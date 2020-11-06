9 советов для тех, кто хочет научиться принимать свое тело — рассказывает клинический психолог

Как формировался ваш образ тела и непринятие себя?
Попробуйте вспомнить, когда и откуда у вас голове появилась мысль, что с вашим телом что-то не так. У маленьких детей нет претензий к собственному телу до тех пор, пока они не научатся говорить и впитывать стандарты красоты, которыми пропитана массовая культура. Малыши не считают свои складки на ножках или размер своих щек, не чувствуют стыда из-за них.
На образ тела влияют опыт, психологические особенности, среда, в которой мы живём и даже генетика. И зачастую люди со схожим телосложением относятся к себе совершенно по-разному.
Во-первых, отношение к телу закладывается из опыта общения со значимыми людьми — в том возрасте, когда формируется понимание себя, мира и своего места в нём. Например, если девочка изо дня в день наблюдает за тем, как мама в попытке вернуть тонкую талию сидит на диетах, то неосознанно перенимает такую модель отношения к телу. И получает информацию о том, что внешность очень важна: «Раз мама уделяет этому такое внимание, значит это важно». А опыт ограничения питания в детстве увеличивает риск расстройств пищевого поведения во взрослом возрасте
На отношение к телу влияет и то, как значимые взрослые относятся к телам других людей: обсуждают ли их, комментируют ли друг с другом: «Видела, как Марина набрала?» «Ой, смотри, какая у девочки фигурка точёная». Кстати, значимые люди — это не только родители, братья и сестры, но и учителя, воспитатели, тренеры, друзья.
Если с раннего детства или в подростковом возрасте вам дают понять, что вашим телом недовольны, это вносит значимый вклад в то, как вы будете сами оценивать себя в будущем. Ведь в этот период вы чувствительны к критике и оценке, не имеете четко сформированного образа «Я», не понимаете, кто вы, какие качества у вас есть и что для вас действительно важно. Вы заражаетесь чужим отношением к себе и в итоге уже не помните, что это мысли не вашего авторства. Не стоит винить близких за то, что транслировали вам такое отношение к телу — они также, как и вы, просто когда-то впитали эти идеи.
Если ребенка отдают в секции, где размер тела и вес играют большое значение (фигурное катание, спортивная или художественная гимнастика, балет), он рискует получить ранний диетический опыт и установку, что его тело должно соответствовать определенным требованиям.
Во-вторых, существенный вклад в развитие недовольства собой вносит массовая культура. Большинство тел, которые вы видите в рекламе нижнего белья, эпиляторов и гелей для душа — это не тело среднестатистической женщины или мужчины. Однако изо дня в день мы воспринимаем эти образы как реальные. И если при этом мало взаимодействовать с телами настоящих людей — например, в бане, бассейне и на пляже — можно забыть о том, что такое морщины, складки и целлюлит. И получить стойкое ощущение того, что только ваше тело не идеально.
Никогда не стоит забывать о том, что социальные сети и наружная реклама — площадки для маркетингового бомбардирования, которое должно вызвать в нас чувство недовольства собой и призвать искать способы его компенсации. Люди, которые решили продавать крем от целлюлита, сами решили, что целлюлит не является нормой. Целлюлит — это вторичный половой признак.
Каким бы подтянутым и гладким не было ваше тело, оно все равно не будет соответствовать визуальным образам, которые вам транслируют
Большинство тел эволюционно не приспособлено для того, чтобы весить столько, сколько нам предлагают соцсети. Согласно теории сет-пойнта, у каждого из нас есть определённый диапазон генетически обусловленной массы тела, в котором человек чувствует себя лучше всего и имеет оптимальный уровень здоровья.
Если вес выше этого диапазона, в норме тело ищет способы его снизить и ускорять метаболизм. Если вес уходит за нижние границы диапазона, организм пытается различными способами поднять вес. Например, через замедление метаболизма, отключение репродуктивной функции, снижение памяти и концентрации, через переваривание собственных мышц, и в большинстве случаев, через формирование приступов перееданий. Часто у женщин или молодых девушек из-за значительного снижения веса могут прекратиться менструации — это пример того, как организм пытается сохранить ресурсы.
Я уверена, что негативное влияние лишнего веса на здоровье сильно переоценено. Ожирение — это не лишний вес, а состояние организма, которое запускается целым комплексом процессов, происходящих в теле. И питание — далеко не единственный из них. К сожалению, люди с избыточной массой тела помимо всего прочего испытывают достаточно высокий уровень опасного для здоровья стресса — ведь они постоянно подвергаются фэтшеймингу. Полные люди не раз слышат от других, что им надо похудеть и поменять питание, и эти советы только усиливают чувство вины и стыда. Согласно статистике, они получают более низкое качество медицинской помощи, а также подвергаются дискриминации
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Photo by Aiony Haust on Unsplash.
9 советов для тех, кто хочет перестать критиковать свое тело
1. Создавайте в соцсетях поле визуальной безопасности
Фильтруйте окружающую среду и визуальные образы, которые ее наполняют. Отписывайтесь от блогов и аккаунтов, которые дают вам нереалистичные представления о теле. Просматривая ленту Instagram, напоминайте себе о том, что люди используют ретушь, выбирают самые выгодные ракурсы, освещение и позы. Не забывайте, почему соцсети наполнены образами идеальных тел — это либо способ привлечь ваше внимание и затем предложить что-то купить (план питания, марафон, спортивную одежду или БАДы), либо способ автора снимка поднять свою самооценку, получив достаточное количество лайков.
У фотографии красивой попы в Instagram всегда есть цель. В попытке укрепить самооценку нет ничего постыдного — мы все это делаем время от времени, в том числе с помощью социальных сетей. Но надо понимать, что это все не совсем про реальность. Подписывайтесь на блогеров, которые показывают настоящие тела: с морщинами, целлюлитом и всем тем, что у вас тоже есть. Это действительно очень освобождающая практика.
2. Не приучайте себя смотреть на идеальную версию вашего тела
Вы сами можете реже пользоваться фильтрами Facetune и фотографироваться в более естественных позах. Мы привыкаем демонстрировать другим идеальное тело в Instagram, но когда утром подходим к зеркалу, видим в нем реального человека без фильтров. Чтобы не усиливать диссонанс, не стоит создавать из своей внешности то, чем она не является. Лайки от подписчиков будут укреплять идеальный образ тела и увеличивать его разрыв с реальным.
3. Не ставьте бьюти-процедуры в приоритет
Индустрия красоты — это многомиллиардный бизнес, который по своим оборотам сопоставим с оборонной промышленностью. И основа этого бизнеса — наше чувство неудовлетворенности собственной внешностью. Если бы миллионы людей завтра проснулись полностью довольными своей внешностью, другие миллионы бы просто разорились. Я не предлагаю всем срочно отказаться от маникюра, эпиляции и занятий в фитнес-клубах. В любви к бьюти-процедурам нет ничего критичного, а спорт полезен для здоровья. Правда, до тех пор, пока вы не начинаете выбирать между маникюром и сном, между уколами филлеров в скулы и лечением кариеса. Если ваши деньги, время и внимание инвестируются в то, чтобы подогнать тело под стандарты, а отдых, путешествия, забота о биологических потребностях организма уходят на второй план — это тревожный звоночек. Будьте в контакте с собой и проводите границу в гонке улучшений.
4. Избегайте «жирных разговоров»
Когда ваши подруги начинают обсуждать новые диеты или способы похудения, то, что вы можете сделать, — это деликатно перевести тему разговора или сказать, что вы не хотите об этом говорить. Обозначайте другим людям границу в отношении критики вашего тела. Одно дело, если в общественной бане вы поймали на себе косой взгляд: ваше тело не обязано всем нравится, это нормально. Другое — когда ваш партнёр, родители или друзья постоянно отпускают комментарии в ваш адрес. Вовремя обозначьте, какой стиль общения вам подходит, а какой — не очень. Начиная от более деликатной формы «я прошу тебя не комментировать мой вес, мне это больно слышать от близкого и дорогого человека», заканчивая «если ты будешь продолжать говорить, что мне нужно похудеть, я буду вынужден/а прекратить наше общение».
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Photo by Ivan Stern on Unsplash
5. Минимизируйте контроль веса и проверку тела
Постоянные взвешивания, формирование пищевого рациона исключительно с целью похудения, постоянный анализ в зеркале на предмет выпирающего живота — все эти привычки, в основе которых лежит постоянный поиск неидеальности и способов её исправления, делают образ тела более негативным. Старайтесь избавляться от них, старайтесь избегать жестких ограничений в питании. Я говорю «старайтесь», потому что если бы это было так просто (в рамках культуры, в которой мы живем), то на терапию РПП (расстройств пищевого поведения — прим.Ред.) не уходило бы столько месяцев, а иногда и лет.
6. Расширяйте отношения с телом
Ваше тело — это не только ваша самопрезентация в обществе. Смещайте фокус с формы и веса тела на его функциональность и на то, какие возможности оно вам даёт. Эволюционно ноги — это не столько про толстоту или худобу, сколько про то, как быстро они умеют бегать. Ваше тело не было создано для того, чтобы удовлетворять ваши эстетические потребности и эстетические потребности других людей. Оно было создано, чтобы ходить и бегать, плавать, зачинать и рожать детей, держать их на руках, поднимать тяжёлые вещи, бросать что-нибудь, играть, танцевать и петь. И как бы вы плохо к нему не относились, оно все ещё работает и позволяет вам наслаждаться жизнью.
7. Заботьтесь о его базовых потребностях
Начните побольше двигаться, лучше высыпаться, носить удобную одежду, купите удобное рабочее кресло, питайтесь более регулярно, разнообразно и сбалансировано — учитесь прислушиваться к потребностям тела.
8. Создавайте здоровые отношения с телом
Изучив опыт, который сформировал ваше текущее отношение к телу, вы можете переосмыслить его. Мы не заложники нашего опыта. Да, мы не можем выбирать прошлый опыт, но можем выбирать то, как будем вести себя здесь и сейчас.
Вы действительно можете выстроить отношения с телом в более доверительном, заботливом и понимающем формате. Как вы сейчас обращаетесь со своим телом? Как бы вы хотели относиться к нему? Что для вас важно в людях и в жизни? Во что вы хотите инвестировать свое время и внимание? Шаг за шагом начинайте вести себя так, будто вы уже относитесь к телу, так, как вам хотелось бы. Постепенно формируйте новое поведение и новые привычки.
9. Создавайте здоровые отношения с самим собой
Отношение человека к телу — луч прожектора, который высвечивает комплексное отношение к себе как к личности. Редко бывает так, что человек относится к своему телу с принятием и заботой, удовлетворяет его потребности, но при этом испытывает трудности с самооценкой или имеет высокий уровень самокритики. Основу и фундамент личности составляет не только внешность. Гладкое тело, подтянутое попа, третий размер груди вряд ли вам помогут чувствовать себя счастливее, если вы склонны к злокачественному перфекционизму, имеете черно-белое мышление, слаборазвитую систему ценностей и мало понимания о том, как хотите жить. Поэтому занимаясь телом, уделяйте внимание и вашему ментальному здоровью.
Подготовила Карина Сиразетдинова.
На основе выступления Дарьи Аверковой в рамках научно-популярной конференции «Жизнестойкость в нестабильном мире: навыки самопомощи».
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