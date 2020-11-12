7 эффективных способов коррекции губ у косметолога, пластического хирурга и стоматолога

Вместе с петербургскими врачами составили краткий справочник по всем видам коррекции и увеличения губ. Почему лучшая бьюти-инвестиция — это лечение у стоматолога, каких случаях вместо контурной пластики лучше сделать перманентный макияж, имеет ли смысл липофилинг жировыми клетками и кому подходит хейлопластика.
Способ № 1. Филлеры с гиалуроновой кислотой
позволяет увеличить объем, скорректировать форму и контур, справиться с сухостью губ
Когда-то губы увеличивали нерассасывающимися нитями и биополимерным гелем — но эти технологии ушли в прошлое, когда появились филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Есть плотные препараты для контурной пластики, а есть те, что созданы для долгосрочного увлажнения —обсудите с врачом, какого эффекта хотите добиться вы. И ни в коем случае не соглашайтесь на увеличение по подозрительно низкому прайсу. «Специалист», предлагающий провести процедуру за 5 тысяч рублей, не может использовать сертифицированный препарат с проверенным составом.
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Способ № 2. Ботулинотерапия
подходит при десневой улыбке, добавляет объем верхней губе
Ботулинотерапия используется с терапевтическо-эстетической целью — например, чтобы опустить губы при десневой улыбке, стоматологи иногда направляют пациента к косметологу. Поработав над круговой мышцей рта, можно добавить объема верхней губе или приподнять уголки рта — но такую процедуру может проводить лишь врач, виртуозно владеющий техникой ботулинотерапии. При неправильно рассчитанной дозировке, например, могут возникнуть проблемы с артикуляцией.
Способ № 3. Перманентный макияж
преображает бледные и неочерченные губы, помогает при асимметрии
Инна Подоплелова
врач-физиотерапевт, специалист по перманентному макияжу клиники высшей категории «ГрандМед»
Если нечеткий контур сочетается с бледным цветом красной каймы губ, то филлер не сделает их эффектнее — мы получим лишь объемное неидентифицируемое образование. Поэтому в 50 % случаев есть смысл сочетать контурную пластику губ с перманентным макияжем, эффект от которого сохраняется в среднем на полтора года. Микропигментация — лучший помощник при асимметрии. Сначала мы прорисовываем форму, выравнивая контур, а уже на втором этапе, если это необходимо, добавляем объема с помощью гиалуроновой кислоты. Многие по-прежнему уверены, что перманент не может выглядеть естественно. Этот миф связан с тем, что в глаза бросаются лишь плохие результаты работ. Хорошие же остаются в тени — вы просто не понимаете, что перед вами перманентный макияж.
Способ № 4. Smooth-омоложение
позволяет добиться нежного объема и избавиться от мелкой сеточки морщин
Пожалуй, единственная аппаратная процедура для коррекции губ — это Smooth-омоложение на лазере Fotona. Процесс обновления коллагеновых волокон запускается за счет теплового воздействия — губы после процедуры становятся более плотными, разглаживается мелкая сеточка морщин. Эту технологию выбирают те, кто не хочет делать инъекции, но желает добавить губам нежного объема.
Способ № 5. Антиэйдж-стоматология
меняет нижнюю треть лица без филлеров и пластических операций
Сергей Филоненко
главный специалист системы клиник «МЕДИ» по ортодонтии
Какими бы пухлыми ни были ваши губы, без поддержки в виде здоровых и физиологично стоящих зубов, их очарование сойдет на нет. Ведь с возрастом из-за проблем с зубами снижается высота нижней трети лица, верхняя губа начинает спускаться на резцы, углубляются носогубные складки. Решить эти проблемы помогает концепция антиэйдж-стоматологии — проводя ортодонтическое лечение, возвращая высоту стертых зубов, мы добиваемся антиэйдж-эффекта для всего лица в целом. Когда прикус выравнивается, улыбка становится более наполненной и широкий, губы тоже получают опору и дополнительный объем — и зачастую филлеры оказываются не нужны.
Способ № 6. Липофилинг губ
становится альтернативой гиалуроновой кислоте при комплексных омоложениях лица
Собственные жировые клетки — отличная альтернатива филлерам на основе гиалуроновой кислоты, особенно когда речь идет об объемных коррекциях. Но все же поведение первых куда более непредсказуемо. И особенно в области губ — из-за подвижности мимики сохранность жира оказывается меньше, чем, например, в районе висков. Можно сказать наверняка, что 100 % жира после липофилинга губ не приживется — с вами останется максимум 60 % или меньше. Но можно повторять эту процедуру — при последующем введении жировых клеток их приживаемость оказывается выше из-за натренированности тканей.
Способ № 7. Хейлопластика и булхорн
исправляют форму губ, добавляют объема, сокращают расстояние между носом и губой
Дмитрий Типикин
пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»
Сократить большое расстояние между носом и верхней губой можно с помощью операции булхорн: во время нее удаляется небольшая полоска кожи у основания носа, а губа за счет этого поднимается наверх и увеличивается видимость красной каймы. Рубец после булхорна формируется на протяжении года — сначала он может быть красноватым и плотным, а после полугода, как правило, полностью обесцвечивается. Еще один вид хирургической коррекции губ — это V-Y пластика, с помощью которой можно сделать красную кайму губ более открытой. Мы изменяем ткани только со стороны слизистой, поэтому напоминаний о хирургическом вмешательстве не остается. Чаще всего коррекция губ выполняется во время комплексного омоложения лица — это позволяет получить наиболее гармоничные результаты.
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