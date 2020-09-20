Вирусолог заявил о необычном распространении коронавируса в России

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — сказал Ершов. При этом он подчеркнул, что в Европе говорят о второй волне коронавируса, а в России до сих пор не закончилась первая. «Это все первая волна идет постепенно. Я лично считаю, что она еще не кончилась», — отметил вирусолог. Более того, ученый считает, что вторая волна заболевания может и не наступить.