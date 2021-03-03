Какой грипп стоит ждать в 2021-ом и следующем году? В прогнозе ВОЗ

Как пишет «Доктор Питер», ВОЗ советует включить в состав трехвалентных вакцин от гриппа на основе куриных эмбрионов рекомендуется включить следующие штаммы вируса гриппа:

Вирус, подобный штамму A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

Вирус, подобный штамму A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

Вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

В состав четырехвалентных вакцин войдет еще один штамм вируса гриппа — вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Напомним, ранее стало известно, что в России впервые выявлены случаи заражения птичьим гриппом H5N8. До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда им заболевали люди.