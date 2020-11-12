7 эффективных способов коррекции губ у косметолога, пластического хирурга и стоматолога

врач-физиотерапевт, специалист по перманентному макияжу клиники высшей категории «ГрандМед»

Если нечеткий контур сочетается с бледным цветом красной каймы губ, то филлер не сделает их эффектнее — мы получим лишь объемное неидентифицируемое образование. Поэтому в 50 % случаев есть смысл сочетать контурную пластику губ с перманентным макияжем, эффект от которого сохраняется в среднем на полтора года. Микропигментация — лучший помощник при асимметрии. Сначала мы прорисовываем форму, выравнивая контур, а уже на втором этапе, если это необходимо, добавляем объема с помощью гиалуроновой кислоты. Многие по-прежнему уверены, что перманент не может выглядеть естественно. Этот миф связан с тем, что в глаза бросаются лишь плохие результаты работ. Хорошие же остаются в тени — вы просто не понимаете, что перед вами перманентный макияж.