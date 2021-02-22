В Петербурге получили вакцину от коронавируса почти 4% горожан

В Смольном также отметили, что по сравнению с прошлой субботой увеличилось число случаев COVID-19, а также суточная госпитализация пациентов с коронавирусом. При этом общее число активных больных снизилось. «В целом тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Вместе с тем необратимость тенденции может гарантировать только массовая вакцинация населения», — подчеркивается в сообщении.