Почему после гель-лака (иногда!) приходится восстанавливать ногти и как это сделать максимально эффективно?

Итак, как делать маникюр, чтобы руки всегда были в порядке?

«Ответственный специалист должен всегда предварительно делать оценку пластины и следить за ногтями, — подчеркивает Виктория Подымова, мастер маникюра и педикюра салонов красоты Suite. — И покрывать гель-лаком заново (с использованием щадящей базы, которая не проникает внутрь пластины!) только при одном условии — если от коррекции к коррекции состояние самих ногтей хорошее».

Соблюдайте правила ношения маникюра. Две-три недели — оптимальный срок, в течение которого легко сохранить красоту и безопасность гель-лака.

В противном случае чрезвычайно высок шанс усугубления ситуации.

Почему происходит повреждение кожи и ногтей, если постоянно наносить гель-лак?

Что мы (и мастер маникюра) видим на идеальной картинке? Основную часть ногтя составляет твердая ногтевая пластина, которая развивается из матрикса, и прочно соединятся с находящимся под ней ногтевым ложем. Сама пластина прозрачная, а ложе — розовое за счет густого сплетения сосудов.

Из-за чего происходит сбой? Христина Полецкая, основатель и главный врач Клиники подологии «Полет» объясняет: «Пластина состоит из полупрозрачных ороговевших клеток, содержащих твердый белок, кератин, серу, фосфор, кальций, воду, холестерин, жиры, и формируется из слоев разной прочности, которые разделены тонкими прослойками жира и воды. Из-за частого использования полимерных покрытий, которые содержат ацетон и спирт, происходит высушивание слоев ногтевого полотна и ногтевой пластины. А полимеризующие лампы сильно нагревают пластину и выпаривают оттуда жир и воду. Поэтому в результате ногти становятся сухими».

Как быть, когда руки — наждачка, а ногти слабые?

Если есть повреждения, то — подчеркивает мастер маникюра Виктория — следует донести до человека информацию о рисках и обсудить вариант лечебного покрытия.

«Мы используем профессиональную дерматокосметику SrtaDerm, а еще часто рекомендуем гостям домашний уход», — добавляет эксперт. К примеру, у этого бренда есть отличный гель с биотином и кератином для восстановления пластины и кутикулы, а еще многофункциональный лак для укрепления и роста ногтей — в его составе гексаналь (альдегид, который укрепляет связи между кератиновым белками в пластине) и витамин Е (один из ключевых элементов для прочности ногтей, их блеска и красивой естественной прозрачности без желтизны).

Кроме того, если кожа рук очень чувствительная, то стоит задуматься о простом маникюре без лампы (и не допустить регресс дерматологических заболеваний, к примеру, экземы).

«Я очень люблю пилочный метод, не предполагающий использование ножниц, фрез или кусачек, — делится Виктория. — Его можно использовать для тонкой кутикулы — работа, как видно из названия, проводится исключительно пилками, благодаря чему риск травматизация сводится к минимуму, а кутикула медленнее отрастает и сохраняет аккуратный вид на протяжении длительного времени».

Бонус: на вопрос о пользе японского маникюра (редактор — фанат!), мастер отвечает утвердительно. Эта бьюти-процедура —прекрасный способ вернуть ногтям природную красоту. Средства в основе протокола — минеральная пудра и паста — содержат витамины, эфирные масла и другие полезные вещества, которые питают, увлажняют, укрепляют ногтевую пластину, придавая ей здоровый блеск и сияние.