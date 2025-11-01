Как подтянуть овал лица и получить заветные «углы молодости»? Вот суперэффективные (и доказательные!) методики

оториноларинголог, заведующая лор-отделением клиники «Балтмед Озерки»

«Каркас лица формируется с детства. В первую очередь решает носовое дыхание (мощный стимулятор гармоничного роста челюстей!) — оно обеспечивает правильное положение языка, тонус мышц и создает необходимое давление для развития костных структур. Отсюда совет для ответственных родителей: вовремя обращайтесь к врачу, чтобы устранить проблемы ротового дыхания, храпа, отита, снижения слуха: при аденоидах — аденотомией, при искривлении перегородки — септопластикой, при хронических воспалениях пазух носа (гайморитах, синуситах) — синусотомией. Когда ребенок вырастет, он 100% скажет спасибо не только за спокойный сон, но и за то, что его радует собственный профиль в любом ракурсе.

У взрослых кости лицевого скелета уже сформированы, и одним лишь восстановлением носового дыхания изменить форму лица невозможно. Здесь на помощь приходит челюстно-лицевая хирургия. Слинг-методику применяем при незначительной ретрогнатии — выполняется аккуратная подтяжка мягких тканей шеи и подбородочной области, и челюсть возвращается на место, визуализируется утерянный угол. Ортогнатическая операция восстанавливает правильное положение нижней челюсти (хирург буквально "прорисовывает" ее нижний край и создает яркий угол с шеей). Это одновременно решает проблему неправильного прикуса, нарушения работы дыхательных путей (часто устраняя апноэ сна) и омолаживает профиль. И, наконец, гениопластика корректирует положение и форму подбородка, что улучшает контур нижней трети и акцентирует "угол молодости"».