Как исправить прикус без брекетов: 9 вопросов к стоматологам об элайнерах (прозрачных капах)

С помощью элайнеров можно выровнять зубы и исправить прикус максимально незаметно. Да-да, заковываться в брекеты теперь совсем не обязательно. Собрали медицинский консилиум из петербургских стоматологов-ортодонтов, чтобы выяснить: кому подходит такое лечение, сколько оно длится и в чем основные сложности ношения прозрачных кап.
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врачи-эксперты:
Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ);
Евгений Халатов, ведущий стоматолог-ортодонт сети стоматологических клиник «Вероника», заведующий ортостудией;
Марина Аушева, стоматолог-ортодонт стоматологической клиники «ГрандМед»;
Александр Дудкин, стоматолог-ортодонт Института красоты ГАЛАКТИКА.
1. Элайнеры — что это вообще такое?
Марина Аушева. Это прозрачные капы из гипоаллергенного пластика, они плотно прилегают к зубам и перемещают их в нужном направлении, не привлекая к себе внимания. Для исправления прикуса требуется от 10 до 40 комплектов кап — их изготавливают индивидуально для пациента и меняют каждые две недели. Носить элайнеры нужно 22 часа в сутки, их снимают на время приема пищи и чистки зубов.
Константин Ронкин. Элайнеры совершили революцию в американской ортодонтии в 2000 году! Осознав потенциал прозрачных кап, я сразу стал использовать их для лечения пациентов в Бостоне, а затем привез технологию в Россию, где о ней еще толком ничего не знали.
2. Они подходят только для самых легких случаев?
Александр Дудкин. Элайнеры дали возможность исправлять незначительные проблемы с прикусом — те, из-за которых взрослые петербуржцы не решались ставить брекеты. Но на самом деле это универсальный инструмент: опытный врач с помощью него может не только выровнять пару передних зубов, но и провести масштабное ортодонтическое лечение.
Константин Ронкин. 20-летний опыт работы с прозрачными капами показывает, что они способны решить почти любую проблему. Например, я использую элайнеры для исправления прикуса в 80–85 % случаев. К сожалению, в большинстве клиник этот показатель составляет лишь 20–30 %. Одна из причин в том, что доктора не готовы глубже вникать в работу с элайнерами.
3. Лечиться на прозрачных капах дороже, чем на брекетах?
Александр Дудкин. Элайнеры сейчас куда доступнее, чем 10 лет назад — когда на рынке была монополия компании, создавшей эту технологию. Но патент на изобретение закончился, и появилось много производителей прозрачных кап, конкуренция между ними сделала лечение в разы дешевле. Во многих случаях оно сопоставимо со стоимостью лечения на брекет-системах.
Евгений Халатов. Лечение на брекетах у нас фиксировано по стоимости и не зависит от сложности случая, а вот стоимость исправления прикуса с помощью элайнеров определяется количеством изготовленных кап. Поэтому простые клинические случаи зачастую дешевле вылечить на элайнерах, а при выраженной аномалии будет выгоднее поставить брекеты.
4. Правда, что элайнеры быстрее исправляют прикус?
Александр Дудкин. Сроки лечения зависят не от вида аппаратуры, а от сложности кейса и физиологических возможностей вашего организма — то есть от того, насколько быстро перестраивается костная ткань при перемещении зубов. Можно сказать, что один и тот же клинический случай займет одинаковое количество времени и на элайнерах, и на брекетах. Но так как прозрачными капами чаще всего исправляют незначительные нарушения, стоматологи делают акцент на быстроте лечения.
Константин Ронкин. Если говорить про личный опыт, то в среднем лечение на элайнерах занимает у пациента 8 месяцев. Ускорить исправление прикуса помогает технология, восстанавливающая клеточный баланс в костной ткани. Зубы перемещаются быстрее, а срок ношения одной капы можно сократить с 14 до 7 дней.
5. С брекетами часто все очень неопределенно. С элайнерами понятно, что ждет тебя в конце?
Евгений Халатов. Весь процесс лечения — цифровой и максимально предсказуемый. После комплексной диагностики мы моделируем перемещения зубов пациента и на приеме демонстрируем конечный результат. Пациент еще до начала лечения может увидеть ровными свои зубы. Это очень мотивирует! Также подробно и наглядно объясняем, что и куда именно будет перемещаться, каких эффектов мы хотим достичь. Такое лечение максимально прогнозируемо и понятно для пациента.
Марина Аушева. В большинстве случаев финальный результат совпадает с тем, что мы увидели на экране. Если пациента или врача все же что-то не устраивает, если план лечения изменился, например, пациент решил сделать виниры после исправления прикуса, мы всегда можем заказать корректирующие капы.
6. Какие ощущения во рту от прозрачных кап?
Марина Аушева. Привыкать к элайнерам легче, чем к брекетам. Из-за своей гладкости они практически не натирают, болевые ощущения при замене кап ниже, чем при ежемесячной активации брекет-системы. В первые дни лечения прозрачные капы могут вызвать легкое нарушение речи, но всё быстро восстанавливается. Это самый подходящий вариант лечения для тех, кто боится испортить дикцию или стесняется ходить с брекетами.
7. Как часто нужно показываться у врача?
Александр Дудкин. Мы не можем выдать пациенту сразу 30 комплектов элайнеров и сказать: «Ну всё, приходи к нам через год». Ортодонт должен контролировать ситуацию, проверять, движутся ли зубы по заданному направлению. Как правило, вы получаете на руки три или четыре комплекта прозрачных кап и через 1,5–2 месяца приходите в клинику на осмотр.
8. Прозрачные капы от какого производителя выбрать?
Константин Ронкин. Конкуренция между производителями привела не только к снижению стоимости лечения: все они работают над тем, чтобы увеличить свою эффективность, снизить сроки изготовления элайнеров. По моему мнению, тон по-прежнему задает американская компания Invisalign, которая создала прозрачные капы первой. Но другие производители не отстают и совершенствуют свой продукт.
Евгений Халатов. На рынке много производителей элайнеров. Есть бренды раскрученные и не очень, это в том числе определяет срок и стоимость лечения. Мы используем элайнеры собственного производства. Если вы потеряли или сломали капу, новую можно напечатать буквально в тот же день. Своя лаборатория позволяет не зависеть от зарубежных производителей и колебаний курса рубля, а также поэтапно контролировать весь процесс лечения.
9. Что самое сложное при лечении на прозрачных капах?
Марина Аушева. Перед началом лечения некоторые сомневаются в своей дисциплинированности, смогут ли они добросовестно носить элайнеры. Практика показывает, что при наличии достаточного уровня мотивации и осознанности с этим не возникает проблем. Многие пациенты благодаря элайнерам улучшают культуру пищевого поведения — ради вредного перекуса тебе не хочется лишний раз снимать и вновь надевать капы.
Евгений Халатов. Всегда сложно начать. А еще важно соблюдать «правило 22 часов», потому что при меньшем времени ношения кап может накапливаться погрешность. В целом же элайнеры значительно проще в уходе, чем брекеты, лечение с ними проходит с меньшей травмой зубов и гораздо комфортнее.
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