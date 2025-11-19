Как получить от бьюти-процедуры и операции роскошный максимум (и надолго!)? Вот 5 стратегически важных моментов

Сохранить эффект от лифтинга, подтяжки и липосакции примерно навсегда? Акцио дата-сайнс! Зачем на первой консультации доктор сканирует вас как терминатор, просит фото бабушки, уточняет уровень магния и железа и как это влияет на выбор супермэтч-процедуры — рассказывают петербургские эксперты.
Копия мама?
Где написано, как наши тело и лицо стареют, какие зоны склонны к накоплению жира и как кожа реагирует на эстетические процедуры? У нас в геноме. Именно поэтому хорошие доктора красоты перед процедурой изучают бьюти-наследие.
Юлия Юнусова
пластический хирург клиники DEGA
«Многие особенности, которые очень хочется скорректировать, передаются из поколения в поколение: нередко женщина приходит на липосакцию и отмечает, что у мамы и бабушки были такие же проблемные зоны. В этом случае хирург понимает: 80% проблемы не в образе жизни, а в генетике: нужно убрать лишнее из так называемых жировых ловушек — зон, где лишний объем заложен природой и потому не уходит даже при строгой диете и спорте (это может быть низ живота, бока, область под пупком или "галифе" на бедрах).
Но кроме "наследственных несовершенств", есть и "наследственные нюансы" — факторы, которые определяют особенности строения и старения тканей. Так пластический хирург спрогнозирует, как будет меняться лицо, взглянув на фотографии близких родственников пациента, и заранее подобрать метод омоложения, который даст яркий результат: от нитевых технологий (решение для мелкоморщинистого эйджинга) до фейслифтинга (подходит для "тяжелых" лиц деформационного морфотипа).
Кроме того, специалист проанализирует "генеалогическое древо" кожи и уточнит, жаловался ли кто-то из родственников на недостаточную плотность, эластичность, склонность к дряблости или гиперэластозу. Это важно для прогнозирования и закрепления итогов бьюти-операции: к примеру, если кожа изначально очень растяжимая, то после подтяжки подбородка или шеи эффект может держаться недолго. В таких случаях хирург сразу предупредит о необходимости регулярных визитов к косметологу, процедур коллагеностимуляции (великий и гениальный RF!) и аппаратных методик (пуш-регенерирующая фототерапия!). Такой подход позволит продлить результат и сохранить свежий вид на долгие годы».
Кто вы по
знаку зодиака морфотипу?
Если доктор не сводит с вас глаз, то это не игра «кто моргнет первым», а профессиональный сканинг: специалист определяет ваш тип эйджинга — чтобы подобрать мэтч-процедуру, которая омолодит лучше сказочного яблока.
Маргарита Григорьева
заместитель главного врача клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«Генерально есть два пути старения: при отечно-деформационном (встречается у 80% жителей нашей страны) подкожные структуры "слабеют" быстрее, чем кожа, поэтому морщин мало, но овал расплывается, лицо "тяжелеет", а при мелкоморщинистом варианте ситуация обратная — профиль сохраняет четкость, но между бровями залегают складки, около глаз рано становятся заметны гусиные лапки, появляются мелкие морщинки. Подбирая методику под морфотип, главное — не усилить его "негативные особенности", а справиться с ними.
Так, отечно-деформационному лицу филлеры показаны достаточно редко и в небольших дозировках — иначе не избежать еще большей отечности. Лучше рассмотреть аппаратные процедуры, к примеру глубокие лифтинги на уровне "каркаса" лица EMFace и SMAS-лифтинг. А мелкоморщинистому лицу разумнее работать над гладкостью и плотностью, наполненностью кожи — посредством биоревитализации, коллагенотерапии, плазмотерапии, микроигольчатого RF, дополнив их персонально подобранными аппаратными процедурами. Кстати, поскольку у обладателей такого морфотипа кожа очень тонкая и чувствительная, пилинги и шлифовки следует проводить с большой осторожностью и только после специальной персональной подготовки к ним.
Что подходит всем? Великолепная фототерапия, которая работает как палочка-выручалочка в целом калейдоскопе кейсов: справляется с воспалением, стирает постакне и сосудистые звездочки, возвращает лицу нежный розовый подтон и сияние».
А железо (цинк, магний и витамины) потянет?
Косметолог не уколол ботокс, а сначала направил на чекап витаминов и минералов? Не просто зеленый флаг, а целый зеленый лес! Устраните дефицит микроэлементов — и любимый крем, филлер, аппарат сработает на 200%.
Александра Сёмова
заведующая отделением косметологии Клиники Пирогова (и лауреат нашей премии «Новые имена в медицине Петербурга — 2024»!)
«Научные исследования убедительно показывают: витамины и минералы — это база процессов заживления, синтеза коллагена и естественного обновления кожи. Следовательно, их недостаток может не только воспрепятствовать вау-преображению, но и увеличить риск осложнений.
Один из самых ярких примеров — ботулотоксин. Он напрямую зависит от цинка: если молекул металла достаточно, то мышцы хорошо расслабляются и результат держится долго и стабильно. В 2012 году доказали: прием 50 мг добавки за несколько дней до процедуры увеличивает ее эффект почти на треть! Согласитесь, это фантастика. Кстати, ботокс чувствителен еще и к меди. Если она в избытке, то заблокирует действие укола красоты.
Другой кейс — RF-лифтинг, лазеры, ультразвук и их любовь к железу (ключевому элементу синтеза коллагена). Если железодефицит отсутствует, значит, доставка кислорода в ткани идет по графику, мышцы и кожа восстанавливаются оперативно, а красивый лифтинг совершенно точно состоится (к слову, низкий ферритин — в принципе серьезное противопоказание к агрессивным аппаратным процедурам).
Еще любопытный факт: магний и витамин С участвуют в сотнях процессов организма, включая синтез гиалуроновой кислоты. Они содействуют удержанию влаги тканями, и при их нормальном уровне биоревитализация дает максимальный рефреш-итог. Плюс витамин С стимулирует выработку собственного коллагена и сохраняет кожу плотной и упругой. Так что выявление скрытых дефицитов как первый шаг бьютификации — наше все. Благодаря этому мы можем вовремя скорректировать питание, назначать биодобавки, подобрать индивидуальную тактику подготовки к процедуре, проконтролировать результат коррекции. В Клинике Пирогова мы используем систему диагностики SO Check. Быстро и безболезненно выясняем, как помочь организму эффективно "ответить" на процедуру, и приступаем к совершенствованию изнутри и снаружи!»
Жирный плюс (или минус?)
Подкожно-жировая клетчатка (ПЖК) = молодость. Это не ирония и не преувеличение — именно благодаря ей лицо выглядит наливным, а не сморщенным как изюм. Поэтому прежде чем назначить даже мини-липосакцию, хирург взвешивает все «за» и «против».
Тамара Гогохия
к.м.н., пластический хирург, заведующая отделением пластической хирургии клиники MEDALL
«С возрастом объем ПЖК уменьшается — и человек может выглядеть даже старше цифр в паспорте. Поэтому жир на лице мы удаляем очень деликатно и экономно. Если же индивидуальные особенности анатомии позволяют, мы перераспределяем объем: из зон, где он избыточен (к примеру, с подподбородочной области), переносим в области с дефицитом. Современные технологии пересадки собственного жира сегодня на очень высоком уровне! К примеру, метод нанолипофилинга не только великолепно восстанавливает формы лица, но и улучшает текстуру кожи благодаря высокому содержанию стволовых клеток в пересаживаемой ткани, которая перед трансплантацией особым образом обрабатывается.
Когда ПЖК удалять точно нельзя? Когда мы выполняем нижнюю блефаропластику — жир нужно сохранить, чтобы лицо не "скелетизировалось". Если же "выбухают" мешки в области нижних век, то можно бережно перераспределить их жиросберегающим методом. Это поможет предотвратить впалость глаз, а также выглядеть свежо и молодо. То же самое касается комков Биша — расставляем запятые правильно: "удалить нельзя, оставить". Конечно, бывают ситуации, когда необходимо частично уменьшить их, чтобы гармонично контурировать лицо, но здесь опять работаем по принципу жиросохранения. Допустим, при проведении эндоскопического лифтинга мы можем переместить часть объема так, чтобы скулы стали заметнее, перераспределить его в зону носогубной складки, таким образом выровнять "носогубки". Это и позволяет достичь эффекта "вы великолепны"»!
Поделитесь геолокацией?
«Где вы проводите большую часть года?», «Активно путешествуете?» — это не смолток-вопросы, а важные уточнения от косметолога! Да: количество авиамиль и пляжные часы напрямую определяют, какой антиэйджинг имеет смысл провести.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«В Петербург за красотой и здоровьем приезжают самые разные люди из всех регионов страны и мира. Поэтому, подбирая таргетную стратегию, мы учитываем десятки нюансов: от архитектоники лица (строения тканей, особенностей их "поведения") до географии проживания. В первую очередь, анализируем общее соматическое здоровье (нужно ли улучшить состояние организма?), проводим лабораторный скрининг (нет ли дефицитов витаминов?), при необходимости корректируем микробиоценоз. Затем составляем протокол с акцентом на укрепление дермального каркаса, повышение его защитных свойств.
Допустим, если человек приезжает к нам издалека и не может остаться на целый курс процедур — проведем SOS-терапию (к примеру, вернем коже увлажненность и сияние мезотерапией). Если обратился человек, который часто летает (а значит, организм постоянно испытывает перепады давления), то обсудим варианты лимфодренажных процедур: прессотерапию, магнитотерапию, обертывание — все они прекрасно работают против отеков. А с тем, кто проживает в регионе с повышенной инсоляцией, займемся профилактикой гиперпигментации и очень аккуратным, бережным омоложением с помощью микроигольчатого RF. Каждый случай уникален, и наша задача — подойти к его решению со всем вниманием!»
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
