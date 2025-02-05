Да будет свет! Фототерапия в косметологии и антиэйдже — кому, когда и для чего?

Если вы боретесь за идеальную кожу не один световой год, то посылаем вам лучи добра в прямом смысле. Как зарифмовать синий, зеленый, (инфра)красный спектры — освежиться, помолодеть и даже избавиться от ментальных заморочек, рассказывают петербургские косметологи.
Биоздоровье кожи и дефолт пси-кризиса. Фотодинамическая терапия
Методика, которая категорчески рекомендована зимой всем петербуржцам. Ведь света боятся не только злые духи, но и дерматологические болезни и депрессия! Лучи пробивают их щит и устраивают в организме грандиозную биохимическую реконструкцию.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники «Ренессанс»
«У фотодинамической терапии интересная история — она пришла в эстетическую медицину из онкодерматологии. Суть методики в том, что доктор "маркирует" поврежденные структуры средством-"ловцом света" (фотосенсибилизатором), а затем направляет луч точно в область коррекции. А тот в свою очередь разрушает нездоровые клетки и выделяет активную форму кислорода, которая запускает терапевтические процессы. Эта методика сегодня одна из самых востребованных и искренне любимых.
Фотодинамическая терапия решает множество дерматологических вопросов: от различных дерматитов и герпеса до розацеа, угревой болезни и акне — и дает хороший пролонгированный результат. А в косметологии мы с ее помощью повышаем тонус и плотность кожи, ускоряем восстановление после "агрессивных" вмешательств: лазерных шлифовок, микроигольчатого RF-лифтинга, инъекционных протоколов. У самой фотодинамической терапии нет реабилитационного периода и ограничений после. И еще она всесезонна — проводить процедуру можно и перед отпуском, мы даже дали ей кодовое название "море-солнце-пляж". И поделюсь очень любопытным фактом. Немецкие неврологи применяют данную методику как антидепрессант! Дело в том, что используемый красный спектр света с длиной волны 660 нм, проникая в тело, корректирует работу лимбической системы мозга, — а она отвечает за эмоции и мотивацию. Получается, можно улучшить не только отражение в зеркале, но и настроение».
Всем, кому нужна глобальная реновация. Фотобиомодуляция
Мы, северяне, постоянно проходим проверку на прочность и способность оставаться красивыми и молодыми в любых условиях — спасибо дефициту солнца, ветрам и просто 59°53'38" петербургской широты. Хорошая новость — высокотехнологичный свет тут как тут, чтобы все исправить.
Надежда Джураева
дерматолог-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Фотобиомодуляция — великолепный способ фундаментально и без реабилитации оздоровить ткани на клеточном уровне и уменьшить признаки старения: от истончения кожи до морщин. Принцип следующий: мы воздействуем на зону коррекции светом, и различные длины волн создают цветовые спектры (синий, зеленый, красный, инфракрасный), которые закрывают потребности лица и тела. Теперь переведем с научного на русский.
Синий свет улучшает заживление ран, а при некоторых заболеваниях, например, акне, действует как бактерицидный противовоспалительный суперагент. Зеленый — ускоряет регенерацию после операций (в том числе пластических), отлично снимает отеки и тонизирует, одновременно выравнивая тон. Красный свет стимулирует естественную выработку молодого коллагена. В итоге кожа — более плотная, эластичная, упругая, а заломы — вежливо прощаются. И, наконец, ближний инфракрасный свет — он невидим нашим глазом, его можно только почувствовать. За счет большой длины волны он проникает туда, где не достанут другие лучи, вплоть до мышц, и работает как реставратор всех тканей. А сочетая его с красным спектром, получаем комплексный антиэйджинг (читайте: молодильное яблочко на максималках. — Прим. ред.). Мы работаем на платформе Heleo Pro Led, которая дает радостные изменения уже после первого сеанса, а полноценный результат — за пять–семь процедур, которые имеет смысл повторять два–три раза в неделю. Разумеется, точные цифры будут симметричны личному кейсу».
Отмена фейстюна и февральская глазурь. Импульсная фототерапия
Манифестируем: вместо фотошопа — фототерапия! Ведь она А) меняет не картинку, а реальность, Б) создает эффект glazed donut skin, который не нуждается в косметическом дополнении!
Ольга Головина
косметолог-дерматовенеролог клиники GRANDMED
«Лазерные фотосистемы популярны с тех пор, как появились, то есть уже четверть века! Почему? Потому что они безопасны и умеют замечательно решать большой пул бьюти- и антиэйдж-задач. Итак, знакомьтесь с одной из лучших — IPL-фототерапия. Технология прицельно воздействует на биоткани импульсами видимого света и инфракрасного (который, как вы уже знаете, невидим). И стирает всё: от глубоко засевших пигментных пятен до "гусиных лапок". Алгоритм простой: надеваете темные очки, специалист наносит на кожу охлаждающий гель и настраивает аппарат по индивидуальным параметрам (допустим, если человек смуглый, они будут мягче). А затем приступаем к процедуре. Болезненности нет, чувствительность — легкая, если корректируем морщины и работаем на осветление, укрепление кожи, или средняя — при удалении пигментации и сосудов. Планируйте серию встреч с любимым косметологом заранее — результат формируется и закрепляется за два–три сеанса, которые мы обычно проводим раз в две– три недели. Кстати, интересный нюанс. Лазер никогда не ошибается (не зря появилось выражение про лазерную точность!). Мы идеально контролируем локализацию вспышек, их интенсивность, длительность, глубину и периодичность — это большой "психологический" плюс. Ведь если человек знает, насколько (!) протокол выверен, и не боится процедуры — организм продуктивнее на нее откликается!»
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