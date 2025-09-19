Классные бьюти-процедуры для молодых, подтянутых и рельефных рук: от RF-лифтинга до липофилинга и брахиопластики

Кисти как «пергаментная бумага»: умная рутина и липофилинг

Что (без должного ухода) выдаст паспортные 45 лет, даже если у вас лицо 35-летнего янгэдалта? Кисти! Дело в том, что кожа в этих областях тонкая и легко уязвимая перед ветром, холодом и ультрафиолетом (здравствуй, сухость и раннее старение), подкожно-жировой клетчатки немного — и ее уменьшение с возрастом сразу же становится заметно (вот и складки, и морщины). Поэтому молодой облик — буквально в ваших руках.

Светлана Черкасова пластический хирург клиники A3BEAUTE «Начинать я рекомендую с домашней работы — посуду мойте строго в перчатках, с наступлением морозов прячьтесь в муфты и митенки, в любой сезон наносите солнцезащитное средство и каждый день — увлажняющий крем с мощными ухаживающими компонентами (витаминами А и Е, скваланом, миндальным и кокосовым маслами). Когда ситуацию не получается исправить самостоятельно, то не времените с походом к доктору красоты. У косметолога можно осчастливить себя биоревитализацией и плазмотерапией (получите гладкие и нежные руки без морщин), а у пластического хирурга — заняться более серьезным антиэйджингом. Тем, у кого на кистях проявились сосуды, а кожа стала "пергаментной" и полупрозрачной, я рекомендую липофилинг — мы заберем лишний жир, где он не в чести (например, с талии), очистим и перенесем в руки, чтобы вернуть им молодой объем, "плотность" и холеный вид».

«Крылья летучей мыши»: фитнес, RF и брахиопластика

Неидеальная верхняя часть рук — главное (если не единственное!), из-за чего люди отказываются от высоких перчаток и трендовой стилизации на одно плечо. Общий запрос — рельефные тонкие конечности, с внутренней стороны которых не провисает «крыло летучей мыши». Итак, что делать, если вы чувствуете себя Бэтменом или Бэтгерл не в лучшем смысле?

Светлана Черкасова: «Для начала — проконсультируйтесь с фитнес-инструктором. Часто то, что кажется дряблостью огромных размеров (все мы склонны к самокритике), — на самом деле "вялый" трицепс, легко возвращаемый в форму правильными тренировками. Далее — вас ждет косметолог. Если вся загвоздка в том, что тело немного потеряло тонус, то поможет косметологический RF-лифтинг плеч — он стимулирует выработку нового "молодого" коллагена в тканях, уплотняет подтягивает их (и, на будущее, здорово работает как антиэйдж-профилактика).

А вот следующий пункт назначения — кабинет пластического хирурга. Наша помощь понадобится, если "крыло" появилось после сильного похудения и/или в связи с возрастным истощением ресурса коллагена (из-за этого кожа становится тоньше и растягивается). Основная стратегия одна — операция под названием брахиопластика. Хирург аккуратно удалит излишек кожи и жира (да, брахиопластика легко объединяется с липосакцией), поднимет "поплывшие" мягкие ткани в естественное положение. Если объем операции небольшой (это основная часть кейсов), доктор работает через доступ в подмышечной области, который почти незаметен. После окончательного восстановления через 2–4 месяца его можно стереть лазерной шлифовкой. И ничто не помешает носить открытые платья, флексить, не стесняясь движений, на вечеринках и гордиться своими руками».