Самые крутые антиэйдж-методики после 50 лет: «подтяжка от кутюр», hi-tech-лифтинг и бланширование

Поколение Икс (рожденные в 1965–1980-х) — новые бьюти-инфлюенсеры и сигмы, на которых равняются тридцатилетние (иначе как объяснить, что мы смотрим уже третий сезон And just like that?).
Лайфбаланс: комбо-пластика и никаких морщин через месяц
Люди, сознательный возраст которых пришелся на конец XX века, особенно остро почувствовали ускорение жизни. Бум технологий — первый фактор, разгон вращения Земли (начался с 1999-го — зафиксировали хранители времени из Национального института стандартов и технологий США) — второй. Ценителям каждой секунды нужны быстрые результаты!
Валерий Стайсупов
эстетический пластиче ский хирург «Института красоты ГАЛАКТИКА»
«Периорбитопластика (антиэйджинг области вокруг глаз) — методика на поул-позиции в гонке за молодостью. И безусловный фаворит тех, кому за 50 и кто хочет получить максимум за минимальное время. Мы корректируем комплексно сразу три зоны, которые, как правило, стареют вместе: верхние и нижние веки, виски — и за одну операцию исправляем все возрастные изменения верхней части лица. Такая синергия гораздо эффектнее, чем отдельные улучшения, и вот доказательство-преображение: свежий распахнутый взгляд, отдохнувшее выражение лица (без мешков!), гармонично высокие скулы и брови, ноль "гусиных лапок"! При этом кожа вокруг глаз регенерирует быстрее других зон, поэтому реабилитационные ограничения вполне терпимы. К полноценной жизни можно вернуться меньше чем за месяц — это рекордно быстро для такого масштабного результата. Воркахолики отправляются на работу уже через полторы-две недели после снятия последних швов, авиапутешествие разрешаем через 10–11 дней, а спортзалу придется подождать вас всего пять недель. Эти правила важно соблюсти: тогда ткани заживут правильно и эффект от периорбитопластики продержится 10–12 лет!».
Критическое мышление: бьюти-тюнинг того, что реально выдает возраст
Иксы — образцовые аналитики (не верите? Прочтите культовое дженерейшн-исследование «Поколение Х» Дугласа Коупленда). Они те люди, которые точно знают: молодое лицо — это здорово, но сначала надо заняться настоящими эйдж-маркерами.
Ольга Акимова
косметолог, дерматовенеролог клиники GRANDMED
«Холмсы от бьюти, внимание: чтобы вычислить возраст, посмотрите на кисти и шею. Дело в том, что кожа здесь тонкая, подкожно-жировая клетчатка (ПЖК) выражена слабо, а значит, любые изменения проявляются ярко. Особенно после 50, когда в организме снижается белок крепости и плотности тканей — коллаген. Начнем с шеи. Кроме взросления и естественного снижения тонуса кожи на нее влияет образ жизни. Работаете за компьютером в конфигурации буквы "ипсилон" или скроллите ленту, лежа в кровати? Вот и визуализировались горизонтальные морщины — "кольца Венеры". Так что срочно исправляем осанку и устраиваем великий совет с любимым косметологом, как в вашем кейсе справиться с проблемой: коллеганостимуляцией полимолочной кислотой, омолаживающим игольчатым RF-лифтингом или бланшированием (локальным заполнением морщин филлером с гиалуроновой кислотой). И не забываем про уход: увлажняющий крем и SPF на зону декольте обязательно.
Что же касается рук, то здесь первый челлендж — фотостарение. Поскольку эти зоны открыты солнцу, без защиты кожа быстро истончается (сухожилия и вены становятся заметнее), сохнет, покрывается пятнами. Но все поправимо! Против пигментации поможет фотоомоложение, а плотность тканей восстановят инъекции гидроксиапатита кальция "Радиесс" (стимулируют синтез коллагена) и биоревитализация препаратом "Профайло", который омолодит ПЖК и даст "молодой" объем кистей. И задание домой: выработайте привычку ухаживать за руками постоянно по формуле: увлажнение + питание + защита от солнца».
Независимость: одна «подтяжка от кутюр» на всю жизнь
Кто не хочет «подсаживаться» на уколы красоты и периодическую пластику? «Поколение с ключом на шее», которое с детства (родители постоянно работали!) привыкло к самостоятельности. К счастью, словно для них придуманы протоколы «раз и навсегда».
Егор Парыгин
ведущий пластический хирург клиники им. Н. И. Пирогова
«Удивлю, но "подсесть" на бьюти-инъекции и аппараты в 50+ и не удастся: к этому возрасту провисание тканей и снижение тонуса мышц весьма значительны, и даже «тяжелая» косметология уже не в силах справиться. К счастью, есть операция, которая закрывает вопрос и позволяет выглядеть молодо долгие годы, — лифтинг лица по технологии Deep Plane Facelift. Его еще называют "подтяжка от кутюр": именно к этой методике прибегают селебрити А-листа (от Крис Дженнер до Марка Джейкобса! — Прим. ред.) и для того есть суперуважительные причины.
Во-первых, Deep Plane Facelift — лифтинг в самых глубоких структурах (даже глубже, чем SMAS). Специалист перемещает ткани под мышечно-апоневротическим слоем — то есть сам "фундамент" лица — и результат получается стойким и долговечным. Забываем о посещении пластического хирурга на 10–15–20 лет (зависит от особенностей организма)! Во-вторых, технология дает очень естественный эффект: нет ощущения "натянутости", черты не искажаются И в-третьих — восстановление на ×1,5! Поскольку работа идет на "основополагающем" уровне, поверхностные ткани и нервные окончания затрагиваются минимально. Значит, меньше синяков и отеков, а заживление проходит быстрее по сравнению с классическими видами подтяжек. И, как правило, уже через две–три недели следов вмешательства практически не заметно».
Семейные ценности: не озумеряться, а молодеть с аппаратным лифтингом
Еще раз вспомним: с родителями люди X в детстве проводили немного времени, поэтому теперь семью и (особенно!) свою роль в ней они ценят очень высоко. Женщина, рожденная в 1970-х, точно никогда не придет с запросом «выглядеть как 25-летняя дочь».
Елена Бирюлина
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Захарова»
«Новый бьюти-тренд — dissolving, то есть "растворение": прошла эпоха "молодящихся" лиц, переполненных ботоксом и гиалуроновой кислотой, и настало время бережной бьютификации (кстати, об этом впервые заговорили, когда филлеры убрала актриса Кристин Дейвис, известная по роли Шарлотты Йорк, — яркий представитель поколения X). Теперь все внимание к методикам без реабилитации, которые улучшают качество кожи, красиво и гармонично очерчивают овал. Допустим, технология EMFACE, в основе которой радиочастотное воздействие и электростимуляция тканей, дает замечательный противоотечный эффект, глубоко омолаживает мышцы, разглаживает лоб и корректирует второй подбородок. 20 минут — и вы снова обладатель "углов молодости", соединяющих челюсть и шею. А SMAS-лифтинг на аппарате Liftera фундаментально работает с деформационным типом старения (самый частый кейс в России). С помощью фокусированного ультразвука мы укрепляем соединительно-тканные структуры и связки (таким образом делая прочнее мышечный "каркас"!) и ликвидируем крупные складки и брыли, из-за которых лицо выглядит невыспавшимся и "тяжелым". И отмечу фотоомоложение M22 — благодаря импульсам света мы стимулируем обновление и синтез коллагена, и вот результат: поры становятся визуально меньше, выравнивается тон кожи, мелкие морщины разглаживаются. Все перечисленные подходы можно комбинировать между собой (а еще сочетать с плазмотерапией и биорепарацией, чтобы буквально сиять без хайлайтера!) — персональную программу разработаем на консультации».
Аутентичность: эндоскопия «чтобы никто не догадался»
Иксы поймут главный бьюти-мем 2025 To be natural is to be rare (обычная девушка в толпе «лисьих глаз» и «утиных губ») — они сами за индивидуальность (ведь прошли времена 1000 перемен, полагаясь на себя) и хотят сохранить нажитое непосильным трудом «я».
Артур Христенко
пластический хирург, косметолог клиники DEGA
«№ 1 среди операций с натуральным эффектом — эндоскопическое омоложение. Хирург аккуратно возвращает ткани, "съехавшие" из-за возрастного опущения (это нормально, так устроена гравитация), в более высокое физиологическое положение. И вуаля: вновь с нами открытый взгляд без "впадин" под глазами и брови вразлет без "хмурости" и "усталости". Феномен в том, что доктор А) проводит лифтинг через небольшие и незаметные доступы (никаких видимых швов!); Б) добивается омоложения, работая только с собственными структурами лица — ничего "синтетического" не добавляя, а фиксируя ткани на том уровне, где они находились 5 лет назад. Аутентичность 10 из 10.
Что касается восстановления — все зависит от объема вмешательства и скорости регенерации. В ряде кейсов люди довольны и счастливы уже через месяц после операции, а иногда окончательный результат мы видим только через квартал–полгода. Кстати, я советую обсудить с вашим доктором комбо из эндоскопии и косметологических процедур по улучшению качества кожи (плазмотерапия, биоревитализация, мезотерапия) — это отличная стратегия, чтобы получить максимально выраженный и, самое главное, долговременный антиэйджинг».
