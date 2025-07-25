9 самых эффектных (и бережных!) пластических операций: для высоких ягодиц, аккуратной груди и естественно-молодого лица

Hips don’t lie! Бодилифтинг и липоскульптура

Высокие, округлые ягодицы — цель каждого бьюти-достигатора. Но, разумеется, пластика здесь — не универсальное решение. Первый шаг на пути к отличной фигуре — спорт и правильное питание. Хотя есть случаи, когда ЗОЖ, массажи не помогут — например, при опущении тканей (птозе) ягодиц. Эту ситуацию исправит хирургия.

Владимир Головатинский пластический хирург клиники A3BEAUTE «Самые популярные и надежные методики сегодня — подтяжка тела (бодилифтинг) и перераспределение жира так, чтобы сформировать гармоничные формы тела (липоскульптура). Удаляем избыток подкожно-жировой клетчатки из "донорской" зоны, к примеру с брюшной стенки, и переносим в бедра. Вмешательство не простое, требующее включить "режим экономии энергии" (без берпи, приседаний и других фитнес-активностей) на период восстановления — а вот примерно через 3 недели можно войти в привычный ритм жизни. Нотабене! Противопоказания есть всегда (если слышите, что некий протокол подходит каждому — это черный пиар). Допустим, если на липоскульптуру придет девушка, которая весит 48 кг, мы просто не сможем изменить расположение жира, потому что его недостаточно! Тогда посоветуем обратиться к диетологу, который назначит высококалорийную диету для набора веса. Далее проведем операцию, а потом девушка аккуратно снизит массу тела под контролем врача, чтобы ее радовали и цифры на весах, и результат преображения».

Флекс живота: липосакция + абдоминопластика

Безусловный тренд в самосовершенствовании — флэт-бэлли, а с английского просто «плоский живот» (как же без него носить ультрамодные брюки-аладдины!). Многим для четкого рельефа и тонкой талии достаточно отказа от сладостей, скручиваний и боковой планки, но есть три кейса, когда лучше посоветоваться с пластическим хирургом.

Михаил Бударин пластический хирург Клиники имени Н.И.Пирогова «Во-первых, консультация нужна тем, кто практикует суперздоровый образ жизни, а талия не становится у́же. Вероятно, именно в области живота у таких людей расположены "жировые ловушки" (зоны, где по велению генетики скапливается лишний объем) — тут поможет липосакция. Во-вторых, пластика часто выручает если после родов и/или резкого похудения у женщины остались избытки кожи на животе (легко устранить с помощью абдоминопластики). И третья группа — люди, у которых вокруг талии есть "спасательный круг": избыток и тканей, и объема. Тогда мы объединяем абдоминопластику с ультразвуковой липосакцией верхних отделов живота, боков и спины Vaser (одна из самых точных и бережных технологий!). И разом корректируем проблемные зоны, получаем выразительные контуры фигуры. Факт, приятный во всех отношениях: после операции идеально взять неделю отдыха, восстановиться и потом легко вернуться "в коллектив, в семью, в работу". А планировать дальние поездки, покорение горных вершин или марафон я советую минимум через полтора месяца — для вашего максимального комфорта и безопасности».

Интеллигентный пуш-ап? Только маммопластика

Красивая грудь была, есть и, скорее всего, останется одним из самых частых эстетических запросов. Несовершенства размера или формы бюста мешают женщинам чувствовать себя уверенно и даже подбирать одежду по размеру, и, к сожалению, спорт и диеты не могут изменить физиологию. Решение — маммопластика.