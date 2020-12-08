Как исправить прикус без брекетов: 9 вопросов к стоматологам об элайнерах (прозрачных капах)

1. Элайнеры — что это вообще такое?

Марина Аушева. Это прозрачные капы из гипоаллергенного пластика, они плотно прилегают к зубам и перемещают их в нужном направлении, не привлекая к себе внимания. Для исправления прикуса требуется от 10 до 40 комплектов кап — их изготавливают индивидуально для пациента и меняют каждые две недели. Носить элайнеры нужно 22 часа в сутки, их снимают на время приема пищи и чистки зубов.

Константин Ронкин. Элайнеры совершили революцию в американской ортодонтии в 2000 году! Осознав потенциал прозрачных кап, я сразу стал использовать их для лечения пациентов в Бостоне, а затем привез технологию в Россию, где о ней еще толком ничего не знали.

2. Они подходят только для самых легких случаев?

Александр Дудкин. Элайнеры дали возможность исправлять незначительные проблемы с прикусом — те, из-за которых взрослые петербуржцы не решались ставить брекеты. Но на самом деле это универсальный инструмент: опытный врач с помощью него может не только выровнять пару передних зубов, но и провести масштабное ортодонтическое лечение.

Константин Ронкин. 20-летний опыт работы с прозрачными капами показывает, что они способны решить почти любую проблему. Например, я использую элайнеры для исправления прикуса в 80–85 % случаев. К сожалению, в большинстве клиник этот показатель составляет лишь 20–30 %. Одна из причин в том, что доктора не готовы глубже вникать в работу с элайнерами.