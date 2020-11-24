Личный опыт: «Как я проверял недостоверность тестов на COVID-19»

Врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко последовал примеру Илона Маска и сдал сразу несколько ПЦР-тестов и анализов крови на антитела. Итоги эксперимента оказались противоречивыми — например, сдав в один день сразу два теста в одной из клиник Петербурга, — он получил и отрицательный, и положительный результаты.
Почти 2 недели назад у меня пропало обоняние. Никаких других незнакомых и тяжелых симптомов не было, но ради интереса я решил сдать тест на COVID-19. Точнее сразу несколько тестов.
За время пандемии в мой Instagram-аккаунт и на почту пришло тысячи писем от людей, которые рассказывали о своём опыте встречи с коронавирусной инфекцией. Куча обращений была от пациентов с характерными симптомами, но с отрицательными анализами. И наоборот: симптомов нет, а COVID-19 на бумажке есть. В то время, как я мучился от потери обоняния, все обсуждали Илона Маска, который сдал 4 анализа и получил противоречащие друг другу результаты — два положительных и два отрицательных. Мазки у него брал один и тот же человек, в одно и то же время и в одном и том же месте.
Я решил внести свой маленький вклад в понимание достоверности (или недостоверности) диагностики COVID-19 и на десятый день от старта симптомов сдал 6 анализов. По два ПЦР-теста и по одному анализу крови на антитела (один количественный, другой качественный) в двух разных клиниках Петербурга.
В клинике «МЕДСИ» разошлись во мнениях по поводу присутствия в моем организме коронавирусной инфекции: один тест показал отрицательный результат, другой — положительный. Причем тесты были взяты друг за другом. Антител IgM и IgG в моей крови обнаружено не было. Что касается «Лахта-Клиника», то тут оба ПЦР-исследования показали, что я все же болею COVID-19. Исследование крови на антитела вновь дало отрицательный результат.
Итоги эксперимента не настолько абсурдны, как у Илона Маска, но даже на моем примере демонстрируется как минимум 25-процентную погрешность в достоверности ПЦР-тестов. Более того, ели бы я сдал в «МЕДСИ» только один мазок и анализ крови на IgM (они появляются в организме на начальном периоде заболевания — прим. Ред.), то пребывал бы в полной уверенности, что здоров. Когда я поправлюсь окончательно, то сдам еще 4 мазка. Любопытно, будут ли среди них ложноположительные.
В 30-40% случаев ПЦР-тесты на коронавирус дают ложноотрицательный результат, в ноябре заявили в Минздраве. В ведомстве уверены, что дело не в чувствительности и специфичности самих тест-систем. А в том, насколько правильно медики выполняют забор материала.
Многие вместо ПЦР-теста сдают исследование на антитела, чтобы обнаружить те самые IgM. В моем случае ни один тест не показал их присутствие. Подписчики писали мне, что я просто слишком рано сдал кровь. Но на том же сайте FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов CША, американский аналог российского Минздрава — прим. Ред.) черным по белому, что антитела должны быть обнаружены в крови период от 1 до 3 недель. Кровь я сдал не только в клиниках, но еще и приобрел корейскую систему SD Biosenser. Она также не показала присутствие в моей крови «ранних» антител IgM. Такое же исследование я планирую провести позже, чтобы понять, насколько неэффективна или все же эффективна система.
Вы сдали тест на антитела, и IgM оказался положительный? Это говорит о еще текущей инфекции, особенно при отсутствии антител IgG. Скорее всего, вы переживаете первую неделю (6-9 день) заболевания. При комбинации ПЦР -, IgM+,IgG+ можно считать, что инфекция перенесена около 4 недель назад и более. А комбинация ПЦР+, IgM+, IgG+ указывает на то, что человек выздоравливает и вирус, выделяемый им, уже не опасен. Как правило, это бывает на 2-й и 3-й неделях заболевания.
Итак, стоит ли, зная о подобной погрешности, в принципе тратить деньги на ПЦР? Все зависит от ваших целей. Кому-то разрешат уйти на больничный лишь при условии положительного теста на коронавирусную инфекцию, у кого-то на проведении исследования настаивают родственники и окружение. Кому-то просто интересно и любопытно узнать, то ли это самое. Если у вас есть конкретная цель и лишние деньги, сдавайте мазок на здоровье. Но если вы думаете, что ПЦР необходимо сделать, потому что эта информация вам как-то поможет… Нет, она никак не скажется на вашем лечении и выздоровлении. От COVID-19 нет лекарства и, скорее всего, его не изобретут никогда. В случае с гриппом мы имеем лишь препараты, сокращающие время течения болезни на один день. А прививки, которые реально могут от него защитить, делает меньше половины населения. Чем бы вы не заболели — ОРВИ, гриппом, дизентерией, сальмонеллезом или COVID-19 — это веская причина оставаться дома и не контактировать со здоровыми людьми.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.