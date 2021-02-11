Чек-лист: как отличить современную клинику стоматологии от устаревающей

1. В клинике развивают цифровые технологии

Александр Силивейстр: В стоматологии наступила диджитал-эра: то, что делалось руками и на глаз, теперь делается с помощью цифровых технологий. Особо важное значение они имеют в протезировании и имплантации: прежде чем провести сложную работу в полости рта, мы должны спланировать ее в виртуальном пространстве. Далеко не все клиники в Петербурге сейчас работают по цифровым протоколам, но всеобщая цифровизация — лишь вопрос времени.

Константин Гельштейн: Во-первых, диджитал-технологии сделали лечение более предсказуемым: мы планируем и моделируем результат, используя виртуальные модели челюстей и трехмерные снимки, а пациент видит на экране все этапы создания новой улыбки. Во-вторых, работа стоматолога стала более точной, застрахованной от погрешностей: например, можно просчитать с точностью до микрона каждый параметр коронки. А значит, сделать ее более долговечной. В-третьих, такое лечение проходит быстрее — ведь часть задач отдана компьютеру и высокоточным станкам.

2. Внимание стоматолога не ограничивается вашими зубами

Константин Ронкин: Современная стоматология отличается от устаревающей еще и тем, что выходит за рамки здоровья зубов и полости рта. Стоматолог в 2021 году — не просто «зубной врач», который ставит пломбы, вкручивает имплантаты или исправляет прикус. Доктор должен придерживаться комплексного подхода в лечении, быть хорошим диагностом и видеть причинно-следственные связи между состоянием зубов, челюстей, позвоночника, дыхательных путей, головы. Например, лечение дисфункции височно нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) зачастую может избавить пациента еще и от мигреней. И наоборот — неправильно установленные виниры способны испортить прикус и усугубить проблемы с дыханием.