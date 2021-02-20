«До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В России лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, назвав подтверждение заражения «важным научным открытием» и «победой российских ученых».

На сегодняшний день птичьим гриппом заразились 7 сотрудников одной из птицефабрик на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции. У всех заразившихся болезнь протекала в легкой форме, сейчас они чувствуют себя хорошо.

«Клиническое течение у них было очень легким, но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников», — пояснила Попова. Хоть вирус и сумел преодолеть межвидовой барьер и перейти от птицы к людям, от человека к человеку он пока не передается, заверила глава Роспотребнадзора.

«Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер покажет время. Для того, чтобы в случае когда этот вирус станет более патогенным, более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку, мы были во всеоружии и были полностью готовы», — добавила Попова.

Оперативное выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас начать разработку тест-системы и создание вакцины. «Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.