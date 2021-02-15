«Чувствую себя беспомощным!»: как протесты и задержания повлияли на психологическое состояние и можно ли себе помочь

Кажется, политическая ситуация уже не может не влиять на наше состояние: обсуждают ли эту тему с вами на консультациях?

Да, почти со всеми клиентами мы это уже обсудили. Причем у меня есть несколько клиентов, которые мигрировали из России — и могу сказать, что их уровень переживаний не ниже. Происходящие события вызывают эмоции у людей вне зависимости от их политической позиции и того, насколько активно они ее выражают.

И какие эмоции преобладают?

Чаще всего я слышу про чувство беспомощности. При этом справляются с этим чувством разные люди по-разному. У каждого из нас есть выученные механизмы совладания со стрессом. Есть классические реакции «бей, беги, замри». У кого-то при стрессе проявляется агрессия — например, человек чувствует возмущение и раздражение, пишет разгромные посты в соцсетях. Кто-то замирает и делает вид, что ничего не происходит — «ну ничего, главное ипотеку выплатить и детей устроить». Кто-то всячески избегает триггеров, которые могут вызвать у него негативные эмоции. Например, отказывается обсуждать проблемную тему с друзьями или психологом.