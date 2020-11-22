ВОЗ предупредила о возможной третьей волне коронавируса в начала 2021 года

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил о возможности наступления третьей волны коронавируса в Европе. По его предположениям, она начнется в начале 2021 года, пишет «РИА Новости».
Набарро добавил, что страны Европы не смогли остановить вторую волну, однако с первой им удалось справиться. «Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — считает он.
Спецпосланник отметил, что многие западноевропейские страны сейчас пытаются взять вирус под контроль без таких радикальных методов, как локдаун. При этом Набарро сказал, что в Восточной Азии ситуация с коронавирусом лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением.
Ранее главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса заявил о том, что пандемия новой коронавирусной инфекции уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Чтобы поставить распространение COVID-19 под контроль, миру срочно необходима вакцина, считает он.
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