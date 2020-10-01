Олег Емельянов, возглавлявший Мариинскую больницу в Петербурге 22 года, покидает пост главного врача. Он написал заявление об увольнении, хотя контракт с ним был продлен на 2021 год.
Олег Емельянов покинул пост главврача Мариинской больницы после 22 лет работы
«Ухожу со спокойной душой. Я сделал то, что запланировал: старейшая больница стала одним самых современных стационаров. Она оснащена лучше всех городских клиник, в ней работают высокопрофессиональные врачи. Завтра буду прощаться с коллективом. Если, честно, возраст у меня такой, что уже устал, это тяжелый труд», — приводит «Доктор Питер» слова Емельянова.
Покинув пост главного врача Мариинской больницы, Олег Емельянов продолжит преподавать в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова — там он занимает должность профессора на кафедре общественного здоровья.
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