15 мифов о здоровье глаз и зрении: про синий свет экранов, линзы, компьютерные очки и чернику

Миф №1. Специальные очки для работы за компьютером защищают ваши глаза

Очки, блокирующие голубой свет — в большей степени маркетинговый ход. Сейчас проводится много медицинских исследований об их эффективности, но убедительных данных у нас по-прежнему нет. При работе за компьютером куда важнее соблюдать зрительный режим и делать перерывы: желательно каждые полчаса отвлекаться от экрана на несколько минут. Это будет своего рода зрительной гимнастикой: можно посмотреть в окно, чаще моргать, встать и при возможности немного пройтись, перефокусировать взгляд.

Миф №2. Черника и морковь помогут улучшить зрение

Конечно, никакие питательные вещества не восстановят утраченное зрение. Но для профилактики продукты и препараты, содержащие витамины А, С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты действительно полезны. Поддерживать зрение также помогают лютеин и зеаксантин — эти вещества есть в шпинате, сладком перце и других фруктах и овощах ярких цветов.