В Петербурге доля тяжелобольных пациентов с коронавирусом составляет 25%

«В городских стационарах, перепрофилированных под COVID-19, доля тяжелых больных составляет 25%. В декабре 2020 года эта доля составляла 23,1%. На ИВЛ находятся 260 пациентов», — сообщается в отчете.

При этом другие показатели говорят о снижении интенсивности распространения инфекции. В частности, сократилось количество новых случаев регистрации COVID-19, уменьшилось число активных больных и суточных госпитализаций. Кроме того, увеличилось количество выздоровевших, если сравнивать с данными прошлой субботы.