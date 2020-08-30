В Комздраве назвали причину роста заболеваемости коронавирусом в конце лета

Напомним, иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался практически у 20% петербуржцев. Об этом сообщили ранее в пресс-службе Роспотребнадзора. Также иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего эксперты провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах, в трех из которых обследования должны завершиться