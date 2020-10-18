Ученый: около 20% переболевших коронавирусом теряют антитела через несколько месяцев

Ранее инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег. «Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — заявил Жемчугов.