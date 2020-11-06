9 советов для тех, кто хочет научиться принимать свое тело — рассказывает клинический психолог

Как формировался ваш образ тела и непринятие себя?

Попробуйте вспомнить, когда и откуда у вас голове появилась мысль, что с вашим телом что-то не так. У маленьких детей нет претензий к собственному телу до тех пор, пока они не научатся говорить и впитывать стандарты красоты, которыми пропитана массовая культура. Малыши не считают свои складки на ножках или размер своих щек, не чувствуют стыда из-за них.

На образ тела влияют опыт, психологические особенности, среда, в которой мы живём и даже генетика. И зачастую люди со схожим телосложением относятся к себе совершенно по-разному.

Во-первых, отношение к телу закладывается из опыта общения со значимыми людьми — в том возрасте, когда формируется понимание себя, мира и своего места в нём. Например, если девочка изо дня в день наблюдает за тем, как мама в попытке вернуть тонкую талию сидит на диетах, то неосознанно перенимает такую модель отношения к телу. И получает информацию о том, что внешность очень важна: «Раз мама уделяет этому такое внимание, значит это важно». А опыт ограничения питания в детстве увеличивает риск расстройств пищевого поведения во взрослом возрасте

На отношение к телу влияет и то, как значимые взрослые относятся к телам других людей: обсуждают ли их, комментируют ли друг с другом: «Видела, как Марина набрала?» «Ой, смотри, какая у девочки фигурка точёная». Кстати, значимые люди — это не только родители, братья и сестры, но и учителя, воспитатели, тренеры, друзья.