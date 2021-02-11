Чек-лист: как отличить современную клинику стоматологии от устаревающей

Медицинские-технологами совершенствуются быстрее, чем меняется прошивка на iPhone! Поговорили с петербургскими врачами-стоматологами и составили чек-лист, по которому можно определить клинику, идущую в ногу со временем. Спойлер: лечение зубов становится очень цифровым.
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Врачи-эксперты:
Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ);
Александр Силивейстр, стоматолог-ортопед Института красоты ГАЛАКТИКА;
Константин Гельштейн, главный специалист МЕДИ по ортопедической стоматологии;
Елена Шмаин, заведующая отделением стоматологии Американской Медицинской Клиники.
1. В клинике развивают цифровые технологии
Александр Силивейстр: В стоматологии наступила диджитал-эра: то, что делалось руками и на глаз, теперь делается с помощью цифровых технологий. Особо важное значение они имеют в протезировании и имплантации: прежде чем провести сложную работу в полости рта, мы должны спланировать ее в виртуальном пространстве. Далеко не все клиники в Петербурге сейчас работают по цифровым протоколам, но всеобщая цифровизация — лишь вопрос времени.
Константин Гельштейн: Во-первых, диджитал-технологии сделали лечение более предсказуемым: мы планируем и моделируем результат, используя виртуальные модели челюстей и трехмерные снимки, а пациент видит на экране все этапы создания новой улыбки. Во-вторых, работа стоматолога стала более точной, застрахованной от погрешностей: например, можно просчитать с точностью до микрона каждый параметр коронки. А значит, сделать ее более долговечной. В-третьих, такое лечение проходит быстрее — ведь часть задач отдана компьютеру и высокоточным станкам.
2. Внимание стоматолога не ограничивается вашими зубами
Константин Ронкин: Современная стоматология отличается от устаревающей еще и тем, что выходит за рамки здоровья зубов и полости рта. Стоматолог в 2021 году — не просто «зубной врач», который ставит пломбы, вкручивает имплантаты или исправляет прикус. Доктор должен придерживаться комплексного подхода в лечении, быть хорошим диагностом и видеть причинно-следственные связи между состоянием зубов, челюстей, позвоночника, дыхательных путей, головы. Например, лечение дисфункции височно нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) зачастую может избавить пациента еще и от мигреней. И наоборот — неправильно установленные виниры способны испортить прикус и усугубить проблемы с дыханием.
3. Вместо классического рентгена — компьютерная томография
Елена Шмаин: Лечение зубов теперь начинается с прохождения компьютерной томографии и изучения 3D-снимка вашей челюсти. Такое исследование куда информативнее, чем классический рентген: вместо двумерных пленок мы получаем объемное изображение зубов и костной ткани. И способны диагностировать то, чего раньше просто не могли увидеть — например, дополнительные каналы или обломки инструментов после когда-то проведенного лечения.
Константин Ронкин: Я уверен: стандартом стоматологического обследования должна быть компьютерная томография головы. Ведь на таком снимке врач видит не только нарушения в зубочелюстной системе, но и проблемы с шейным отделом позвоночника и дыхательными путями. Стоматолог, который не проводит КТ головы, лечит пациента вслепую и наблюдает лишь 50 % от всей картины.
4. Вместо гипсовых слепков зубов — цифровые оттиски
Александр Силивейстр: Когда-то слепки челюсти делались с помощью гипса, потом его заменил силикон. Теперь мы исследуем полость рта с помощью интраорального сканера: пара минут, и цифровые оттиски ваших зубов появляются на экране компьютера, а модель челюсти печатается на 3D-принтере в лаборатории.
5. Чтобы ничего не упустить, врачи работают с микроскопом
Елена Шмаин: Даже самого острого зрения стоматолога для лечения зубов недостаточно. Все врачи должны работать с увеличивающей оптикой — либо с бинокулярными лупами, либо с хирургическим микроскопом. Когда я начала проводить лечение под микроскопом, поначалу волосы вставали дыбом — сколько всего мы упускали без его использования. Если в клинике практикуют лечение каналов и препарирование зубов под коронки «на глаз», лучше поискать другое место.
6. И запечатлевают весь процесс лечения на фото
Елена Шмаин: Чтобы зафиксировать весь процесс изменения улыбки, мы ведем фотопротокол. Поэтому оборудование в современных клиниках не хуже, чем в фотостудии: нужно запечатлеть зубы, лицо, осанку пациента на каждом этапе лечения. Фотопротокол необходим, чтобы мы могли сравнить, с чего начинали и чем закончили. Кроме того, вы можете попросить врача показать реальные примеры его работ.
7. Виниры и коронки производятся прямо в клинике
Александр Силивейстр: Многие клиники заказывают производство виниров и коронок зуботехническим лабораториям «на стороне», и это нормально. Мы пошли другим путем и создали собственную автономную лабораторию. Во-первых, это позволяет ускорить процесс лечения. Во-вторых, повысить его качество благодаря командной работе — врачи-ортопеды находятся в постоянном контакте с зубными техниками и понимают друг друга.
Константин Гельштейн: Свое производство в клинике — это когда врач-ортопед уверен на 100 %, как будет изготовлена работа, из какого материала, каким зубным техником и в какие сроки. Первая зуботехническая лаборатория в МЕДИ открылась еще в 1995 году, но, конечно, сейчас в ней совершенно иной уровень оборудования и квалификации персонала: если раньше коронки вручную отливали из металла, то сейчас для этого используются точнейшие станки и 3D-модели.
8. Консультации переходят в онлайн-формат
Константин Ронкин: Пандемия подтолкнула стоматологов к разумной «дистанционке» — теперь мы тоже общаемся с пациентами в Zoom. Находясь в США, я могу провести встречу с пациентом в удобное для него время, назначить список обследований, которые он выполнит в БИЭМ в Петербурге. После чего проанализировать результаты исследований и подготовить стратегию лечения. Дистанционные технологии развивались в медицине и до коронавируса — например, именитые хирурги давно помогают проводить сложные операции в провинциальных больницах по видеосвязи. В ближайшие 3–5 лет эта тенденция будет набирать обороты.
9. Стоматологи постоянно совершенствуют знания
Александр Силивейстр: Особенно те, кто работает в цифровой стоматологии: IT технологии тут совершенствуются быстрее, чем меняется прошивка на IPhone. «Обновляться» на учебных курсах должны все участники процесса лечения: и врачи ортопеды, и хирурги-имплантологи, и зубные техники. Если чей-то уровень знаний будет недотягивать, мы не сможем работать в команде.
10. И даже в современной стоматологии все решают врачи, а не оборудование и ПО
Константин Гельштейн: Какое бы продвинутое оборудование ни было в клинике, все решают кадры. Наличие интраорального сканера и микроскопа — важные преимущества, но главное — опыт специалиста, репутация доктора и клиники. Выбирая место для лечения, посетите 2–3 клиники в Петербурге, обращайте внимание не только на технологическую оснащенность, но и на свои ощущения при общении с врачом. Если вам предстоит масштабная работа над улыбкой, важно, чтобы в одном месте работала команда сильных специалистов: ортопед, хирург-имплантолог, стоматолог-терапевт, ортодонт, пародонтолог, гигиенист.
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