ВОЗ предупредила о возможной третьей волне коронавируса в начала 2021 года

Набарро добавил, что страны Европы не смогли остановить вторую волну, однако с первой им удалось справиться. «Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — считает он.