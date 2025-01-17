А мы перезимуем! Топ бьюти-процедур, которые помогут пережить отопительный сезон, остановить волосопад и ликвидировать все, что выдает возраст

Пока вы рассекали по самому большому катку в мире (у стадиона «Зенит»!), мы получили консультацию Александры Сёмовой, заведующей отделением косметологии MK Clinic & Beauty (а еще лауреатом нашей премии «Новые имена в медицине Петербурга — 2024»!) — и составили с экспертом тюнинг-гид. Улучшаемся во всех измерениях: от 3D-моделирования до 4D-антиэйджинга!
Сглаживаем ситуацию: фототерапия
Вы когда-нибудь мечтали
стать лучшей версией себя познать спреццатуру? Да, то самое искусство выглядеть идеально, но так, будто к этому не приложены усилия! Вашему вниманию — омоложение широкополосным интенсивным светом на платформе BBL. Мы «распробовали» его 5–7 лет назад, и с тех пор это абсолютная любовь! Грандиозный плюс — здесь вообще нет реабилитации. После сеанса кожа просто ровная, гладкая, немного розовая. И избавленная от всего, что беспокоило: акне, розацеа, пигментных пятен, красных сосудистых звездочек, морщин. Ходить на BBL советую именно в январе-феврале еще и потому, что он не рекомендован после пляжного отдыха. А с какой частотой — решим на консультации.
Устраиваем генеральную уборку: пилинги
Если при слове «пилинг» вы вспоминаете Саманту Джонс — пчеловода, расслабьтесь, таких грубых методик больше нет. Абсолютное большинство пилингов сейчас бустерные. Это значит, они не травмируют поверхность лица и тела и начинают действовать из глубины (мягкое шелушение — пока без него никак — начнется через два-три дня). Под каждый запрос — свой протокол. Лично у меня два фаворита. Первый — «желтый» пилинг с пятипроцентным ретинолом моментально делает кожу нежной и свежей (осторожно, проводим не чаще раза в месяц). А второй — антиэйджер ТСА с трихлоруксусной кислотой. Ему под силу за 3–5 процедур решить буквально все: и воспаление снять, и заломы расправить, и выработку себума скорректировать, убрав блеск в Т-зоне!
Светимся изнутри (и снаружи!): уколы красоты
Любые инъекции организм переносит лучше в холодное время года (да и восстанавливаться дома приятнее, когда за окном вьюга, а не белые ночи). Так что выбирайте с вашим любимым косметологом, что душа просит. Мезотерапия и биоревитализация подойдут, если благодаря нещадному отоплению вы превратились в один сплошной сухарик. Оба протокола здорово увлажняют и насыщают ткани полезными витаминами, минералами, аминокислотами. Биорепарацию гиалуроновой формулой с пептидами рекомендую тем, кто хочет обновиться и сбросить пару лет. Она придаст контуру лица четкость, уберет сеточку морщин. А плазмотерапия инъекциями клеток-реставраторов (тромбоцитов) — классное решение, если хотите получить густую блестящую шевелюру. Курс прямо пропорционально зависит от кейса.
3D-моделируем лицо: игольчатый RF-лифтинг
Полуторачасовой сеанс и 24 микроиголочки, которые направляют на разную глубину кожи высокочастотный ток. Да — чувствительно, да — требует двух-трехдневной реабилитации, за время которой сойдут небольшой отек и краснота, и Да (с большой буквы) — безумно эффективно. Технология запускает выработку «белков молодости» коллагена и эластина и активизирует многоуровневые процессы восстановления. В итоге получаем великолепно подтянутую, упругую кожу и ровный рельеф: рубцы сглажены, поры уменьшены. Совет-инсайд: для «крепкого» результата сделайте RF хотя бы два раза за зиму.
4D-антиэйджинг: лазерная терапия
Знакомьтесь, не просто smart, а умнейшая машина Fotona, которая сочетает воздействие неодимового и эрбиевого лазеров. На ней мы работаем не только снаружи — с кожей, но и внутри — со стороны слизистой. Это дает эффект идеальной полировки, лифтинг ×2, а еще укрепляет связочный аппарат и возвращает на место «поплывшие» контуры. Лазерную терапию можно провести как на всем лице и теле, так и локально — к примеру, в области рта (уходите, брыли!) или глаз (до свидания, гусиные лапки!). Оптимально повторять процедуру раз в месяц-полтора до нужного результата.
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