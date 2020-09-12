Мариинская больница, где ранее приостановили прием пациентов из-за вспышки коронавируса, до 15 сентября должна отчитаться Роспотребнадзору о проделанной работе. После этого будет принято решение о возобновлении приема пациентов, пишет 78.ru.
В Мариинской больнице может возобновиться прием пациентов после 15 сентября
Так, в управлении Роспотребнадзора постановили в течение 14 дней с момента изоляции последнего заболевшего вести наблюдение за контактировавшими с зараженными пациентами и сотрудниками больницы. «Управлением Роспотребнадзора предписано установить наблюдение за контактными пациентами и сотрудниками на 14 дней. При выявлении симптомов респираторных заболеваний или признаков пневмонии больные будут незамедлительно изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лабораторное обследование контактных с больными COVID-19. В больнице строго соблюдается противоэпидемический режим для инфекционного стационара. В освободившихся отделениях будет проведена заключительная дезинфекция с обработкой всех постельных принадлежностей», — говорится в сообщении Комздрава.
До 15 сентября больница должна предоставить в управление Роспотребнадзора информацию о проделанной работе, после чего будет принято решение о возобновлении приёма пациентов, отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Мариинская больница в Петербурге приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за случаев заражения COVID-19 в неинфекционных отделениях. В настоящий момент работает отделение, принимающее пациентов с коронавирусом, рассчитанное на 93 койки.
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