Олег Емельянов покинул пост главврача Мариинской больницы после 22 лет работы

«Ухожу со спокойной душой. Я сделал то, что запланировал: старейшая больница стала одним самых современных стационаров. Она оснащена лучше всех городских клиник, в ней работают высокопрофессиональные врачи. Завтра буду прощаться с коллективом. Если, честно, возраст у меня такой, что уже устал, это тяжелый труд», — приводит «Доктор Питер» слова Емельянова.

Покинув пост главного врача Мариинской больницы, Олег Емельянов продолжит преподавать в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова — там он занимает должность профессора на кафедре общественного здоровья.