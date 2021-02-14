В Петербурге доля тяжелобольных пациентов с коронавирусом составляет 25%

В коронавирусных стационарах Петербурга доля тяжелобольных с COVID-19 увеличилась до 25%. В декабре этот показатель составлял 23,1%, говорится в отчете межведомственного координационного совета по противодействию инфекции.
«В городских стационарах, перепрофилированных под COVID-19, доля тяжелых больных составляет 25%. В декабре 2020 года эта доля составляла 23,1%. На ИВЛ находятся 260 пациентов», — сообщается в отчете.
При этом другие показатели говорят о снижении интенсивности распространения инфекции. В частности, сократилось количество новых случаев регистрации COVID-19, уменьшилось число активных больных и суточных госпитализаций. Кроме того, увеличилось количество выздоровевших, если сравнивать с данными прошлой субботы.
Ранее стало известно о том, что смертность в России на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выросла на 17,9% в сравнении с 2019-ым. Доля умерших именно от COVID-19 с установленным соответствующим диагнозом составляет 31%, с учетом скончавшихся от других диагнозом, но имевших положительный тест — 50%.
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