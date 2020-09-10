«Приостановлен прием экстренных и плановых пациентов. В больнице сохранено коронавирусное отделение на 93 койки, оно работает. Но случаи выявлены в «чистой зоне». Ожидаем окончательное решение от Роспотребнадзора», — сообщили в среду, 9 сентября, в пресс-службе Мариинской больницы.

Мариинская больница была перепрофилирована под прием пациентов с коронвсирусом с начала пандемии. Прием плановых и экстренных пациентов был возобновлен в конце июля — при этом в больнице сохранили отделение для людей с диагностированным COVID-19.

Напомним, с начала учебного года в десятке школ Петербурга были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом. Все они не стали переводить учащихся на дистанционное обучение, и в целом, по мнению эпидемиологов, «ситуация в школах спокойная».

О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер, но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.