Какой грипп стоит ждать в 2021-ом и следующем году? В прогнозе ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения составили ежегодный прогноз о том, какие штаммы гриппа стоит ждать в 2021 и 2022 году. От этого зависит состав противогриппозных вакцин, которые будут применяться для иммунизации населения.
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Как пишет «Доктор Питер», ВОЗ советует включить в состав трехвалентных вакцин от гриппа на основе куриных эмбрионов рекомендуется включить следующие штаммы вируса гриппа:
- Вирус, подобный штамму A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
- Вирус, подобный штамму A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
- Вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).
В состав четырехвалентных вакцин войдет еще один штамм вируса гриппа — вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Напомним, ранее стало известно, что в России впервые выявлены случаи заражения птичьим гриппом H5N8. До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда им заболевали люди.
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