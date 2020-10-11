Специалист по особо опасным инфекциям и заведующий отделением диагностики и терапии в клинико-диагностическом центре «Клиника Здоровья» Владислав Жемчугов считает, что тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег. Свое мнение он выразил в интервью «Комсомольской правде».
Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег
«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — заявил Жемчугов.
В случае положительного результата теста все равно придется носить маски и соблюдать меры безопасности — даже если у человека имеются защитные белки в крови. Кроме того, пока неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется у пациента, который вылечился от COVID-19. Жемчугов также добавил, антитела к COVID-19 сохраняются в организме человека в течение трех-четырех месяцев.
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