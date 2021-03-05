Почему женщины часто себя недооценивают и как это исправить? Объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Какие факторы влияют на женскую самооценку?

На уровень уверенности каждого человека влияют множество генетических, психологических, физиологических и социальных факторов, его воспитание и окружение. Но многие психологи — к ним присоединяюсь и я — считают, что основная причина различия в самооценке мужчин и женщин восходит к тому, как их обучают вести себя в обществе в ранние годы. Многих девочек учили (и по-прежнему учат) тому, что нужно быть «скромной, умеренной, и ждать, пока выбор сделает кто-то старший и наделенный властью». Возможные итоги такого воспитания — стеснение задавать вопросы, проявлять инициативу и предлагать свою работу. Безусловно, сдерживающие карьерный потенциал.

Мальчикам же, наоборот, с детства часто прививают установку «здесь нужно твое мнение». Вообще такая установка в разумной мере должна присутствовать у каждого человека — независимо от пола. Интересно то, что в эпоху борьбы за гендерное равенство типично мужской паттерн поведения — активно участвовать в процессе, давать советы — перестает получать социальную поддержку. На место него приходит позиция невмешательства. Это создает определенный когнитивный и поведенческий диссонанс у мужчин, который нам еще предстоит исследовать и наблюдать.