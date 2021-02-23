В Петербурге на 7,6% увеличилось число госпитализаций c COVD-19

Как сообщил Лисовец, на прошедшей неделе в петербургские стационары были доставлены 2545 пациентов, при этом неделю назад этот показатель составлял 2365. В Комздраве считают, что такой рост связан с новым подходом к госпитализации. В условиях улучшения ситуации с коронавирусом в городе лечение в больнице предлагают всем пациентам, которые входят в группы риска: люди с хроническими заболеваниями старше 70 лет, а также пациенты с сахарным диабетом старше 50 лет.

Кроме того, плановый прием возобновили еще четыре медучреждения: Городская многопрофильная

больница №2, Городская больница №33 в Колпино, клиническая больница Святителя Луки и Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П.Кащенко.