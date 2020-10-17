Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов сообщил о том, что 90% заболевших коронавирусом вернулись после отдыха. Об этом он рассказал «Газете.ru».
Минздрав: 90% заразившихся коронавирусом вернулись с отдыха
«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал специалист. Как он отметил, заражение произошло из-за большого скопления людей на пляжах и в ресторанах — и не все из них носили маску правильно или вовсе игнорировали требования. «Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер», — добавил он.
Напомним, уже скоро Россия может выйти на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Такой прогноз дает Роспотребнадзор. По словам Пшеничной, россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса. Так, часть работников были переведены на «удаленку», а школьники — отправлены на дополнительных каникулы.
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