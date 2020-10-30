Как не довести себя на удаленке: 8 ошибок, которые мы продолжаем совершать, работая вне офиса

1. Не разграничиваем рабочее и личное время

Возможно, во время удаленки вы уже столкнулись с выгоранием — в том числе потому, что не выдерживали баланс между работой и личной жизнью. Наталья Бехтерева, психотерапевт Института мозга человека РАН, в качестве средства профилактики выгорания рекомендует использовать ритуалы начала и конца рабочего дня. Они необходимы чтобы дать мозгу сигналы — сейчас пора приступать к работе, а сейчас настала пора отдыха и расслабления. Начните день с разбора почты и пройдитесь по списку задач, а вечером подводите итоги дня. Если вы понимаете, что что-то не доделано и мысли об этом рискуют испортить весь оставшийся вечер, то либо закройте задачу прямо сейчас, либо назначьте «время для стресса». Например: «Я отвечу на это письмо завтра утром за чашкой кофе и не буду думать об этом до тех пор». Вашему мозгу необходимо понять, что для мыслей над этой проблемой еще будет время — и оно не сейчас.

Как отмечает Эмили Нагоски в книге «Выгорание. Новый подход к избавлению стресса», для адекватного функционирования организма на отдых требуется выделять 42% от суточного времени. Эти 42% жизненно необходимы — без них ваши когнитивные и физические способности будут ухудшаться. Кроме того, в сезон COVID-19 и гриппа вам необходимо заботиться о своей иммунной системе, которая не сможет адекватно работать в условиях истощения ресурсов вашего тела. Выделяйте на работу, дела и детей не более 14 часов, оставив 8 часов на сон, и по 30 минут на 1)общение с близкими, 2)физическую активность, 3)взаимодействие с едой, 4)что-то лично ваше и доставляющее удовольствие.