благодарит систему клиник МЕДИ за помощь в организации интервью.
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