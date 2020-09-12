Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что первые партии вакцины против коронавируса Sputnik V получат все российские регионы до понедельника, 14 сентября. Об этом пишет «Интерфакс».
К понедельнику все регионы России получат вакцину Sputnik V от коронавируса. Ленобласть — в числе первых
По словам главы Минздрава, первые партии уже отгружены во все регионы, а Ленинградская область получит в числе первых — в эту субботу. Первая партия поступит на региональную площадку «Ленфарм», затем ее распределят по медицинским учреждениям. «Сейчас, фактически, до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», — добавил он.
Также Мурашко напомнил, что вакцинированные смогут делиться информацией о своем самочувствии с помощью мобильного приложения, а все данные, в том числе об уровне иммунитета у вакцинированных после тестирования, будут собираться в специальной информационной системе.
Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя.
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