Почему (особенно!) летом сохнут глаза и кожа? Устроили докмед-консилиум и нашли 11 решений

Пока мы одной ногой на террасахоппинге, а второй — вейксерфим, наша кожа и — шок-контент — глаза активно теряют влагу. Только спокойствие: петербургские доктора разберутся с шелушением, краснотой и окулярными сбоями светом, лазерами и слезой
русалки гиалурона.
Сохну сам по себе! От чего?
Бьюти-гидрометцентр сообщает: чем теплее на улице, тем выше риски дефицита влаги. Но — уточняют дерматологи: виноваты не только (и не столько) 25 градусов Цельсия. Причины сухости ищем в рутине, биомеханике кожи и других систем организма.
Елена Багненко
д.м.н., косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Природа обезвоженности у каждого своя. Допустим, в ванной выстроились неподходящие именно вам уходовые банки — они не предотвращают потерю гидроресурса и не дают необходимый объем увлажнения (поэтому лучше подбирать кремы с косметологом-дерматологом). Или вы регулярно забываете пользоваться SPF-средствами, и под агрессивным воздействием солнечных лучей кожа иссыхает (исправляйтесь — есть специальные приложения, напоминающие нанести санпротектор, к примеру UVLens. — Прим. ред.). И, конечно, большую роль в обезвоженности играют заболевания — в частности, атопический дерматит и экзема.
Кроме того, есть один диагноз, которому очень немногие специалисты уделяют внимание, хотя он ощутимо влияет на наши "запасы воды", — купероз. Это избыточная сеть капилляров, которая нефункциональна, то есть — в переводе с научного языка — преграждает путь глубоким сосудам, несущим полезные вещества к поверхностным слоям кожи. Так, при куперозе ткани не получают ни питание, ни влагу в достаточном объеме. И тогда обладатели любого типа кожи — сухой, нормальной, комбинированной и даже жирной — сталкиваются с чрезмерной сухостью».
Гидротюнинг: лазеры и кислородное увлажнение
Нос шелушится, тональник ложится неровно, а лицо «съедает» увлажняющий крем за секунду и продолжает сохнуть? Наводим порядок высокотехнологично.
Елена Багненко: «Для каждой проблемы — свое решение. Дерматит и экзема лечатся наружными кремами и гелями, которые восстанавливают гидролипидный барьер. Если виноват купероз, то устраняем его (не затрагивая окружающие ткани!) с помощью лазерной технологии Vbeam. Кстати, благодаря лечению не только проходит сухость, но и выравнивается цвет лица (и вы перестаете экстраординарно краснеть в спортзале или на нервной планерке!), визуально уменьшаются поры. Если купероз не беспокоит, но кожа тусклая, без молодого и здорового сияния — значит, ресурс важной молекулы увлажнения — гиалуроновой кислоты — на исходе из-за длительного стресса, перепадов температуры (петербургская классика) или возрастных изменений (после 35–40 лет). Восстанавливаем гидробаланс с помощью инъекционной биоревитализации или аппаратного увлажнения Dermadrop (вводим в ткани питательные вещества без уколов, с помощью направленной волны кислорода).
А если дерматологических проблем нет? Есть другие заболевания, которые приводят к сухости лица и тела, — к примеру, тиреоидит (воспаление щитовидной железы). Здесь мы подключаем смежных специалистов — эндокринологов, которые выравнивают гормональный фон, и проблемы — от соматических до эстетических — уходят».
Откуда в глазах «песок» и почему зрение лагает
Это аларм, не алармизм — миллионы людей ежедневно сталкиваются с синдромом сухого глаза. Хорошая новость — офтальмологи знают, почему и как проявляет себя эта неприятность.
Яна Пламинская
офтальмолог центра «Зрение»
«Диагноз "синдром сухого глаза" (ССГ) поставит только врач, но вот красные флаги, которые должны заставить насторожиться и сходить на консультацию: "песок" под веками, жжение, покраснение, нечеткое зрение, которое проясняется после моргания, или слезотечение.
Почему под веками появляется "пустыня"? Дело в том, что слезная пленка, покрывающая их, — это не просто вода, а сложная структура. Она состоит из масляного, водного и муцинового слоев, каждый из которых выполняет свою функцию: защищает, питает, увлажняет и обеспечивает гладкость поверхности роговицы для идеального зрения. Поэтому, когда нарушается состав слезы, снижается ее выработка мейбомиевыми (слезными) железами или усиливается испарение — возникает ССГ. На функции слезы негативно влияют несколько факторов: солнечное излучение (купите очки с UV-фильтром!), курение (самое время отказаться от него), токсичный трудоголизм (расположите экран так, чтобы его верх был на уровне глаз, и чаще моргайте — мозг забывает это контролировать, когда вы смотрите в ноутбук), а также недостаток влаги вокруг и внутри (пейте воду в течение дня и приобретите увлажнитель воздуха).
И еще несколько нюансов: не злоупотребляйте сосудосуживающими офтальмологическими каплями, всегда смывайте макияж на ночь, берегите зрение от сквозняков, потоков воздуха (и пыли!) из открытых окон. А если носите контактные линзы, то выбирайте силикон-гидрогелевые — они лучше пропускают кислород».
Окулус репаро! Искусственные слезы и IPL-терапия
Лето, раскаленный город и кондиционеры сделали свое дело — очи на 100% жгучие. Только без паники! Есть мультистратегия от докмеда.
Яна Пламинская: «Если синдром сухого глаза начал портить жизнь — самое время контратаковать в шесть апперкотов. Первый этап — искусственные слезы (слезозаменители). Сегодня в фармарсенале есть бесконсервантные формы, густые гели/мази, капли с гиалуроновой кислотой — не бойтесь экспериментировать под контролем врача, чтобы найти "свой" препарат. Второе — компрессы. Накладываем паровые или гелевые маски, полотенце, смоченное теплой (не горячей!) водой, на закрытые веки всего на 5–10 минут — это размягчает застывший секрет мейбомиевых желез, улучшая его отток.
Третий совет — проводим массаж век. Легкими круговым нажатиями движемся кончиками пальцев в направлении ресниц, чтобы "выдавить" секрет желез (видео есть на странице нашего центра "Зрение"). Четвертым шагом поддерживаем гигиену — специальными лосьонами или салфетками удаляем корочки, излишки секрета и бактерий с краев век.
И наконец, соблюдаем два важных правила: увлажняем эмолентами чувствительную или атопическую кожу вокруг глаз, чтобы длительно удерживать в ней влагу. Плюс даем зрению отдых по схеме "20–20–20": после каждых 20 минут работы за экраном смотрим 20 секунд на предмет в 20 футах (около 6 метров). Если этих мер недостаточно, офтальмолог может порекомендовать IPL-терапию — стимуляцию работы слезных желез светом и использование микроскопических силиконовых пробок — они помогают естественной или искусственной слезе дольше оставаться на роговице. И зрение снова на пике!»
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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