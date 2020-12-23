Как пишет «Доктор Питер», на российский рынок перестанут поставлять препараты «Купренил» (пеницилламин) — его применяют при болезни Вильсона-Коновалова, отравлении медью, неорганическими соединениями ртути, свинца, золота, цинка, железа. «Леводопа» (леводопа и бенсеразид) — препарат назначают при болезни Паркинсона и синдроме паркинсонизма. «Ревалид-Тева» — применяется при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и ногтей и выпадением волос. «Риссет» (рисперидон) — для лечения шизофрении и маниакальных эпизодов средней и тяжелой степени, обусловленных биполярным расстройством.

Также перестанут поставлять препарат «Теванат» (алендроновая кислота) — его назначают при лечении остеопороза. «Вестибо» (бетагистин) — применяют при водянке лабиринта внутреннего уха, вестибулярном неврите, лабиринтите, болезни Меньера, атеросклерозе сосудов головного мозга. «Метотрексат-Тева» (метотрексат) — препарат необходим при тяжелых формах псориаза, псориатическом и ревматоидном артрите, дерматомиозите, системной красной волчанке, анкилозирующем спондилоартрите. Также в России исчезнет препарат «Финлепсин» (карбамазепин), который назначают при эпелепсиях, невролгии тройничного нерва, рассеянном склерозе, психотических расстройствах.

По словам руководителя спецпроектов благотворительной организации «Ночлежка» Виктории Рыжаковой, существующего на сегодняшний день запаса препарата «Купренил» в России хватит на несколько месяцев — из-а ажиотажа в связи с сообщением о прекращении ввоза препарата. Аналогов ему в стране нет. Виктория Рыжакова сама страдает заболеванием, которое лечит «Купренил» — болезнь Вильсона-Коновалова.

«Никакого другого аналогового препарата на территории страны нет. Препарат, на котором можно было вытянуть хоть как-то, тоже имеет большие перебои с поставками», — добавила она. В случае, если будет принято решение о поставках в страну другого аналога препарата, процесс станет очень долгим, препарат будет медленно проходить регистрацию и обойдется «не в 1 500–2 000 рублей за упаковку, а 3 000–5 000 долларов».

Напомним, в конце октября представители 27 российских благотворительных фондов и пациентских организаций обратились в открытом письме к президенту, премьеру и министрам страны с заявлением о катастрофической нехватке лекарств от рака. По их словам, если срочные действия не будут предприняты, недостаток препаратов «уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей с отбросит российскую онкологию на десятилетия назад».