Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не прогнозирует наступление второй волны коронавируса в России. По его мнению, в стране может произойти только небольшой подъем заболеваемости, пишет ТАСС.
Минздрав: в России ожидается небольшой подъем заболеваемости, но не вторая волна коронавируса
-
Фото: Shutterstock
«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — сообщил Чуланов.
Как прогнозирует специалист, рост числа заболевших в России наступит в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей. Кроме того, он считает, что рост заболеваний не достигнет таких масштабных показателей, как это было в марте-апреле.
«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости», — отметил он.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.