Почему после гель-лака (иногда!) приходится восстанавливать ногти и как это сделать максимально эффективно?

Если есть в нашем бьюти-ДНК нечто выше, чем первостепенное, то это точно маникюр. И чаще всего — с гель-лаком (все уже вошли в осень c ультрамодным аура-дизайном? Или вы team тыквенный?). Но когда ногти дают отбой, покрытие не держится, а без него на руки смотреть не только пусто, но и грустно — пора заняться качественным уходом! Рассказываем, на какие процедуры записаться в салоне и в клинике.
Итак, как делать маникюр, чтобы руки всегда были в порядке?
«Ответственный специалист должен всегда предварительно делать оценку пластины и следить за ногтями, — подчеркивает Виктория Подымова, мастер маникюра и педикюра салонов красоты Suite. — И покрывать гель-лаком заново (с использованием щадящей базы, которая не проникает внутрь пластины!) только при одном условии — если от коррекции к коррекции состояние самих ногтей хорошее».
В противном случае чрезвычайно высок шанс усугубления ситуации.
Почему происходит повреждение кожи и ногтей, если постоянно наносить гель-лак?
Что мы (и мастер маникюра) видим на идеальной картинке? Основную часть ногтя составляет твердая ногтевая пластина, которая развивается из матрикса, и прочно соединятся с находящимся под ней ногтевым ложем. Сама пластина прозрачная, а ложе — розовое за счет густого сплетения сосудов.
Из-за чего происходит сбой? Христина Полецкая, основатель и главный врач Клиники подологии «Полет» объясняет: «Пластина состоит из полупрозрачных ороговевших клеток, содержащих твердый белок, кератин, серу, фосфор, кальций, воду, холестерин, жиры, и формируется из слоев разной прочности, которые разделены тонкими прослойками жира и воды. Из-за частого использования полимерных покрытий, которые содержат ацетон и спирт, происходит высушивание слоев ногтевого полотна и ногтевой пластины. А полимеризующие лампы сильно нагревают пластину и выпаривают оттуда жир и воду. Поэтому в результате ногти становятся сухими».
Как быть, когда руки — наждачка, а ногти слабые?
Если есть повреждения, то — подчеркивает мастер маникюра Виктория — следует донести до человека информацию о рисках и обсудить вариант лечебного покрытия.
«Мы используем профессиональную дерматокосметику SrtaDerm, а еще часто рекомендуем гостям домашний уход», — добавляет эксперт. К примеру, у этого бренда есть отличный гель с биотином и кератином для восстановления пластины и кутикулы, а еще многофункциональный лак для укрепления и роста ногтей — в его составе гексаналь (альдегид, который укрепляет связи между кератиновым белками в пластине) и витамин Е (один из ключевых элементов для прочности ногтей, их блеска и красивой естественной прозрачности без желтизны).
Кроме того, если кожа рук очень чувствительная, то стоит задуматься о простом маникюре без лампы (и не допустить регресс дерматологических заболеваний, к примеру, экземы).
«Я очень люблю пилочный метод, не предполагающий использование ножниц, фрез или кусачек, — делится Виктория. — Его можно использовать для тонкой кутикулы — работа, как видно из названия, проводится исключительно пилками, благодаря чему риск травматизация сводится к минимуму, а кутикула медленнее отрастает и сохраняет аккуратный вид на протяжении длительного времени».
Просто уход не помогает. Что делать?
Если кейс сложный (ногти постоянно слоятся, ломаются, и вы сами иронизируете, что это случай «Баба Яга»), значит, время обращения к врачу настало. Не волнуйтесь, инструменты (неинвазивные!) есть. По словам подолога Христины Полецкой, практика показывает, что отличный результат дает фотодинамическая терапия (ФДТ) — безопасное бесконтактное воздействие светом на патологически измененные клетки ногтевого ложа и кожи. Оно обладает мощным противовоспалительным и антибактериальным эффектом и очень здорово влияет на регенерацию! К примеру, процедура на платформе REVIXAN стимулирует метаболизм клеток, способствует их активному делению, быстрому восстановлению поврежденных структур, и рост ногтя ускоряется в 1,5 раза!
«Кстати, — добавляет врач, — эта же технология [ФДТ REVIXAN] прекрасно работает в отношении грибков: мы наблюдаем позитивную динамику на видоизмененных из-за микотической инфекции ногтях, после того как они пройдут обработку у подолога. Такая терапия даже может выступать альтернативой системному лечению микозов, поскольку многие пациенты не переносят или не могут получать его [системное лечение] из-за противопоказаний».
Надолго придется отказаться от гель-лака, если ситуация help и sos?
Врач-подолог Полецкая рассказывает: «Как мы подчеркивали в самом начале, ногтевое ложе очень активно кровоснабжается. Но под действием полимеризации происходит разрушение, ожог сосудов и отслоение ногтей. Это тяжелое испытание для рук, поэтому мы рекомендуем практически полностью отказаться от гель-полимеров минимум на полгода, а лучше на год. И после перейти на легкое покрытие обычным или лечебным лаком, чтобы не было гипертермической реакции. Плюс для профилактики советуем использовать в течение месяца-двух питательный концентрат для ногтевых пластин — масляный раствор, в состав которых входят витамины и минералы».
Кроме того, в домашнем обиходе лучше использовать хозяйственные перчатки, желательно с хлопковым напылением и не сильно обтягивающие пальцы и кожу. Так вы исключите прямой контакт с агрессивными химическими средствами. А вечером не забывайте про крем для увлажнения кистей и пальцев — это база для роста здоровых ногтей.
Редакция напоминает, что бьюти-продукты и медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)