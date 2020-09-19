Минздрав: в России ожидается небольшой подъем заболеваемости, но не вторая волна коронавируса

Как прогнозирует специалист, рост числа заболевших в России наступит в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей. Кроме того, он считает, что рост заболеваний не достигнет таких масштабных показателей, как это было в марте-апреле.

«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости», — отметил он.