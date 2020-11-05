Вся правда о коррекции губ у косметолога: от поддельных филлеров до реальных противопоказаний

1. Важно: губы вмещают ограниченный объем гиалуроновой кислоты

Александра Сёмова. Тренд на гиперобъем остался в нулевых! Сейчас если меня и просят об экстра увеличении, часто приходится отказывать — и не только из эстетических соображений. Дело в том, что губы вмещают ограниченный объем гиалуроновой кислоты, и он зависит от объема ваших собственных тканей. Да, мы можем проводить повторные процедуры и менять губы постепенно, но одномоментно вводить более 1 мл гиалуроновой кислоты не рекомендуется. Во многом результат коррекции зависит от препарата — есть плотные филлеры для контурной пластики, а есть те, что созданы для долгосрочного увлажнения.

2. Авторские техники — всего лишь маркетинг

Ольга Шумская. От грамотного врача-косметолога не услышишь фразы: «А сейчас мы будем делать вам губы техникой “крылья ангела”, потому что это новый тренд». Конечно же, необходимо отталкиваться от особенностей лица и формы губ пациента, а не пытаться воплотить в жизнь какую-то популярную технику. Перед процедурой важно обсудить с косметологом свои представления об идеальных губах, высказать все пожелания, а врач, учитывая возможности той или иной техники, подскажет, какая из них подойдет именно вам для достижения желаемого результата. И, возможно, это будет техника «голливудских», «парижских» губ, «Моны Лизы», работа только с контуром или какая-то комбинация.

Александра Сёмова. Как минимум бегите от «специалиста», который ссылается на авторские техники Емельяна Брауде — хоть создатель губ #тп уже и стал мемом, но кто-то из специалистов без медицинского образования по-прежнему записывается на его семинары.