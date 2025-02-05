Да будет свет! Фототерапия в косметологии и антиэйдже — кому, когда и для чего?

главный врач косметологической клиники «Ренессанс»

«У фотодинамической терапии интересная история — она пришла в эстетическую медицину из онкодерматологии. Суть методики в том, что доктор "маркирует" поврежденные структуры средством-"ловцом света" (фотосенсибилизатором), а затем направляет луч точно в область коррекции. А тот в свою очередь разрушает нездоровые клетки и выделяет активную форму кислорода, которая запускает терапевтические процессы. Эта методика сегодня одна из самых востребованных и искренне любимых.

Фотодинамическая терапия решает множество дерматологических вопросов: от различных дерматитов и герпеса до розацеа, угревой болезни и акне — и дает хороший пролонгированный результат. А в косметологии мы с ее помощью повышаем тонус и плотность кожи, ускоряем восстановление после "агрессивных" вмешательств: лазерных шлифовок, микроигольчатого RF-лифтинга, инъекционных протоколов. У самой фотодинамической терапии нет реабилитационного периода и ограничений после. И еще она всесезонна — проводить процедуру можно и перед отпуском, мы даже дали ей кодовое название "море-солнце-пляж". И поделюсь очень любопытным фактом. Немецкие неврологи применяют данную методику как антидепрессант! Дело в том, что используемый красный спектр света с длиной волны 660 нм, проникая в тело, корректирует работу лимбической системы мозга, — а она отвечает за эмоции и мотивацию. Получается, можно улучшить не только отражение в зеркале, но и настроение».