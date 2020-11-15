В России в 15 раз увеличился спрос на лекарства

«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сообщил Мантуров. Однако, по словам министра, сейчас ситуация с наличием лекарств в аптеках стабилизировалась, поскольку производители увеличили производственные мощности.

Ранее на фоне пандемии в разных регионах россияне начали скупать лекарственные препараты впрок, из-за чего возник дефицит. Региональные власти попросили граждан не приобретать медикаменты без необходимости.