Как получить от бьюти-процедуры и операции роскошный максимум (и надолго!)? Вот 5 стратегически важных моментов

пластический хирург клиники DEGA

«Многие особенности, которые очень хочется скорректировать, передаются из поколения в поколение: нередко женщина приходит на липосакцию и отмечает, что у мамы и бабушки были такие же проблемные зоны. В этом случае хирург понимает: 80% проблемы не в образе жизни, а в генетике: нужно убрать лишнее из так называемых жировых ловушек — зон, где лишний объем заложен природой и потому не уходит даже при строгой диете и спорте (это может быть низ живота, бока, область под пупком или "галифе" на бедрах).

Но кроме "наследственных несовершенств", есть и "наследственные нюансы" — факторы, которые определяют особенности строения и старения тканей. Так пластический хирург спрогнозирует, как будет меняться лицо, взглянув на фотографии близких родственников пациента, и заранее подобрать метод омоложения, который даст яркий результат: от нитевых технологий (решение для мелкоморщинистого эйджинга) до фейслифтинга (подходит для "тяжелых" лиц деформационного морфотипа).

Кроме того, специалист проанализирует "генеалогическое древо" кожи и уточнит, жаловался ли кто-то из родственников на недостаточную плотность, эластичность, склонность к дряблости или гиперэластозу. Это важно для прогнозирования и закрепления итогов бьюти-операции: к примеру, если кожа изначально очень растяжимая, то после подтяжки подбородка или шеи эффект может держаться недолго. В таких случаях хирург сразу предупредит о необходимости регулярных визитов к косметологу, процедур коллагеностимуляции (великий и гениальный RF!) и аппаратных методик (пуш-регенерирующая фототерапия!). Такой подход позволит продлить результат и сохранить свежий вид на долгие годы».