В Петербурге остались свободными 10% коек для пациентов с COVID-19

«Около 10% свободных коек на сегодняшний день», — заявил он во время осмотра нового корпуса городской больницы № 33 в Колпинском районе Петербурга, который должен в ближайшее время открыться. При этом губернатор города Александр Беглов уточнил, что с понедельника, 28 декабря, начнут принимать дополнительных пациентов в «Ленэкспо», где организуют еще 680 коек. Сейчас в городе развернуто около 12 тыс. коек.

Кроме того, власти Петербурга договорились с Минобороны о 300 новых коек, которые откроются к 15 января в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.