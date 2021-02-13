Биолог: в России может произойти рост заболеваемости коронавирусом с началом оттепелей

В России новый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти в связи с потеплением. Такой прогноз дала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет «РИА Новости».
«В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — отметила она.
Однако Баранова предполагает, что вакцинация населения от коронавируса поможет снизить заболеваемость. По ее мнению, сейчас наступил тот период, когда люди могут «немного отдохнуть от вируса».
Напомним, ранее стало известно о том, что смертность в России на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выросла на 17,9% в сравнении с 2019-ым. Доля умерших именно от COVID-19 с установленным соответствующим диагнозом составляет 31%, с учетом скончавшихся от других диагнозом, но имевших положительный тест — 50%.
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