В Петербурге почти 6 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса. Однако «наплыва желающих» нет

При этом, по словам вице-губернатора Евгения Елина, в Петербурге нет «наплыва желающих», как ожидали власти города. «Идут жители, но не так активно, как мы думали. Недостаточная пропаганда, не совсем удобный пока сервис. Но скоро будет электронная очередь, запись по телефону», — рассказал он «Фонтанке». Кроме того, он отметил, что в администрации города многие уже сделали прививку.