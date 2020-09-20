Сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов обратил внимание на то, что в России коронавирусная инфекция распространяется иначе, чем в других странах. Такое мнение он высказал изданию Ura.ru.
Вирусолог заявил о необычном распространении коронавируса в России
«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — сказал Ершов. При этом он подчеркнул, что в Европе говорят о второй волне коронавируса, а в России до сих пор не закончилась первая. «Это все первая волна идет постепенно. Я лично считаю, что она еще не кончилась», — отметил вирусолог. Более того, ученый считает, что вторая волна заболевания может и не наступить.
По его прогнозу, через полгода — год коронавирус перестанет быть проблемой, так как вакцины уже созданы, а врачи научились лечить больных коронавирусом. «За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать [о коронавирусе]», — считает Ершов.
Напомним, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не прогнозирует наступление второй волны коронавируса в России. По его мнению, в стране может произойти только небольшой подъем заболеваемости. Как прогнозирует специалист, рост числа заболевших в России наступит в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей. Кроме того, он считает, что рост заболеваний не достигнет таких масштабных показателей, как это было в марте-апреле.
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