Почему женщины часто себя недооценивают и как это исправить? Объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Какие факторы влияют на женскую самооценку?
На уровень уверенности каждого человека влияют множество генетических, психологических, физиологических и социальных факторов, его воспитание и окружение. Но многие психологи — к ним присоединяюсь и я — считают, что основная причина различия в самооценке мужчин и женщин восходит к тому, как их обучают вести себя в обществе в ранние годы. Многих девочек учили (и по-прежнему учат) тому, что нужно быть «скромной, умеренной, и ждать, пока выбор сделает кто-то старший и наделенный властью». Возможные итоги такого воспитания — стеснение задавать вопросы, проявлять инициативу и предлагать свою работу. Безусловно, сдерживающие карьерный потенциал.
Мальчикам же, наоборот, с детства часто прививают установку «здесь нужно твое мнение». Вообще такая установка в разумной мере должна присутствовать у каждого человека — независимо от пола. Интересно то, что в эпоху борьбы за гендерное равенство типично мужской паттерн поведения — активно участвовать в процессе, давать советы — перестает получать социальную поддержку. На место него приходит позиция невмешательства. Это создает определенный когнитивный и поведенческий диссонанс у мужчин, который нам еще предстоит исследовать и наблюдать.
Видят ли ученые разницу в самооценке женщин и мужчин?
Погружаясь в результаты научных исследований, посвященных женской уверенности в себе, мы вступаем на зыбкую почву — потому что их результаты весьма противоречивы. В основе многих лежит гипотеза, что обстоятельства складываются против женщин как группы — лишь отдельные из нас могут пробить тот самый «стеклянный потолок» (непреодолимый барьер, который мешает некоторым группам двигаться дальше по карьерной лестнице — прим. Ред.). Другие исследования, наоборот, опровергают саму идею влияния «женской скромности» на профессиональную самореализацию. В них отмечается, что в сферах, ориентированных на достижение результатов, женщины оценивают себя по лидерским аспектам не ниже мужчин.
Мета-анализ гендерных различий в самооценке (1148 исследований с 2009 по 2013 год; всего N = 1 170 935) обнаружил небольшую разницу в пользу мужчин. Согласно исследованию, гендерные различия увеличивались с 1970-х до 1990-х годов и стали уменьшаться с 1990-х годов. Однако есть и другие данные, которые говорят о большей разнице между самооценкой между мужчинами и женщинами.
Отношение к женщинам меняется, и в лучшую сторону. Но множество тревожных исследований показывают, что все пока не так хорошо. Например, мы можем быть подвергнуты более серьезному социальному и даже профессиональному наказанию, чем мужчины, за агрессивные действия на работе. Если женщина заходит в офис своего босса с нежелательным мнением, высказывается на встречах или дает бизнес-совет выше уровня ее компетенции, то рискует столкнуться с серьезной неприязнью. Такая реакция начальства в итоге может сказаться на самооценке и желании высказывать свою позицию.
Чем больше женщина преуспевает, тем чаще под вопрос ставится не только ее компетентность, но еще и личные качества, характер. Важно не просто говорить женщинам, чтобы они чувствовали себя более уверенно, но и изменять организационные системы и процессы так, чтобы они относились к мужчинам и женщинам одинаково — то есть основывались на их компетентности.
Почему вырабатывать уверенность в себе действительно важно?
Уверенность – это не просто хорошее самочувствие. Возможно, наиболее конструктивное определение уверенности дал профессор психологии Университета Огайо Ричард Пэтти: «Уверенность — это то, что превращает мысли в действия». Чтобы добиваться своего, вам необходимы храбрость и упорство, интеллект и способность к творчеству. Но все начинается с уверенности — именно она преобразует наши мысли о том, на что мы способны, в реальные действия.
Люди считывают то, как вы относитесь к себе, но истинная самоуверенность – это не просто бахвальство. Очень уверенные в себе люди не отталкивают других, потому что не притворяются. А вот фальшивая уверенность работает по иному принципу: окружающие считывают ваше внутреннее состояние и видят подсказки вашей истинной неуверенности — бегающие глаза, повышенный голос.
Широко известный американский слоган «fake it till you make it», предлагающий притворяться, пока сам в это не поверишь, может пригодиться вам в определенные моменты. Но вместо того, чтобы «притворяться», имеет смысл тратить энергию на развитие подлинного разнообразия. Со временем вы сможете изменить даже давно сложившееся отношение к себе и своим реакциям на других.
Как вы можете повысить самооценку и уверенность в своих силах
- Боритесь с перфекционизмом. Исследование за исследованием подтверждают, что перфекционизм — зачастую именно женская проблема. Мы не отвечаем на вопрос, пока не будем полностью уверены в ответе, не отправляем отчет, пока не отредактируем его до совершенства, и не делаем первый шаг, если не уверены в идеальном результате. Ирония в том, что стремление к совершенству на самом деле приводит к прокрастинации и еще большей неуверенности в своих силах. Перфекционизм на уровне нейронных процессов головного мозга проявляется как тревога: у человека, мечтающего об активизируются те же самые зоны мозга, что активируются при страхе. Не забывайте, что идеальный вариант — это иллюзия.
- Проанализируйте свой жизненный опыт и отметьте, чего вам реально удалось достичь. Вы удивитесь, но вы сделали больше, чем вам кажется. Составьте список своих достижений, начиная со школьных времен — все победы, все гордости, преодоления сложностей. Даже самые малые из них на самом деле важны. И пусть этот список всегда будет у вас под рукой! В моменты сомнений в себе он поможет обрести почву под ногами и станет вдохновляющем ресурсом. Дополняйте список победами и достижениями которые происходят в вашей жизни.
- Осознавайте конфликт между своими потребностями и социальными — то есть теми, что навязаны вам обществом или ближайшим окружением. Учитесь понимать, в каких ситуациях вы, на самом деле, пытаетесь реализовать не нужные вам потребности, и не тратьте на это силы.
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Оценивайте ситуации с позиции: вас выбирают или вы выбираете. Мы часто боимся ошибиться, принять неправильное решение — в такой ситуации проще принять гипотезу, что выбора просто нет. На самом деле ощущение отсутствия выбора может быть исключительно вашей иллюзией. Если вам кажется, что на работе или в личной жизни выбирают исключительно вас, проанализируйте, так ли это на самом деле. Имели ли бы эти отношения или эту должность, если бы все зависело исключительно от вас? Отслеживайте как часто вы занимайте активную или пассивную позицию.
- Пробуйте то, что о чем вам даже страшно подумать: возьмите уроки пения, запишитесь в актерский класс, напишите о ваших достижениях в Instagram-посте. Делая маленькие подвиги, вы растите веру в себя. Можно сколько угодно лежать на диване и думать: «Как будет здорово, если я….» Но без конкретных действий у вас не формируются новые нейронные связи и не закрепляется ощущение успеха. Одни лишь фантазии, даже очень воодушевляющие, в конечном итоге ведут к еще более сниженной самооценке: «Я хочу, мечтаю, но не могу».
- Сравнивайте себя с другими конструктивно. Легко испугаться активной позиции окружающих и подумать: «Ах, он/она умнее меня». Вместо этого вспомните о наиболее часто встречающихся когнитивных искажениях и потратьте время на борьбу с ними с помощью Сократовского диалога:
- О чем я сейчас подумал/подумала? Какой образ в мне представляется или находится в моем сознании?
- Почему я считаю эту мысль правильной или истинной? Есть ли доказательства или вероятность того, что эта мысль может быть ошибочной или частично ошибочной?
- Как можно посмотреть на ситуацию иначе, по-другому?
- Каковы мои действия в случае самого неблагоприятного исхода?
- Какой самый лучший исход?
- Какой наиболее реалистичный?
- Как бы я поддержал моего друга или подругу в этой ситуации?
- Какой способ действия я выбираю?
- Какой мой первый шаг?
- Поддерживайте коллег-женщин. Как это ни странно звучит, но иногда женщины сами портят самооценку друг друга. Парадокс в том, что борьба против кого-то лишь снижает вашу самооценку, ведь в этот момент внутренний критик шепчет вам, что вы ведете себя не лучшим образом. Помните, что всегда лучше бороться за что-то, а не против кого-то.
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Не позволяйте тому, что находиться вне вашего зоны контроля, влиять на вас. Легко зациклиться на вещах, которые вам неподвластны, но вряд ли эти мысли вам в чем-то помогут, тем более в укреплении самооценки. Сосредоточьте свою энергию на выявлении вещей, которые находятся в пределах вашего контроля, и поймите, можете ли вы их изменить в лучшую сторону.
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Обозначьте ваши ценности. Помните, что они могут быть разными и менять свою актуальность в разные периоды жизни. Обозначив ценности, вы лучше поймете, что для вас действительно важно, будь то семья, работа, начало романа или занятия танцами. Конечный результат: рост чувства собственного достоинства и мотивации.
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Окружайте себя людьми, которые вас поддерживают. С которыми вы можете открыто обсуждать свои беспокойства и страхи, которые вас заряжают и вдохновляют. Не забывайте, что в общении важно не только положительная оценка, но и возможность получить конструктивную обратную (иногда и не очень приятную) связь или не схожую с вашей точку зрения.
Практически ежедневно появляются новые доказательства того, насколько наш мозг может меняться в ответ на изменение образа мышления и поведения. Направив свой талант на упорный труд и добиваясь результатов, вы помогаете мозгу сделать вас более уверенными в себе. И не забывайте, что уверенность в себе накапливается через опыт – и не только через успехи, но и неудачи.
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