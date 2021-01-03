В Петербурге почти 6 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса. Однако «наплыва желающих» нет

В Петербурге привились от коронавируса 5942 горожан, из них 262 человека полностью прошли двухэтапный цикл. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Речь идет о медицинских и социальных работниках, педагогах, сотрудниках силовых структур и других групп населения, которые много контактируют с людьми. Уточняется, что скоро начнется иммунизация от COVID-19 представителей СМИ. В общей сложности планируют вакцинировать порядка 60 процентов жителей города.
При этом, по словам вице-губернатора Евгения Елина, в Петербурге нет «наплыва желающих», как ожидали власти города. «Идут жители, но не так активно, как мы думали. Недостаточная пропаганда, не совсем удобный пока сервис. Но скоро будет электронная очередь, запись по телефону», — рассказал он «Фонтанке». Кроме того, он отметил, что в администрации города многие уже сделали прививку.
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