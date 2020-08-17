Что читают петербургские психологи и психотерапевты в свободное от консультаций время? «Собака.ru» обратилась за рекомендациями к специалистам в области mental health и собрала список из 30 (!) книг, обязательных к прочтению. Как разрушить шаблоны негативного мышления и избавиться от тревожности, лучше понять свою сексуальность и научиться оказывать себе психологическую поддержку?
30 книг о сексе, мозге и самооценке — рекомендуют петербургские психологи
- Джеффри Янг, Джанет Клоско «Прочь из замкнутого круга. Как оставить проблемы в прошлом и впустить в свою жизнь счастье»
Абсолютный маст-хэв, написанный создателем современного научно-доказанного направления в психотерапии — схема-терапии. Вы узнаете об 11 ловушках (по-научному — «ранних дезадаптивных схемах»), в которые попадал каждый из нас. В книге описано, как детский опыт мог способствовать попаданию в эти ловушки, как из них выбраться самостоятельно или с помощью специалиста. Практически каждый мой клиент находит содержание этой книги ценным и даже «лечебным». В процессе чтения многие плачут и многократно углубляют понимание себя и окружающих людей.
- Гитта Джейкоб, Ханни ван Гендерен и Лора Сибауэр «Разрушение паттернов негативного мышления. Самопомощь и поддержка в схема-терапии»
Эта книга углубляет наше понимание причин и форм дезадаптивных эмоций, мыслей и поведения, вводя определение «схема-режим». Каждый из нас в любое время находится в одном из этих режимов. Например, переживание сильных негативных эмоций (страх, отчаяние и т.д.) — это «режим уязвимого ребенка». Его активация — отклик на неудовлетворенные базовые эмоциональные потребности. В первой части книги достаточно подробно описаны все здоровые и дезадаптивные режимы. А во второй изложены стратегии того, как изменить эти привычные и проблемные паттерны. Книга может быть использована в качестве инструкции по самопомощи, а также как рабочая тетрадь для работы с психологом, использующим метод схема-терапии.
- Мэтью Маккей, Патрик Фаннинг «Самооценка. Проверенная программа когнитивных техник для улучшения и поддержки вашего самоуважения»
Одна из моих любимых книг, касающихся темы самооценки. Во-первых, потому что одна она может легко заменить все другие. В ней вы найдете исчерпывающий перечень техник для работы с низкой самооценкой. Во-вторых, она прекрасно написана и сверстана, её приятно и удобно читать. В-третьих, в книге отражен когнитивно-поведенческий подход, доказавший свою эффективность в исследованиях. Вы найдете информацию о происхождении самооценки и влиянии на нее «патологического критика». Далее, с помощью целого арсенала когнитивных техник, разобьёте критика и сформируете точную самооценку. Поставите цели согласно своим ценностям, а не внушенным требованиям извне.
- Ричард Филлипс Фейнман «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
Знаменитый физик попадает в странные ситуации, ведет себя эксцентрично и все это документирует. Редкий случай, когда наука сочетается с юмором. Ричард Фейнман, кажется, берет от жизни все, приправляя это отменными шутками и жизнелюбием. Иногда создается ощущение, что книга написана ребенком – столько в ней вовлеченности и непосредственности. Книгу однозначно стоит прочесть, если вы хотите зарядиться оптимизмом и легкостью
- Донна Тарт «Щегол»
Роман, получивший Пулитцеровскую премию и множество других наград, с первых страниц погружает в переживания маленького ребенка, потерявшего в теракте свою маму. Единственное, что у него остается – это украденная картина Фабрициуса «Щегол», которая на протяжении всей книги является источником тревог, вдохновения и любви. Многослойное произведение, которое затрагивает множество тем: от любви, дружбы до наркотиков и смерти.
- Пол Долан «Счастье по расчету. Как управлять своей жизнью, чтобы быть счастливым каждый день»
Автор – профессор поведенческих наук в Лондонской школе экономики и политических наук, научные интересы которого тесно связаны с изучением феномена счастья. В своей книге Долан без лишнего пафоса рассказывает о многолетних исследованиях в области счастья. Он не предлагает совершать революционные действия, чтобы почувствовать себя счастливее, не дает универсальных рецептов. Вместо этого, описывая множество практических методов, предлагает задуматься о балансе осмысленности и удовольствия в повседневной жизни и о том, как его можно найти.
- Мэттью Маккей, Джеффри Вуд «Новое счастье. Практики духовного роста и жизни с намерением»
Что такое саморазвитие? Как на человека влияет религия и влияет ли вообще? Авторы — известные поведенческие терапевты —подготовили список навыков и научно-доказанных практик, которые могут помочь запутавшемуся человеку понять свои ценности, а также найти смысл в рутине и мелких мгновениях жизни.
- Сьюзан Орсильо, Лизабет Рёмер «Осознанность или тревога»
Для вас не существует спокойного времени суток? Вы всё время в заботах, решаете проблемы, пытаетесь понять что грозного может ждать вас в будущем? Усталость, выгорание, отсутствие сил, раздражительность и неприятные физические симптомы — всё это постоянные спутники состояния, которое мы называем генерализованным тревожным расстройством. Авторы рассказывают историю людей, страдающих от этих переживаний, и объясняют, как можно иначе посмотреть на свою тревожность. Это очень практическая книга с большим количеством упражнений, медитативных и дыхательных практик.
- Салли Уинстон, Мартин Сейф «Избавление от навязчивых мыслей»
Вас когда нибудь мучили навязчивые мысли? Приходилось ли вам раз за разом возвращаться домой, проверять закрыты ли ручки дверей и выключена плита? Возможно вас донимали странные, нехарактерные для вас мысли о сексе, смерти или что-то непристойное, что никак не получается прогнать из головы. Тогда эта книга для вас. Её авторы, Салли М. Уинстон и Мартин Сейф, больше 40 лет занимаются лечением тревожных состояний. Книга помогает понять суть состояния навязчивых мыслей и совладать с ним.
- Лори Минц «Точка наслаждения. Ключ к женскому оргазму»
Отпуск — самое подходящее время, чтобы познакомиться поближе с собой. Ко мне на прием приходят молодые и достаточно раскрепощённые женщины, которым, тем не менее, бывает сложно полностью довериться партнёру и отдаться удовольствию. Эта книга — для женщин, которые хотят уделить время себе и познанию собственной сексуальности, а также для их партнеров, желающих лучше понять любимых и помочь им раскрыть свою чувственность. Книга включает культурный и исторический анализ физиологии и психологии удовольствия женщины в интимной жизни, а также практические задания, которые помогут пробудить чувственность и действительно наслаждаться близостью.
- Татьяна Загоровская «Сладкая жизнь. Советы психолога, как счастливо жить с диабетом»
Будучи практикующим психологом и человеком с диабетом, я на собственном опыте постаралась рассмотреть полный круг проблем, с которыми сталкиваются люди с хроническим заболеванием. И предложить психологические способы их решения. Это первая и единственная книга такого рода в России, отзывы о ней говорят за меня — читая их, я чувствую, что многим не хватало этих знаний: «Я впервые почувствовала себя понятой», «Я читала и плакала, а в конце ощутила лёгкость», «После прочтения залпом, я понимаю себя и свои отношения гораздо лучше». Истории из личной жизни, основы психологии и упражнения переплетены таким образом, что читатель может легко проработать свою проблему, почти как на личном приёме у психолога.
- Виктория Хогланд «Голландские дети спят всю ночь»
Легкий коктейль из юмора и здравого смысла, который, надеюсь, поможет вам в чем-то проще относиться к жизни — у голландцев в этом смысле есть чему поучиться! Виктория — популярный блогер (@victoriahoogland), журналистка из Петербурга, которая сейчас живет в Нидерландах и с обаятельной самоиронией пишет о голландской культуре, своей жизни и семье. Ее зарисовки помогают по-новому — и гораздо легче — взглянуть на психологически довольно непростые темы: переезд в чужую страну, адаптация к другой культуре, брак с большой разницей в возрасте, материнство (и то, как, при всех этих обстоятельствах, остаться в здравом уме!). Доктор Комаровский также рекомендует эту книгу, называя ее «очень вкусной» — думаю, стоит попробовать.
- Свен Бринкман «Конец эпохи self-help: как перестать себя совершенствовать»
Навязчивые попытки самосовершенствования, постоянный бег за «лучшей версией себя» иногда приводит к обратному эффекту — снижению самооценки, подавленности, усталости. Семь простых правил, чтобы замедлиться, услышать себя в «эпохе ускорения», как называет автор современную западную жизнь.
- Леонард Млодинов «Несовершенная случайность»
Как случайности проявляются в нашей жизни? И как, используя теорию вероятностей научить себя думать более рационально? Леонард Млодинов помогает ответить на эти вопросы.
- Василий Ершов «Аэрофобия»
Книга советского, а затем российского летчика гражданской авиации. С точки зрения пилота рассказывает обо всех особенностях полета и почему самолет это не страшно. Подойдет как людям, боящимся летать,так и напротив — любителям авиации.
- Дэниэл Сигел, Тина Брайсон «Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего ребенка»
Зачастую ошибки родителей в воспитании основаны на незнании и непонимании того, на каком этапе развития находится нервная система ребёнка. В книге «Воспитание с умом» описаны практические советы, которые помогут вам лучше понять поведение своего ребенка с учётом этапа развития его мозга, а также эффективнее (как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе) справляться со сложными ситуациями (например, с истериками). Всё это описано понятным языком, проиллюстрировано с помощью картинок в стиле «как надо» и «как не надо», которые можно повесить на видном месте, чтобы повысить вероятность использования вами этих стратегий. Подходит для родителей детей с 0 до 12 лет.
- Элина Снел «Замри как лягушонок»
В этой коротенькой книге собраны простые и интересные упражнения, которые помогут вам улучшить навыки концентрации и переключения внимания у ребёнка (и у вас, если будете делать упражнения вместе). Зачем нужно развивать эти навыки? Если вкратце – они помогают справляться со стрессом (а в современном мире его в избытке), с тревогой, лучше регулировать себя, когда мы злимся, не «зависать» в неприятных ситуациях. В книге так же есть ссылка на аудиозаписи, которые можно включать ребёнку для самостоятельной практики. Подходит для родителей детей от 3 до 18 лет.
- Патрисия Зуритта Она «Трудный подросток. Конфликты и сильные эмоции. Терапия принятия и ответственности»
Даже самые терпеливые родители сообщают, что им бывает сложно оставаться заботливыми, любящими и принимающими по отношению к их ребёнку-подростку, что вполне нормально. Данная книга может помочь вам справиться со своими противоречивыми сильными эмоциями, найти поддержку для себя, научиться проявить сочувствие к себе и к ребёнку в сложных, эмоционально заряженных ситуациях, действовать более осознанно, удерживать границы. А также не потерять или наладить контакт со своим подростком.
- Дэвид Д. Бернс «Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток»
Отличное руководство по самопомощи, написанном в русле когнитивно-поведенческой терапии — «золотым стандартом» лечения многих психических расстройств. Автор легко доносит информацию, объясняет когнитивную модель, приводит примеры и дает рекомендации, которые может выполнить любой человек. Все достаточно четко структурировано: диагностика, работа с автоматическими мыслями, разбор нескольких широко распространенных дисфункциональных убеждений, информация о лекарственной терапии — как на первом этапе работы с психотерапевтом, которого зачастую бывает достаточно при легких расстройствах.
- Марк Уильямс, Денни Пенман «Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире»
Книга базируется на программе снижения стресса на основе осознанности (Mindfulness-Based Stress Reduction) и является своебразным майндфулнесс-самоучителем — в ней описаны упражнения, техники, примеры, дается четкая структура по неделям. Техники осознанности помогают не только уменьшить стресс, но и снизить уровень тревоги и депрессии, повысить работоспособность, улучшить отношения с другими людьми. Рекомендую ее к прочтению большей части своих клиентов, а также знакомым и друзьям.
- Дуглас Адамс «Автостопом по галактике»
Книга не про ментальное здоровье, но для него. Остроумная, захватывающая, добрая, ловко играющая со стереотипами – в ней все, что нужно, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка. В серии пять книг, после прочтения четырех решил оставить последнюю на черный день, как «ядерное оружие» против депрессии.
- Венди Сузуки «Странная девочка, которая влюбилась в мозг»
Это одна из лучших книг о мозге, в которой о его работе и анатомии доступными словами рассказывает известный на весь мир нейробиолог. Вы узнаете, как работает наша память и где она находится, как физические упражнения влияют на эмоциональный фон и почему представление о том, что мы используем 10% возможностей своего мозга, неправильное.
- Джона Лерер «Как мы принимаем решения»
Очень увлекательная научно-популярная книга, рассказывающая, как наш мозг принимает те или иные решения и что на это влияет. Вы узнаете, почему лучше иметь бумажные деньги, а не карты, как была предотвращена одна из авиа-катастроф, так как мозг диспетчера сработал быстрее, чем пришло осознание и множество других интересных историй.
- Франсуа Лелорд «Путешествие Гектора, или Поиски счастья»
Все мы рано или поздно задумываемся над тем, что такое счастье и как оно выглядит. Герой этой художественной книги — психиатр — отправляется в путешествие, чтобы понять, узнать и определить что же такое Счастье. Во время путешествия он попадает в разные интересные истории, которые помогают ему понять, что же является Счастьем. В книге отличный юмор, автор простыми словами говорит о сложных вещах — читается на одном дыхании.
- Расс Хэррис «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить»
В поисках счастья мы часто пытаемся избавиться от негативных мыслей и эмоций. Расс Хэррис объясняет, почему такой подход не работает: чем сильнее мы боремся или сопротивляемся им, тем больше они имеют над нами контроль. И предлагает упражнения на каждый день, которые помогают быть в настоящем, выдерживать неприятные переживания и наполнять свою жизнь смыслом.
- Роберт Лихи «Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой»
Книга написана очень легко и не изобилует сложными медицинскими терминами, поэтому будет понятна и полезна всем, кому тревога осложняет жизнь. Роберт Лихи — доктор психологии, за спиной которого десятилетия практики. В книге он делится своим обширным опытом в области профилактики, диагностики и лечения тревожных расстройств.
- Джон Норкросс, Кристин Лоберг «Прокачай себя! Научно доказанная система по приобретению и закреплению полезных привычек»
Книга, которая открыто и честно показывает, как можно изменить себя. Она состоит из историй, примеров и упражнений, которые помогают выработать новые привычки, будь то спорт или уборка. Особенно важно, что авторы дают советы, как избежать срывов и не забросить всё на середине пути.
- Эмили Нагоски «Как хочет женщина»
Это книга о женской сексуальности, хотя на мой взгляд читать её стоит не только женщинам и не только из интереса к женской сексуальности. Автор раскрывает очень много тем — от физиологии стресса до самосострадания — и дает ответы на целый ряд важных вопросов (например, какие свойства нервной системы влияют на сексуальность, почему важно рассматривать сексуальность в контексте всей жизни, или что делать, если секс пугает и не получается расслабиться). В целом от книги остается приятное впечатление, будто всё, что нас когда-либо беспокоило или вызывало стыд, на самом деле нормально и знакомо другим людям.
- Эмили Нагоски и Амелия Нагоски «Выгорание»
Эту книгу Эмили написала со своей сестрой. Стиль изложения и некоторые идеи похожи на первую книгу, но всё же основная тема здесь другая — выгорание. Будь то выгорание на работе, в домашних делах или в целом стресс и усталость. В книге рассматриваются с разных стороны возможные причины выгорания у женщин и способы преодолеть их, найти положительные ресурсы.
- Лена Климова «Настоящая девчонка»
Книга для девочек-подростков, но, на мой взгляд, она также отлично подойдет и взрослым девочкам — многим из нас в детстве не говорили о тех важных вещах, о которых простым и заботливым языком говорит эта книга. Лена Климова рассказывает про мифы о сексе и романтических отношениях, предлагает примеры сложных ситуаций в отношениях с родителями или друзьями, объясняет, что такое депрессия, почему вреден перфекционизм. Если вы чувствуете, что ваш «внутренний ребенок» часто растерян и не понимает своих переживаний, возможно, эта книга — хороший способ обратиться к нему (вернее, к ней :).
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