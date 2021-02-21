За неделю в Петербурге на 29 % увеличилось суточное количество пациентов с COVID-19, которым потребовалась медпомощь

Так, 20 февраля количество пациентов с коронавирусом, которым потребовалась медпомощь, составило 1989, а 13 февраля было зафиксировано 1539 обращений. Кроме того, наблюдается снижение числа госпитализаций на 4% после пятидневного роста: с 381 до 365.

В настоящее время в городе развернуто 9 273 койки для пациентов с коронавирусом. При этом 4066 (43,8%) – свободны. С понедельника к обычной работе вновь приступят Многопрофильная больница №2, Городская больницы №33 и Клиническая больница святителя Луки. Также в Петербурге увеличилось количество пунктов вакцинации до 128:107 работают в государственных учреждениях здравоохранения, 3 – в федеральных и 18 – в частных.