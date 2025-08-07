Самые крутые антиэйдж-методики после 50 лет: «подтяжка от кутюр», hi-tech-лифтинг и бланширование

косметолог, дерматовенеролог клиники GRANDMED

«Холмсы от бьюти, внимание: чтобы вычислить возраст, посмотрите на кисти и шею. Дело в том, что кожа здесь тонкая, подкожно-жировая клетчатка (ПЖК) выражена слабо, а значит, любые изменения проявляются ярко. Особенно после 50, когда в организме снижается белок крепости и плотности тканей — коллаген. Начнем с шеи. Кроме взросления и естественного снижения тонуса кожи на нее влияет образ жизни. Работаете за компьютером в конфигурации буквы "ипсилон" или скроллите ленту, лежа в кровати? Вот и визуализировались горизонтальные морщины — "кольца Венеры". Так что срочно исправляем осанку и устраиваем великий совет с любимым косметологом, как в вашем кейсе справиться с проблемой: коллеганостимуляцией полимолочной кислотой, омолаживающим игольчатым RF-лифтингом или бланшированием (локальным заполнением морщин филлером с гиалуроновой кислотой). И не забываем про уход: увлажняющий крем и SPF на зону декольте обязательно.

Что же касается рук, то здесь первый челлендж — фотостарение. Поскольку эти зоны открыты солнцу, без защиты кожа быстро истончается (сухожилия и вены становятся заметнее), сохнет, покрывается пятнами. Но все поправимо! Против пигментации поможет фотоомоложение, а плотность тканей восстановят инъекции гидроксиапатита кальция "Радиесс" (стимулируют синтез коллагена) и биоревитализация препаратом "Профайло", который омолодит ПЖК и даст "молодой" объем кистей. И задание домой: выработайте привычку ухаживать за руками постоянно по формуле: увлажнение + питание + защита от солнца».