В Петербурге получили вакцину от коронавируса почти 4% горожан

В Петербурге более 213 тыс. человек сделали вакцину от коронавируса — почти 4% населения города. Это следует из отчета координационного совета по противодействию распространению в городе COVID-19.
«За весь период вакцинировано 213 220 человек, из которых 62 708 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении координационного совета. В минувшую субботу впервые привились 7877 человек, а повторно — 2 935. В настоящий момент в Петербурге есть еще 105 817 комплектов с вакциной.
В Смольном также отметили, что по сравнению с прошлой субботой увеличилось число случаев COVID-19, а также суточная госпитализация пациентов с коронавирусом. При этом общее число активных больных снизилось. «В целом тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Вместе с тем необратимость тенденции может гарантировать только массовая вакцинация населения», — подчеркивается в сообщении.
Ранее стало известно о том, что за прошедшую неделю в Петербурге на 29 % увеличилось суточное количество пациентов с COVID-19, которым потребовалась медпомощь. Сейчас в городе работают 128 пунктов вакцинации.
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