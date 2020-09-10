Мариинская больница в Петербурге приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за случаев заражения COVID-19 в неинфекционных отделениях. В настоящий момент работает отделение, принимающее пациентов с коронавирусом, рассчитанное на 93 койки.
Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за случаев заражения COVID-19 в неинфекционных отделениях
«Приостановлен прием экстренных и плановых пациентов. В больнице сохранено коронавирусное отделение на 93 койки, оно работает. Но случаи выявлены в «чистой зоне». Ожидаем окончательное решение от Роспотребнадзора», — сообщили в среду, 9 сентября, в пресс-службе Мариинской больницы.
Мариинская больница была перепрофилирована под прием пациентов с коронвсирусом с начала пандемии. Прием плановых и экстренных пациентов был возобновлен в конце июля — при этом в больнице сохранили отделение для людей с диагностированным COVID-19.
Напомним, с начала учебного года в десятке школ Петербурга были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом. Все они не стали переводить учащихся на дистанционное обучение, и в целом, по мнению эпидемиологов, «ситуация в школах спокойная».
О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер, но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.
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