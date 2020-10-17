Минздрав: 90% заразившихся коронавирусом вернулись с отдыха

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал специалист. Как он отметил, заражение произошло из-за большого скопления людей на пляжах и в ресторанах — и не все из них носили маску правильно или вовсе игнорировали требования. «Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер», — добавил он.