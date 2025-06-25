Как разгладить лоб, получить высокие скулы и скинуть 5 (!) кило без инъекций? Вот чудо-аппараты красоты с быстрым эффектом

Бесчисленные уколы — отписка, бережные бьюти-технологии — тысяча лайков! Знакомьтесь, антиэйдж-фототерапия Heleo 4 (разработка российских ученых!) обновляет кожу на уровне клеток, электролифтинг EmFace ликвидирует второй подбородок, Beautylizer-массаж — им прогоняют упрямые лишние объемы и лепят феноменальную талию!
Ни гусиных лапок, ни воспалений! Знакомьтесь, мультиспектральный тюнинг
«Да будут светодиоды!» — сказали российские ученые-визионеры и разработали методику клеточного омоложения, которая — светом! — стирает следы всех треволнений, а еще акне, розацеа, гиперпигментацию и морщины!
Алина Томашева
косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Heleo 4 Pro LED — одна из первых технологий для комплексного антиэйджинга, которая сочетает в себе несколько спектров (красный, синий, зеленый, желтый и многие другие). Светодиоды излучают различные длины волн света, те проникают в дерму и стимулируют важнейшие клеточные процессы: выработку коллагена, микроциркуляцию и регенерацию тканей. Процедура полиэтапная — вначале наносим фотосенсибилизирующий гель последнего поколения, компоненты которого находят "неисправную" клетку и накапливаются вокруг нее. Затем направляем специальный свет, фотосенсибилизатор "улавливает" его, передает в ткани — и поврежденные, старые клетки самоликвидируются, а на их место приходят новые, здоровые. Благодаря этому проходят высыпания, текстура кожи становится бархатистой, лицо выглядит свежим и отдохнувшим.
Первые позитивные трансформации происходят сразу, но для максимальных результатов, конечно, лучше завершить весь курс. Как правило, мы рекомендуем от 6 до 12 сеансов с интервалом один-два раза в неделю — после кожа гораздо лучше подготовлена к дальнейшим протоколам омоложения. Так LED-терапия прекрасно сочетается с другими аппаратными и инъекционными методами: к примеру, лазерным и фотоомоложением, инъекциями, микротоковым лимфодренажем. Эти комбинации, во-первых, делают антиэйдж-эффект еще ярче, во-вторых, ускоряют естественное обновление и восстановление тканей (кстати, светотерапия используется в реабилитации после травматичных процедур и пластических операций!) и, в-третьих, помогают активным веществам из косметических средств проникать глубже в ткани, а значит, продуктивно бороться с окислительным стрессом, воспалениями и старением».
Главное действующее (и очень молодое) лицо: электролифтинг
Четкая линия подбородка, высокие скулы и ровный лоб за 20 минут? Нам, конечно, надо! Записываемся на гениальную процедуру, в которой (единственной в мире!) виртуозно рифмуются радиочастотное (или RF-) омоложение (ликвидирует морщины) с электрической миотонизацией (подтягивает мышечный каркас)!
Ирина Стрелкова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«По отдельности RF-лифтинг и HIFES (High Intensity Facial Electrostimulation — высокоинтенсивная электростимуляция лица) известны многие годы: первый активизирует синтез коллагена и разглаживает кожу, вторая — укрепляет мышечное волокно и устраняет "провисание" тканей. Но недавно появился аппарат EmFace, в котором технологии объединены и усиливают действие друг друга. Эффект — удивительный! "Уходят" брыли и второй подбородок, овал становится четче, кожа — плотнее и эластичнее.
Чтобы получить наилучший результат, мы рекомендуем сначала подготовить ткани с помощью биоревитализации, а затем провести курс из четырех сеансов EmFace с недельным интервалом. Кроме того, эта методика может быть прекрасным решением "на выход", если нужно срочно привести себя в порядок перед светским soirée. Всего через пару часов после процедуры сойдут отеки, "подтянется" уставшее лицо. Важный момент, который беспокоит многих людей: может ли электростимуляция сделать заметнее межбровные линии или морщины вокруг рта? Ни в коем случае — мы не тонизируем мимические структуры, ответственные за складки и заломы, а работаем только с теми мышцами, которые отвечают за лифтинг лица».
Какие (вау!) формы! Высокотехнологичный смарт-массаж
Упрямые кило — out, фигура 10 из 10 — in (и да здравствует сезон ультрамодных кроп-блуз, сложносочиненного мини и анималистических бикини!). За пару недель до морской дольче виты возвращаемся в свою идеальную кондицию с помощью мультимодального массажа Beautylizer — он прорабатывает тело от кожи до мышц и клеток одновременно вибрационной компрессией + светом!
Анна Гер
косметолог, трихолог, нутрициолог корпорации красоты Beauty Lounge
«Генеральный принцип прост: мы массируем поверхность тела аппаратом с 72 вибророллерами, с определенной интенсивностью и в разных направлениях (зависит от индивидуальных особенностей тела). При этом кожа не растягивается, но становится гладкой и упругой, и сосуды не травмируются, а укрепляются — потому что в технологию (и в этом секрет ее успеха) "включены" вибрационное воздействие и красный LED-свет, которые дополнительно укрепляют коллагеновые волокна.
Но это не все достоинства массажа! Мы нежно любим его за "антицеллюлитный эффект". Ведь как формируются отеки и то, что мы называем "целлюлитом"? Человек мало двигается, и жидкость в межклеточном пространстве становится густой и плотной, из-за этого общение между клетками затрудняется, ухудшается метаболизм. Вибрация "разбалтывает" эту жидкость, ее излишек выводится естественным путем, и, соответственно, обмен веществ, коммуникация клеток и жизнь налаживаются. Так, за курс, который обычно составляет 6–12 процедур раз в два-три дня, можно попрощаться с пятью — семью килограммами! А если с лишними объемами проблем нет и, наоборот, человек много тренируется, но при этом чувствует мышечное напряжение — Beautylizer-массаж снова спешит на помощь. Он замечательно выводит "забивающую" мышцы молочную кислоту, устраняет тяжесть в конечностях и возвращает свободу движения».
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