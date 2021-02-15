«Чувствую себя беспомощным!»: как протесты и задержания повлияли на психологическое состояние и можно ли себе помочь

Протестные акции приостановлены, а тревога из-за жестокости ответных мер и неопределенности будущего осталась? Петербуржцы и москвичи делятся своими эмоциями не только в соцсетях, но и на психотерапевтических сессиях. «Собака.ru» поговорила с психологом сервиса Alter Ольгой Горюшкиной о том, как справляться с ощущением беспомощности и находить смысл в самые напряженные времена.
Кажется, политическая ситуация уже не может не влиять на наше состояние: обсуждают ли эту тему с вами на консультациях?
Да, почти со всеми клиентами мы это уже обсудили. Причем у меня есть несколько клиентов, которые мигрировали из России — и могу сказать, что их уровень переживаний не ниже. Происходящие события вызывают эмоции у людей вне зависимости от их политической позиции и того, насколько активно они ее выражают.
И какие эмоции преобладают?
Чаще всего я слышу про чувство беспомощности. При этом справляются с этим чувством разные люди по-разному. У каждого из нас есть выученные механизмы совладания со стрессом. Есть классические реакции «бей, беги, замри». У кого-то при стрессе проявляется агрессия — например, человек чувствует возмущение и раздражение, пишет разгромные посты в соцсетях. Кто-то замирает и делает вид, что ничего не происходит — «ну ничего, главное ипотеку выплатить и детей устроить». Кто-то всячески избегает триггеров, которые могут вызвать у него негативные эмоции. Например, отказывается обсуждать проблемную тему с друзьями или психологом.
Если ты ощущаешь агрессию и раздражительность — например, в очередной раз наблюдая перекрытие Невского проспекта — что делать с этими эмоциями?
Если они вас беспокоят, попробуйте представить, на сколько баллов по десятибалльной шкале в действительности повысилась ваша агрессивность. Скорее всего, вы поймете, что уровень агрессии повысился на конкретный триггер — у вас были планы на день, вы не получали уведомление об ограничении передвижения, и сейчас, возможно, опаздываете — это нормально, что вы эмоционально реагируете на ситуацию. Если вы почувствовали эмоцию, дайте себе время. Скорее всего, она уйдет сама через непродолжительное время, если не будет подкрепляться дополнительными триггерами, усиливающими реакцию.
Мне кажется, куда более опасно во всей этой ситуации даже не повышение уровня раздражительности, сколько повышение уровня толерантности к насилию при постоянном столкновении с ним. Например, постоянно наблюдая в Telegram-каналах ролики, на которых кто-то кого-то бьет, кто-то за кем-то бежит, мы повышаем собственную планку нормы. Примерно то же самое происходит в абьюзивных отношениях — жертва пропускает каждое повышение градуса насилия, вырабатывая толерантность к нему.
Может ли эта ситуация грозить ростом числа тревожно-депрессивных расстройств?
Во-первых, подобные стрессовые события всегда обостряют внутренние вопросы человека к самому себе. Проводя кризисные консультации для жителей Белоруссии, мы с коллегами-психологами заметили, что многие хотят обсудить не сколько сами протесты, сколько личные переживания — «я понял, что у меня нет друзей», «мои отношения в браке ухудшились».
Во-вторых, любой стресс действительно может стать триггером для проявления субклинических и клинических проявлений тревожного расстройства и депрессии. Особенно если у человека были предпосылки к этим состояниям, эпизоды заболеваний в прошлом. А так как в этой ситуации мы испытываем беспомощность, которая так же свойственна и при тревожных и депрессивных состояниях, важно себя возвращать к мысли — а на что я все же могу влиять.
Сниженное настроение, негативные мысли о настоящем и о будущем, нарушение концентрации внимания, нарушения аппетита и сна — если вы наблюдаете у себя эти симптомы на протяжении 14 дней, важно обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту.
И как все же справиться с ощущением собственной беспомощности?
Главный совет — возвращаться к своим ценностям, жизненным смыслам и думать о том, как вы можете их сейчас реализовать. Например, вам важно жить в мире без насилия. Что можно для этого сделать? Вы можете определённым образом общаться со своими близкими людьми и не допускать каких-то проявлений насилия со своей стороны — это раз. Вы можете останавливать жестокие обсуждения среди друзей — это два. Вы можете донатить в организации, которые занимаются помощью пострадавшим от насилия или помогающие по тем жизненным вопросам, которые вам откликаются — это три.
Важно находить различные способы воплотить свои ценности в жизнь и не обесценивать их. «Или я хожу на протесты, или вообще ничего не делаю» — это проявление когнитивного искажения, проявляющегося в черно-белом, дуальном мышлении. Старайтесь смотреть на вещи более широко, выбирайте возможности реализовывать то, что для вас важно.
Что почитать по теме?
Виктор Франкл «Человек в поисках смысла»
Психиатр, невролог и психолог три года был узником концлагеря Терезиенштадте, в последствии этот опыт привел его к разработке логотерапии — направлению экзистенциального анализа, основанное на поиске смысла жизни для пациента. В своей самой известной книге Франкл объясняет, как не терять себя в самых сложных обстоятельствах.
Если человек в результате происходящих событий не может думать ни о чем, кроме эмиграции? Это реакция «беги»?
Это скорее история про внутреннее стремление, которое актуализируется и становится более явным, когда мы чувствуем опасность. Например, работая с онкологическими пациентами, я заметила, что после постановки диагноза люди действительно получают толчок для реализации внутренних желаний. То есть эти желания были у них и до этого. Если мы говорим про миграцию, то этот процесс активно идет уже более 10 лет. Огромное количество молодых людей уезжает из России, получая лучшие предложения по работе, желая чувствовать себя более свободно. Политические потрясения лишь ускоряют процесс, причиной которого является другая база. А эта база — про систему образования, возможности социальных лифтов, возможность получать достойную оплату, возможность выбирать и быть свободным. А люди в возрасте 20+ вообще выросли в цифровом мире, где меньше рамок. Для них миграция — способ реализовывать свои внутренние желания и ценности, если это становится невозможным внутри страны, где они родились.
Какие правила психологической гигиены нужно соблюдать в сложные времена?
Стоит внимательнее заботиться о себе. Можно поговорить с друзьями или позвонить на «горячую линию», чтобы высказаться и не копить переживания внутри себя. Можно проанализировать, а как вообще вы заботитесь о себе при стрессе. Есть ли у вас полезные ритуалы — регулярные прогулки, просмотр фильмов, настольные игры с друзьями? Если у вас в прошлом были депрессивные эпизоды, тревожные расстройства, в особенности с медикаментозной поддержкой, важно не терпеть до последнего и вовремя обращаться за помощью. Чем больше вы запускаете свое психологическое состояние, тем больше ресурсов потребуется для его восстановления. Итак, даже в таких сложных ситуациях приоритетом должно оставаться внимательное отношение к себе. Важно найти точку, в которой тебе комфортно реализовывать свою позицию, в том числе гражданскую.
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