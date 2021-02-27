Новый корпус больницы Святого Георгия планируют достроить к концу 2021 года

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, новые корпуса больниц строятся по принципу трансформеров — при необходимости их могут быстро перепрофилировать для лечения инфекционных больных. В новом корпусе больницы Св. Георгия планируют развернуть 305 коек, однако его мощность могут увеличить до 400.

В нем также будут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория и отделение реанимации и интенсивной терапии. Лечиться здесь смогут пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушения мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания. Медпомощь будут оказывать и больным диабетом.

В общей сложности до конца этого года построят девять объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, больницы и санаторий.