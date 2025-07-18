Почему (особенно!) летом сохнут глаза и кожа? Устроили докмед-консилиум и нашли 11 решений

Сохну сам по себе! От чего?

Бьюти-гидрометцентр сообщает: чем теплее на улице, тем выше риски дефицита влаги. Но — уточняют дерматологи: виноваты не только (и не столько) 25 градусов Цельсия. Причины сухости ищем в рутине, биомеханике кожи и других систем организма.

Елена Багненко д.м.н., косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Природа обезвоженности у каждого своя. Допустим, в ванной выстроились неподходящие именно вам уходовые банки — они не предотвращают потерю гидроресурса и не дают необходимый объем увлажнения (поэтому лучше подбирать кремы с косметологом-дерматологом). Или вы регулярно забываете пользоваться SPF-средствами, и под агрессивным воздействием солнечных лучей кожа иссыхает (исправляйтесь — есть специальные приложения, напоминающие нанести санпротектор, к примеру UVLens. — Прим. ред.). И, конечно, большую роль в обезвоженности играют заболевания — в частности, атопический дерматит и экзема. Кроме того, есть один диагноз, которому очень немногие специалисты уделяют внимание, хотя он ощутимо влияет на наши "запасы воды", — купероз. Это избыточная сеть капилляров, которая нефункциональна, то есть — в переводе с научного языка — преграждает путь глубоким сосудам, несущим полезные вещества к поверхностным слоям кожи. Так, при куперозе ткани не получают ни питание, ни влагу в достаточном объеме. И тогда обладатели любого типа кожи — сухой, нормальной, комбинированной и даже жирной — сталкиваются с чрезмерной сухостью».

Гидротюнинг: лазеры и кислородное увлажнение

Нос шелушится, тональник ложится неровно, а лицо «съедает» увлажняющий крем за секунду и продолжает сохнуть? Наводим порядок высокотехнологично.

Елена Багненко: «Для каждой проблемы — свое решение. Дерматит и экзема лечатся наружными кремами и гелями, которые восстанавливают гидролипидный барьер. Если виноват купероз, то устраняем его (не затрагивая окружающие ткани!) с помощью лазерной технологии Vbeam. Кстати, благодаря лечению не только проходит сухость, но и выравнивается цвет лица (и вы перестаете экстраординарно краснеть в спортзале или на нервной планерке!), визуально уменьшаются поры. Если купероз не беспокоит, но кожа тусклая, без молодого и здорового сияния — значит, ресурс важной молекулы увлажнения — гиалуроновой кислоты — на исходе из-за длительного стресса, перепадов температуры (петербургская классика) или возрастных изменений (после 35–40 лет). Восстанавливаем гидробаланс с помощью инъекционной биоревитализации или аппаратного увлажнения Dermadrop (вводим в ткани питательные вещества без уколов, с помощью направленной волны кислорода).

А если дерматологических проблем нет? Есть другие заболевания, которые приводят к сухости лица и тела, — к примеру, тиреоидит (воспаление щитовидной железы). Здесь мы подключаем смежных специалистов — эндокринологов, которые выравнивают гормональный фон, и проблемы — от соматических до эстетических — уходят».