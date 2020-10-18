Около 15-20% пациентов, которые излечились от коронавируса, теряют антитела к нему спустя несколько месяцев. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян, передает ТАСС.
Ученый: около 20% переболевших коронавирусом теряют антитела через несколько месяцев
По словам эксперта, быстрая потеря антител говорит о том, что таким был иммунный ответ организма на заражение вирусом. «Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — рассказал он.
Ранее инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег. «Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — заявил Жемчугов.
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