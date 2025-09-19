Классные бьюти-процедуры для молодых, подтянутых и рельефных рук: от RF-лифтинга до липофилинга и брахиопластики

Дано: остромодные офискор-жилеты и статуарные корсеты требуют совершенства от кистей до плеч (а лучше до самой шеи!). Решение: качать трицепс, раздобыть крем со скваланом и проконсультироваться с косметологом или пластическим хирургом.
Кисти как «пергаментная бумага»: умная рутина и липофилинг
Что (без должного ухода) выдаст паспортные 45 лет, даже если у вас лицо 35-летнего янгэдалта? Кисти! Дело в том, что кожа в этих областях тонкая и легко уязвимая перед ветром, холодом и ультрафиолетом (здравствуй, сухость и раннее старение), подкожно-жировой клетчатки немного — и ее уменьшение с возрастом сразу же становится заметно (вот и складки, и морщины). Поэтому молодой облик — буквально в ваших руках.
Светлана Черкасова
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Начинать я рекомендую с домашней работы — посуду мойте строго в перчатках, с наступлением морозов прячьтесь в муфты и митенки, в любой сезон наносите солнцезащитное средство и каждый день — увлажняющий крем с мощными ухаживающими компонентами (витаминами А и Е, скваланом, миндальным и кокосовым маслами). Когда ситуацию не получается исправить самостоятельно, то не времените с походом к доктору красоты. У косметолога можно осчастливить себя биоревитализацией и плазмотерапией (получите гладкие и нежные руки без морщин), а у пластического хирурга — заняться более серьезным антиэйджингом. Тем, у кого на кистях проявились сосуды, а кожа стала "пергаментной" и полупрозрачной, я рекомендую липофилинг — мы заберем лишний жир, где он не в чести (например, с талии), очистим и перенесем в руки, чтобы вернуть им молодой объем, "плотность" и холеный вид».
«Крылья летучей мыши»: фитнес, RF и брахиопластика
Неидеальная верхняя часть рук — главное (если не единственное!), из-за чего люди отказываются от высоких перчаток и трендовой стилизации на одно плечо. Общий запрос — рельефные тонкие конечности, с внутренней стороны которых не провисает «крыло летучей мыши». Итак, что делать, если вы чувствуете себя Бэтменом или Бэтгерл не в лучшем смысле?
Светлана Черкасова: «Для начала — проконсультируйтесь с фитнес-инструктором. Часто то, что кажется дряблостью огромных размеров (все мы склонны к самокритике), — на самом деле "вялый" трицепс, легко возвращаемый в форму правильными тренировками. Далее — вас ждет косметолог. Если вся загвоздка в том, что тело немного потеряло тонус, то поможет косметологический RF-лифтинг плеч — он стимулирует выработку нового "молодого" коллагена в тканях, уплотняет подтягивает их (и, на будущее, здорово работает как антиэйдж-профилактика).
А вот следующий пункт назначения — кабинет пластического хирурга. Наша помощь понадобится, если "крыло" появилось после сильного похудения и/или в связи с возрастным истощением ресурса коллагена (из-за этого кожа становится тоньше и растягивается). Основная стратегия одна — операция под названием брахиопластика. Хирург аккуратно удалит излишек кожи и жира (да, брахиопластика легко объединяется с липосакцией), поднимет "поплывшие" мягкие ткани в естественное положение. Если объем операции небольшой (это основная часть кейсов), доктор работает через доступ в подмышечной области, который почти незаметен. После окончательного восстановления через 2–4 месяца его можно стереть лазерной шлифовкой. И ничто не помешает носить открытые платья, флексить, не стесняясь движений, на вечеринках и гордиться своими руками».
Плечи-«фонарики»: золотой ЗОЖ и бьюти-пластика
Хитрости генетики: иногда жировые ловушки (зоны, где жир предрасположен накапливаться) располагаются именно в области плеч. Небольшие несовершенства объема и рельефа в этой области часто беспокоят девушек, которые любят носить блузы без рукавов и платья-бюстье. А если со временем из-за колебаний веса, изменений гормонального статуса (допустим, после беременности) еще и начинает провисать кожа, то беспокойство значительно возрастает. Как оградить себя от переживаний и выглядеть отлично?
Валерия Шипунова
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Главное: следить за здоровьем (в частности, за балансом гормонов), заниматься фитнесом (причем сделать акцент на тренировку рук) и не злоупотреблять десертами, жареными продуктами и фастфудом. Но если, несмотря на здоровый образ жизни, позитивные изменения малозаметны, то, скорее всего, время обратиться к пластической хирургии — скорректировать плечи за счет уменьшения жирового слоя поможет липосакция. Сначала мы забираем жир через небольшие доступы с помощью специального аппарата, а в процессе регенерации вслед за ушедшим объемом подтягивается и кожа. Однако если ее избыток большой, то здесь на первый план выходит подтяжка плеч (брахиопластика), о которой мы говорили ранее. Проводим бережный лифтинг, устраняем все лишнее и получаем точеные руки».
Просто «холка»: кроль на спине и липосакция
Боди-хоррор сидячей работы: «поза креветки», которую многие из нас практикуют по 8 часов пять дней в неделю, может привести к так называемому вдовьему горбу, или «холке», — скоплению объема у основания шеи, где она переходит в верхний отдел спины.
Валерия Шипунова: «Так происходит потому, что неправильная поза способствует нарушению циркуляции, застою жидкости, мышечному спазму, и, как следствие, образуется уплотнение в виде жировой ткани на уровне седьмого шейного позвонка. Тогда какими бы красивыми ни были руки, верхняя часть туловища нарушает общую картину. Хорошая новость: все предотвратимо — и поправимо! Во-первых, чтобы сохранить шею и спину изящными и ровными, подбираем удобное рабочее кресло, контролируем осанку и вводим в рутину спорт (к примеру, чудесно расслабляет и "расправляет" плечи плавание). Во-вторых, если холка уже сформировалась — не опускаем руки, а записываемся к пластическому хирургу на консультацию. Как правило, проблема легко решается с помощью липосакции и не возвращается, если не забывать обо всех пунктах профилактики».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)