А мы перезимуем! Топ бьюти-процедур, которые помогут пережить отопительный сезон, остановить волосопад и ликвидировать все, что выдает возраст

Сглаживаем ситуацию: фототерапия

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя познать спреццатуру? Да, то самое искусство выглядеть идеально, но так, будто к этому не приложены усилия! Вашему вниманию — омоложение широкополосным интенсивным светом на платформе BBL. Мы «распробовали» его 5–7 лет назад, и с тех пор это абсолютная любовь! Грандиозный плюс — здесь вообще нет реабилитации. После сеанса кожа просто ровная, гладкая, немного розовая. И избавленная от всего, что беспокоило: акне, розацеа, пигментных пятен, красных сосудистых звездочек, морщин. Ходить на BBL советую именно в январе-феврале еще и потому, что он не рекомендован после пляжного отдыха. А с какой частотой — решим на консультации.

Устраиваем генеральную уборку: пилинги

Если при слове «пилинг» вы вспоминаете Саманту Джонс — пчеловода, расслабьтесь, таких грубых методик больше нет. Абсолютное большинство пилингов сейчас бустерные. Это значит, они не травмируют поверхность лица и тела и начинают действовать из глубины (мягкое шелушение — пока без него никак — начнется через два-три дня). Под каждый запрос — свой протокол. Лично у меня два фаворита. Первый — «желтый» пилинг с пятипроцентным ретинолом моментально делает кожу нежной и свежей (осторожно, проводим не чаще раза в месяц). А второй — антиэйджер ТСА с трихлоруксусной кислотой. Ему под силу за 3–5 процедур решить буквально все: и воспаление снять, и заломы расправить, и выработку себума скорректировать, убрав блеск в Т-зоне!