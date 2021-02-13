Биолог: в России может произойти рост заболеваемости коронавирусом с началом оттепелей

«В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — отметила она.

Однако Баранова предполагает, что вакцинация населения от коронавируса поможет снизить заболеваемость. По ее мнению, сейчас наступил тот период, когда люди могут «немного отдохнуть от вируса».