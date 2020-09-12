В Мариинской больнице может возобновиться прием пациентов после 15 сентября

Так, в управлении Роспотребнадзора постановили в течение 14 дней с момента изоляции последнего заболевшего вести наблюдение за контактировавшими с зараженными пациентами и сотрудниками больницы. «Управлением Роспотребнадзора предписано установить наблюдение за контактными пациентами и сотрудниками на 14 дней. При выявлении симптомов респираторных заболеваний или признаков пневмонии больные будут незамедлительно изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лабораторное обследование контактных с больными COVID-19. В больнице строго соблюдается противоэпидемический режим для инфекционного стационара. В освободившихся отделениях будет проведена заключительная дезинфекция с обработкой всех постельных принадлежностей», — говорится в сообщении Комздрава.