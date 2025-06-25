Как разгладить лоб, получить высокие скулы и скинуть 5 (!) кило без инъекций? Вот чудо-аппараты красоты с быстрым эффектом

косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»

«Heleo 4 Pro LED — одна из первых технологий для комплексного антиэйджинга, которая сочетает в себе несколько спектров (красный, синий, зеленый, желтый и многие другие). Светодиоды излучают различные длины волн света, те проникают в дерму и стимулируют важнейшие клеточные процессы: выработку коллагена, микроциркуляцию и регенерацию тканей. Процедура полиэтапная — вначале наносим фотосенсибилизирующий гель последнего поколения, компоненты которого находят "неисправную" клетку и накапливаются вокруг нее. Затем направляем специальный свет, фотосенсибилизатор "улавливает" его, передает в ткани — и поврежденные, старые клетки самоликвидируются, а на их место приходят новые, здоровые. Благодаря этому проходят высыпания, текстура кожи становится бархатистой, лицо выглядит свежим и отдохнувшим.

Первые позитивные трансформации происходят сразу, но для максимальных результатов, конечно, лучше завершить весь курс. Как правило, мы рекомендуем от 6 до 12 сеансов с интервалом один-два раза в неделю — после кожа гораздо лучше подготовлена к дальнейшим протоколам омоложения. Так LED-терапия прекрасно сочетается с другими аппаратными и инъекционными методами: к примеру, лазерным и фотоомоложением, инъекциями, микротоковым лимфодренажем. Эти комбинации, во-первых, делают антиэйдж-эффект еще ярче, во-вторых, ускоряют естественное обновление и восстановление тканей (кстати, светотерапия используется в реабилитации после травматичных процедур и пластических операций!) и, в-третьих, помогают активным веществам из косметических средств проникать глубже в ткани, а значит, продуктивно бороться с окислительным стрессом, воспалениями и старением».