Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил 78.ru, почему в последнюю неделю лета в городе наблюдается рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Как он предполагает, дело в том, что жители Петербурга приезжают с отдыха из регионов, где пик еще не пройден.
В Комздраве назвали причину роста заболеваемости коронавирусом в конце лета
-
Фото: Shutterstock
По его словам, «пока это не нашло своего отражения в числе взрослых пациентов, которые ежедневно госпитализируются в стационары». В среднем отправляются на лечение примерно 170 пациентов с коронавирусом в день. «Такое плато держится в течение 6-7 недель», — отметил он.
Лисовец также высказался по поводу второй волны заболеваемости в городе. По его словам, никто не может точно сказать, наступит ли она, однако город готовится к ее началу. Например, планируют увеличить число коек, формируются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, а также больницы снабжаются необходимым оборудованием.
Напомним, иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался практически у 20% петербуржцев. Об этом сообщили ранее в пресс-службе Роспотребнадзора. Также иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего эксперты провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах, в трех из которых обследования должны завершиться
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.