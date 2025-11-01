Как подтянуть овал лица и получить заветные «углы молодости»? Вот суперэффективные (и доказательные!) методики

Четкие углы молодости (они же — углы Джоли!) — снова хот: сегодня запрос на выразительные линии нижней челюсти — самый популярный бьюти-тренд. Разбираемся, когда поможет платизмопластика, а когда — нежное липо и правильное дыхание (о как!).
Вдох-выдох — и вы обладатель углов любимых
Идеальный «угол молодости» между подбородком и шеей равен примерно 105–120 градусам, но при смещении челюсти назад (ретрогнатии) он «смазывается»: контур сливается с шеей, появляется второй подбородок, и лицо визуально выглядит старше.
Ирина Саруханова
оториноларинголог, заведующая лор-отделением клиники «Балтмед Озерки»
«Каркас лица формируется с детства. В первую очередь решает носовое дыхание (мощный стимулятор гармоничного роста челюстей!) — оно обеспечивает правильное положение языка, тонус мышц и создает необходимое давление для развития костных структур. Отсюда совет для ответственных родителей: вовремя обращайтесь к врачу, чтобы устранить проблемы ротового дыхания, храпа, отита, снижения слуха: при аденоидах — аденотомией, при искривлении перегородки — септопластикой, при хронических воспалениях пазух носа (гайморитах, синуситах) — синусотомией. Когда ребенок вырастет, он 100% скажет спасибо не только за спокойный сон, но и за то, что его радует собственный профиль в любом ракурсе.
У взрослых кости лицевого скелета уже сформированы, и одним лишь восстановлением носового дыхания изменить форму лица невозможно. Здесь на помощь приходит челюстно-лицевая хирургия. Слинг-методику применяем при незначительной ретрогнатии — выполняется аккуратная подтяжка мягких тканей шеи и подбородочной области, и челюсть возвращается на место, визуализируется утерянный угол. Ортогнатическая операция восстанавливает правильное положение нижней челюсти (хирург буквально "прорисовывает" ее нижний край и создает яркий угол с шеей). Это одновременно решает проблему неправильного прикуса, нарушения работы дыхательных путей (часто устраняя апноэ сна) и омолаживает профиль. И, наконец, гениопластика корректирует положение и форму подбородка, что улучшает контур нижней трети и акцентирует "угол молодости"».
А результат по красоте даст платизмопластика
Итак, хочется получить эталонный угол Джоли, и первые 10 ссылок в браузере (а еще консилиум подружек) утверждают, что надо сделать платизмопластику (подтяжку и коррекцию шеи). Это верная стратегия? Нет, идем к пластическому хирургу, чтобы для начала ответить на вопрос, почему угол между шеей и подбородком «стерся».
Алексей Дудников
пластический хирург клиники GRANDMED
«Вариант А — явного контура никогда и не было. Причина обычно кроется в анатомически низком расположении подъязычной кости (один из главных детерминантов выраженности угла молодости!) и/ или узкой челюсти — в ее границах просто не помещаются все глубокие структуры полости рта, поэтому щеки будто сразу переходят в шею. Исправит ли платизмопластика то, что случилось генетически? Да! С ее помощью можно перераспределить ткани шеи и субментальной зоны и создать гармоничные линии челюсти.
Вариант Б — угол молодости начал исчезать с возрастом: овал стал мягче, появились "бульдожьи щеки", начали опускаться ткани десен (улыбка "съехала"). Здесь соло-платизмопластика без работы на всем лице задуманного эффекта даст. Более рационально выполнить полноценный фейслифт — хирургическую подтяжку, при которой "лицевая маска" перемещается единым блоком в более высокое, "молодое" (но естественное) положение и формам: от скул до челюсти — возвращается выразительность.
Вариант В — анатомия и возраст объединили силы. Разумеется, каждый кейс индивидуален, но чаще всего решение такое — рескульптурирование глубоких структур шеи + коррекция мягких тканей всего лица. Сверкающий итог: видимость колец Венеры стремится к 0, никакой индюшачьей "бороды", изящный подбородок и угол молодости, который затмит любые серьги: и олд-мани пуссеты в 2 карат, и даже гранд-обвес (тренд сезона!)».
Когда (и надо ли) идти на жировую
Липосакция лица — решение экстраординарное. Как правило, здесь не удаляют жир, поскольку он отвечает за элегантные, наполненные формы, гладкость кожи. Единственные локации, где допустимо ювелирное вмешательство: щеки — подчеркнуть линию скул, субментальная зона — чтобы ликвидировать так называемый «второй подбородок».
Святослав Рудоман
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Именно во втором случае мы зачастую получаем и бонус-результат — акцентированную линию челюсти и заметный "угол молодости". Работает это так: объемы уходят, кожа сокращается, структуры, лежащие в области подбородка и шеи, "подтягиваются" и соответственно контуры лица становятся четче.
Всегда ли лишний объем — это жир? На самом деле, причиной слишком "округлой" нижней трети может быть совсем другая структура — слабый мышечный корсет. Да, он создает ощущение второго подбородка, но в действительности отложений, которые нужно убрать, там нет. Здесь решением становится платизмопластика.
И еще один подводный камень: пластическую операцию, что бы ни говорили бьюти-блогеры, не заменит ни одна другая процедура. Массаж может улучшить овал благодаря тому, что уйдут отеки, но для работы с объемом и тонусом внутренних слоев лица он физически не подходит. Косметологические методики тоже не способны удалить жир или подтянуть мышцы в таком масштабе, на который способна хирургия, — зато они чудодейственны в период реабилитации и незаменимы для улучшения самого качества кожи. Так с помощью технологий коллагеностимуляции мы повышаем ее прочность и плотность (важные характеристики, обеспечивающие то, что кожа способна "выдерживать" мягкие ткани и не "провисать") — и сохраняем эталонный профиль на максимально долгий срок».
Есть еще нюанс!
Бьюти-капитализм (продажа пластических операций под любым соусом) беспощаден и это не шутка: хирурги регулярно сталкиваются с вопросом: «Доктор, а можно подтянуть боковую проекцию лица отопластикой (коррекцией ушей), SMAS-лифтингом, нитями?». Друзья, к сожалению, как бы занимательно ни звучали эти идеи, они — плод маркетингового воображения.
Сергей Варельджан
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Все перечисленные методики работают с принципиально другими структурами, которые не относятся к шейно-подбородочному углу. В деле достижения идеального угла Джоли фундаментальная база — платизмопластика, которая может быть дополнена круговой подтяжкой лица (как правило, необходимо после 50–60 лет) или в кейсах под звездочкой — субментальной липосакцией. Но есть несколько любопытных моментов.
Первый: иногда изолированной платизмопластики, даже если нет показаний для фейслифта — недостаточно. При начальных возрастных изменениях средней и нижней трети, когда появляются несимпатичные брыли, может понадобиться эндоскопический лифтинг — он доведет линию челюсти до совершенства и ничто не будет ее "перегружать". И второй нюанс: если пластический хирург деликатно просит вас сначала пройти обследование у челюстно-лицевого хирурга, то прислушайтесь: порой "выпирающий" подчелюстной объем, из-за которого контуры стираются, связан с проявлением поднижнечелюстных желез — профильный эксперт точно скажет, в чем причина, назначит специальное лечение или даст разрешение (и свои рекомендации) приступать к нашей грандиозной бьютификации».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
