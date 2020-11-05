Что происходит с губами при частом использовании филлеров? Почему выведение гиалуроновой кислоты — куда более серьезная процедура, чем ее введение? Можно ли проводить коррекцию, если страдаешь частыми герпесами, и как влияет на болезненность ощущений менструальный цикл? Вместе с врачами-косметологами из Петербурга проводим ликбез о контурной пластике губ в 10 важных фактах.
Вся правда о коррекции губ у косметолога: от поддельных филлеров до реальных противопоказаний
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Врачи-эксперты:
- Роксана Белова, главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
- Артур Христенко, врач-косметолог, пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
- Ольга Шумская, заведующая отделениемдерматокосметологии Института красоты ГАЛАКТИКА
- Александра Сёмова, врач-косметолог, дерматолог GMTClinic
1. Важно: губы вмещают ограниченный объем гиалуроновой кислоты
Александра Сёмова. Тренд на гиперобъем остался в нулевых! Сейчас если меня и просят об экстра увеличении, часто приходится отказывать — и не только из эстетических соображений. Дело в том, что губы вмещают ограниченный объем гиалуроновой кислоты, и он зависит от объема ваших собственных тканей. Да, мы можем проводить повторные процедуры и менять губы постепенно, но одномоментно вводить более 1 мл гиалуроновой кислоты не рекомендуется. Во многом результат коррекции зависит от препарата — есть плотные филлеры для контурной пластики, а есть те, что созданы для долгосрочного увлажнения.
2. Авторские техники — всего лишь маркетинг
Ольга Шумская. От грамотного врача-косметолога не услышишь фразы: «А сейчас мы будем делать вам губы техникой “крылья ангела”, потому что это новый тренд». Конечно же, необходимо отталкиваться от особенностей лица и формы губ пациента, а не пытаться воплотить в жизнь какую-то популярную технику. Перед процедурой важно обсудить с косметологом свои представления об идеальных губах, высказать все пожелания, а врач, учитывая возможности той или иной техники, подскажет, какая из них подойдет именно вам для достижения желаемого результата. И, возможно, это будет техника «голливудских», «парижских» губ, «Моны Лизы», работа только с контуром или какая-то комбинация.
Александра Сёмова. Как минимум бегите от «специалиста», который ссылается на авторские техники Емельяна Брауде — хоть создатель губ #тп уже и стал мемом, но кто-то из специалистов без медицинского образования по-прежнему записывается на его семинары.
3. Длительность эффекта зависит от активности ферментов в вашем организме
Ольга Шумская. Длительность эффекта зависит не только от плотности гиалуроновой кислоты (ГК) в препарате, но и от активности в организме гиалуронидазы — фермента, который расщепляет ГК, в том числе и введенную с помощью инъекций. В среднем результат коррекции губ сохраняется на протяжении 6–12 месяцев. Исключения из правил тоже существуют: у некоторых эффект от введения гиалуроновой кислоты оказывается значительно дольше, но бывает и так, что с отеком после процедуры уходит и полученный объем. Это свидетельствует о высокой активности гиалуронидазы в организме. Правда, это все же большая редкость — за 20 лет работы в косметологии я наблюдала такой эффект 2 или 3 раза.
4. Остерегайтесь нелегальных инъекций — во время пандемии их число выросло вдвое
Александра Сёмова. Более 550 тысяч нелегальных бьюти-инъекций провели в России в то время, когда клиники были закрыты из-за COVID-19. Данные аналитиков меня не удивили — во время пандемии продавцы нелицензионных препаратов были особенно активны. Каждый день в директ мне приходило по 3–4 прайс-листа с предложением купить контрафакт. А пациентки спрашивали, могу ли я провести коррекцию на дому. Запомните: ни один уважающий себя врач не будет работать на чьей-то кухне, без соблюдения санитарных норм и без возможности оказания первой помощи.
Артур Христенко. Соглашаясь на увеличение губ по низкому прайсу, вы соглашаетесь на введение несертифицированного препарата с непроверенным составом. Последствия этого решения бывают серьезными — иммунологические реакции организма, образование гранулем и инфильтрата в губах, риск развития ярко выраженного фиброза, который может «съедать» собственную мышечную и жировую ткань.
5. Выбор инструмента для коррекции оставьте врачу-косметологу
Артур Христенко. Спор о том, чем правильнее работать — иглой или канюлей, — возникает на каждой конференции по эстетической медицине и ни к чему не приводит. Каждый врач выбирает инструмент в силу своего опыта и комфорта. Я работаю иглой, потому что, на мой взгляд, это дает возможность более точных коррекций. Но кто-то из коллег моего уровня скажет, что обожает канюлю, и тоже будет прав.
6. Ознакомьтесь с противопоказаниями — например, герпес к ним не относится
Ольга Шумская. Склонность к проявлению герпетической инфекции на губах не является противопоказанием для коррекции губ, но в качестве профилактики накануне и после процедуры я рекомендую пропить ацикловир. Если же вы принимаете антикоагулянты, то за 2–3 дня перед инъекциями их лучше по возможности отменить — препараты, разжижающие кровь, могут привести к повышенной кровоточивости. Менструальный цикл также влияет на возможность появления синячков после инъекций, но не является противопоказанием к процедуре. А вот болезненность от уколов зависит от порога чувствительности каждого из нас — в моей практике есть случаи процедур без анестезии.
7. Ищите врача, который обращает внимание не только на губы
Роксана Белова. На консультации я считаю важным рассказать пациенту, как устроено его лицо, как оно соотносится в третях, что такое линия Риккетса (прямая между кончиком носа и подбородком в профильной проекции. — Прим. ред.) и как по ней определяют гармонию пропорций рта. Филлером можно творить чудеса, если у тебя хороший препарат, золотые руки и аналитическое мышление — важно найти точку приложения для коррекции, и не всегда это губы. Например, в некоторых случаях можно добиться куда большего эффекта, подчеркнув подбородок и линию овала лица. Но, к сожалению, часто косметологи работают над губами так, будто ничего, кроме них, не существует.
8. Узнайте у врача об отдаленных последствиях процедуры
Артур Христенко. У врачей-косметологов есть опыт наблюдения за пациентами, которые проводят коррекцию губ, в течение 10–15 лет. Ни о каких отдаленных последствиях для здоровья и эстетики не идет речи — конечно, если во время процедур грамотный специалист вводит качественный препарат в нужные слои ткани.
9. Удаление филлера — серьезная процедура, которая требует медицинского наблюдения
Александра Сёмова. Если вам провели неудачную коррекцию губ, то всегда можно вернуться к позиции «до» с помощью препаратов для расщепления гиалуроновой кислоты. Важно знать, что удаление филлеров должно проводиться только после проведения аллергической пробы и 20-минутного наблюдения за пациентом — это очень серьезная процедура, которая может вызвать анафилактический шок при непереносимости препарата. К сожалению, «косметологи» без медицинского образования пренебрегают этим правилом безопасности — с такой ситуацией столкнулась одна из моих пациенток, обратившись во время пандемии к непроверенному специалисту.
10. Не всегда скорректировать губы можно одной лишь гиалуроновой кислотой
Роксана Белова. Когда-то губы увеличивали нерассасывающимися нитями и биополимерным гелем — но эти технологии ушли в прошлое, когда появились филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Несмотря на их универсальность, остаются пациенты, для которых одна лишь контурная пластика будет неэффективной. Например, при возрастном опущении верхней губы заполнять ее гиалуроновой кислотой бессмысленно — в некоторых случаях появляются показания и для хирургической коррекции, например, операции булхорн. А уже в дальнейшем к работе присоединяется врач-косметолог.
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