Благотворительные фонды и пациентские организации заявили о катастрофической нехватке лекарств от рака в России

На сегодняшний день в России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие. Как отмечает главный внештатный специалист Минздрава России, детский онколог-гематолог Александр Румянцев, это не дорогостоящие инновационные препараты — исчезли недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных.

«О нехватке препаратов для лечения онкологических заболеваний врачи говорят уже давно, но с середины 2019 года ситуация стала ухудшаться и к концу 2020 года превратилась в катастрофическую. При этом речь идет об излечимых болезнях, особенно в случае детей – но без лекарств излечение невозможно», — отмечают в петербургском благотворительном фонде AdVita, который с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами. Фонд стал одним из 27 учреждений, подписавших открытое письмо.

Как рассказали «Собака.ru» авторы открытого письма, среди причин, повлекших острый дефицит лекарств, эксперименты считают несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон «третий лишний» — при наличии двух отечественных поставщиков иностранцы к торгам не допускаются, а также правила формирования цен на лекарства. В качестве экстренных мер предлагают следующее: