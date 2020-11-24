Личный опыт: «Как я проверял недостоверность тестов на COVID-19»

Почти 2 недели назад у меня пропало обоняние. Никаких других незнакомых и тяжелых симптомов не было, но ради интереса я решил сдать тест на COVID-19. Точнее сразу несколько тестов.

За время пандемии в мой Instagram-аккаунт и на почту пришло тысячи писем от людей, которые рассказывали о своём опыте встречи с коронавирусной инфекцией. Куча обращений была от пациентов с характерными симптомами, но с отрицательными анализами. И наоборот: симптомов нет, а COVID-19 на бумажке есть. В то время, как я мучился от потери обоняния, все обсуждали Илона Маска, который сдал 4 анализа и получил противоречащие друг другу результаты — два положительных и два отрицательных. Мазки у него брал один и тот же человек, в одно и то же время и в одном и том же месте.

Я решил внести свой маленький вклад в понимание достоверности (или недостоверности) диагностики COVID-19 и на десятый день от старта симптомов сдал 6 анализов. По два ПЦР-теста и по одному анализу крови на антитела (один количественный, другой качественный) в двух разных клиниках Петербурга.