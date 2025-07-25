9 самых эффектных (и бережных!) пластических операций: для высоких ягодиц, аккуратной груди и естественно-молодого лица

Всем — лагом: скандинавский принцип умеренности перекочевал из майндфулнес в бьюти. Рассказываем, в чем счастье сохраняющей ринопластики, интеллигентного липо, hi-tech увеличения груди и почему boom-boom-лисьи глаза не пройдут.
Hips don’t lie! Бодилифтинг и липоскульптура
Высокие, округлые ягодицы — цель каждого бьюти-достигатора. Но, разумеется, пластика здесь — не универсальное решение. Первый шаг на пути к отличной фигуре — спорт и правильное питание. Хотя есть случаи, когда ЗОЖ, массажи не помогут — например, при опущении тканей (птозе) ягодиц. Эту ситуацию исправит хирургия.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Самые популярные и надежные методики сегодня — подтяжка тела (бодилифтинг) и перераспределение жира так, чтобы сформировать гармоничные формы тела (липоскульптура). Удаляем избыток подкожно-жировой клетчатки из "донорской" зоны, к примеру с брюшной стенки, и переносим в бедра. Вмешательство не простое, требующее включить "режим экономии энергии" (без берпи, приседаний и других фитнес-активностей) на период восстановления — а вот примерно через 3 недели можно войти в привычный ритм жизни. Нотабене! Противопоказания есть всегда (если слышите, что некий протокол подходит каждому — это черный пиар). Допустим, если на липоскульптуру придет девушка, которая весит 48 кг, мы просто не сможем изменить расположение жира, потому что его недостаточно! Тогда посоветуем обратиться к диетологу, который назначит высококалорийную диету для набора веса. Далее проведем операцию, а потом девушка аккуратно снизит массу тела под контролем врача, чтобы ее радовали и цифры на весах, и результат преображения».
Флекс живота: липосакция + абдоминопластика
Безусловный тренд в самосовершенствовании — флэт-бэлли, а с английского просто «плоский живот» (как же без него носить ультрамодные брюки-аладдины!). Многим для четкого рельефа и тонкой талии достаточно отказа от сладостей, скручиваний и боковой планки, но есть три кейса, когда лучше посоветоваться с пластическим хирургом.
Михаил Бударин
пластический хирург Клиники имени Н.И.Пирогова
«Во-первых, консультация нужна тем, кто практикует суперздоровый образ жизни, а талия не становится у́же. Вероятно, именно в области живота у таких людей расположены "жировые ловушки" (зоны, где по велению генетики скапливается лишний объем) — тут поможет липосакция. Во-вторых, пластика часто выручает если после родов и/или резкого похудения у женщины остались избытки кожи на животе (легко устранить с помощью абдоминопластики). И третья группа — люди, у которых вокруг талии есть "спасательный круг": избыток и тканей, и объема. Тогда мы объединяем абдоминопластику с ультразвуковой липосакцией верхних отделов живота, боков и спины Vaser (одна из самых точных и бережных технологий!). И разом корректируем проблемные зоны, получаем выразительные контуры фигуры. Факт, приятный во всех отношениях: после операции идеально взять неделю отдыха, восстановиться и потом легко вернуться "в коллектив, в семью, в работу". А планировать дальние поездки, покорение горных вершин или марафон я советую минимум через полтора месяца — для вашего максимального комфорта и безопасности».
Интеллигентный пуш-ап? Только маммопластика
Красивая грудь была, есть и, скорее всего, останется одним из самых частых эстетических запросов. Несовершенства размера или формы бюста мешают женщинам чувствовать себя уверенно и даже подбирать одежду по размеру, и, к сожалению, спорт и диеты не могут изменить физиологию. Решение — маммопластика.
Александра Мошкалова
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Мы выбираем технику операции и вид имплантов, отталкиваясь от пропорций человека. К примеру, женщине с очень широким кливиджем (расстоянием между внутренними контурами груди) и с большой грудной клеткой не подойдут круглые импланты — весь объем сконцентрируется ближе к подмышкам. Лучше остановиться на анатомических имплантах, в которых ширина преобладает над высотой — для "сближения" бюста в области декольте. Важно: увеличение имплантами — единственный доказательный метод, никаких новых подходов нет. Но появилась интересная комбинированная техника — гибридная маммопластика: хирург устанавливает импланты и одновременно проводит липофилинг груди, что позволяет получить изящный бюст и безукоризненный силуэт (dec tech — высокотехнологичная бьютификация зоны декольте — новый тренд! — Прим. ред.). Суть в том, что в грудь переносится собственный жир человека, избыток которого удален в других зонах: к примеру, в талии или галифе. После этого любая обтягивающая одежда: от статуарных бодиконов до жакетов-тюльпанов будет выглядеть восхитительно и подчеркивать все достоинства фигуры».
Улыбка на миллион! Протезирование All-in-4
Любая стоматологическая операция — про максимально яркое преображение! Можно скорректировать прикус — и гармонизировать нижнюю треть лица, выровнять зубной ряд — и вернуть человеку возможность смеяться без стеснения (и щелчков в челюсти).
Кирилл Савостян
основатель сети клиник «Флоренция», стоматолог-ортопед
«Но самый грандиозный эффект, конечно, дает протезирование All-in-4. Оно полностью восстанавливает челюстную систему "под ключ": от функции до эстетики каждого зуба — и в кратчайшие сроки, всего за полгода. Часто это необходимо спортсменам и людям элегантного возраста. Сначала мы планируем операцию с помощью 3D-моделирования и подбираем такую стратегию, чтобы провести имплантацию быстро и с нулевым риском осложнений. Кроме того, стоматолог-ортопед и зубной техник вместе работают над проектом протезов и воссоздают естественную прелесть улыбки, учитывая форму зубов, высоту прикуса, объем будущей конструкции. В день операции все четыре импланта с 10–12 коронками каждый одновременно аккуратно переносятся в полость рта. Ценный психологический момент: процедуру можно провести с использованием анестезии, чтобы максимально снизить тревожность и страх. И вот спустя несколько месяцев после вмешательства (это время нужно, чтобы челюсть "приняла" протез) человек снова полноценно и открыто улыбается и не отказывает себе в твердых сырах, миндале и горьком шоколаде».
Оставит с (очень классным!) носом — ринопластика
Интересный факт: большинство считает, что коррекция носа нужна только для решения проблем с дыханием, но это совсем не так. Ринопластикой можно сделать лицо гораздо «легче», ярче и гармоничнее.
Сергей Брагилев
пластический хирург клиники GRANDMED
«Нельзя сказать, что круглолицым людям нужен острый нос, а обладателям узкого подбородка — слегка приподнятый, и никак иначе. Каждый кейс очень индивидуален. Мы учитываем все пропорции: от формы лба до линии челюсти, чтобы аккуратно "вписать" в них нос и сохранить природную айдентику. Иногда даже имеет смысл провести комбинированное вмешательство. К примеру, красиво преображают лицо уменьшение носа и небольшое увеличение подбородка имплантом. А впечатляющий антиэйдж-эффект дает ринопластика в сочетании с эндоскопической подтяжкой верхней трети или пластикой век (задуматься об этом рекомендую тем, кому в районе 30 лет).
Наш ключевой ориентир: нос не должен выглядеть "прооперированным". Для того чтобы получить органичный результат, работаем по методу "сохраняющей ринопластики", то есть изменяя форму носа, минимально затрагивая его анатомические структуры. Не разрушаем то, что создано природой, а корректируем за счет манипуляции на опорах — перегородке и костях. Плюс на помощь приходят технологии: например, мы используем пьезо — ультразвуковой инструмент, позволяющий очень точно работать с костью и не травмировать мягкие ткани. Такой подход помогает человеку легко восстановиться: как правило, после сохраняющей ринопластики нет сильных отеков или синяков, а на 10-е сутки, когда мы снимаем повязку, лицо практически никак не выдает прошлый визит к хирургу и можно спокойно планировать деловые встречи или выход в театр».
Поднимите мне веки: блефаро- и эпикантопластика
Блефаропластика — в большинстве случаев про антиэйджинг. С возрастом кожа век теряет тонус, появляются несимпатичные складки на глазах и периорбитальная область выглядит тяжелой и «уставшей» (плюс неудобно наносить косметику!). Тогда хирург аккуратно устраняет избытки тканей, подтягиваем зону верхних и нижних век и возвращаем человеку более молодой взгляд. А еще...
Владислав Казанов
пластический хирург клиники «МЕДИ на Невском»
«Есть бьютифицирующая блефаропластика — это прежде всего эндоскопический лифтинг, поднимающий хвост бровей или весь лоб, придавая векам изящную форму. Для людей азиатской внешности проводится "ориентальная блефаропластика", создающая складку на верхнем веке, а в некоторых кейсах — коррекция внутреннего уголка глаз (эпикантопластика). Так взгляд становится более открытым и выразительным, а форма глаз приближается к "европейской" миндалевидной (почти все K-pop-айдолы прошли это преображение!). Какую бы методику мы ни выбрали — всегда учитываем индивидуальную анатомию лица, по возможности сохраняем жировую ткань — именно она не дает глазам "ввалиться" и поддерживает красоту их контуров. Отмечу, что блефаропластика затрагивает самые деликатные и подвижные структуры лица, потому восстановление не моментальное. Швы мы снимем спустя неделю после операции, основные отеки "уйдут" примерно на 14-й день, а финальный результат, когда все ткани полностью восстановятся, увидим через полгода».
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