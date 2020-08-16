Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой российской вакцины от коронавируса в список лекарств, распределением которого будет заниматься государство. В правительстве считают, что это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, пишет ТАСС.
Государство будет регулировать распределение вакцины от коронавируса
«Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», —сообщается на сайте кабмина.
В заявках будут указывать такую информацию, как названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, куда планируется направить лекарства, а также данные о числе пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, для которых закупаются лекарства. Также в перечень внесли еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.
Напомним, в России запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Ранее, 11 августа, Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.
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