Деликатная пластика — в своей прайм-эре! Вот лучшие операции для лица и тела с легкой реабилитацией и крутым эффектом

пластический хирург клиники «АБИА»

«Если вы где-то прочитали, что при первых признаках увядания (овал "потек", вместо щек-яблочек появились "провальчики") срочно нужна операция, то отпишитесь от этого источника. Сегодня есть нехирургические подходы, которые дают прекрасный эффект омоложения — в первую очередь я, конечно, имею в виду нити. Основной смысл любой нитевой технологии — построение дополнительного каркаса, чтобы удержать ткани в их высокой, "молодой" позиции, а факультативно — подтянуть или переместить жировые пакеты, сформировав четкие контуры лица. Результат, как правило, держится до двух лет, только есть нюанс: скорость обмена веществ у всех нас разная, поэтому и нити у каждого стабилизируются и рассасываются со своей скоростью.

Кстати говоря, нити хорошо справляются не только с антиэйдж-, но и с бьюти-задачами. К примеру, с их помощью можно чуть сузить нос, немного приподнять его кончик (процедура называется tip stitch. — Прим. ред.) — и обойтись без ринопластики. Однако это подходит не всем: если нос крупный, широкий или с горбинкой, то понадобится хирургическая коррекция.

Что делать, если наступили заметные возрастные изменения и нити уже не помогают? Раз — не переживать, два — сходить на консультацию к хирургу, три — обсудить возможность эндоскопического омоложения, которое предполагает очень тонкую, малотравматичную работу с тканями, и четыре — определить со специалистом, какая методика подойдет именно вам. А затем, чтобы легко восстановиться, имеет смысл подумать о высоких реабилитационных технологиях! Фотодинамическая терапия, плазмо- и плацентотерапия, микротоковые и лазерные методики великолепно уменьшают отеки и синяки, снимают воспаление, ускоряют заживление тканей и позволяют человеку выйти в свет счастливым и преображенным как можно раньше».