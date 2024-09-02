Вес ушел, а лишние складки остались? Вот 5 причин! И в два раза больше способов это исправить

Состояние тела напрямую зависит от баланса между мышечной и жировой тканью. Даже при нормальном весе, если процент подкожно-жировой клетчатки высок, а кожа не отличается достаточной плотностью и эластичностью, на теле могут образовываться нежелательные складки.Норма содержания жира в организме мужчин составляет около 15 % от массы тела, женщин — около 20 %. У больных ожирением этот показатель увеличен более чем в два раза.

Наиболее точным методом диагностики процентного соотношения мышечной и жировой ткани сегодня считается биоимпедансометрия. Этот способ позволяет оценить состав тела и выявить возможные отклонения, которые могут способствовать образованию складок. К дисбалансу могут привести разные причины: от недостатка белка в рационе до возрастных изменений.

Недостаток коллагена— белковое меню и синтез-протоколы для кожи

Коллаген – ключевой элемент, от которого зависит качество тела. Чтобы коллаген вырабатывался в организме в достаточном количестве, важно потреблять белок. Для поддержания мышечной массы и здоровья кожи мужчинам рекомендуется включать в рацион 1,2-1,6 г белка на 1 кг массы тела, женщинам — 1,0-1,4 г на 1 кг массы тела. К продуктам, которые наиболее богаты белком относятся мясо, рыба, молоко и молочные продукты, орехи, бобовые и яйца. Растительный белок не может полностью заменить животный, поэтому вегетарианцам рекомендован дополнительный прием бадов с аминокислотами и коллагеном.

Есть категория людей, у которых нарушены процессы синтеза и распада коллагена. Это возникает из-за поломки определенных генов, что приводит к синдрому дисплазии соединительной ткани (СДСТ). Внешне синдром проявляется повышенной растяжимостью кожи и гипермобильностью суставов. Если можете легко оттянуть кожу лица на пару сантиметров без ощущения боли или достать большим пальцем руки до запястья — это ваша история. Часто СДСТ приводит к раннему старению. Таким пациентам особенно важно заботиться о своем коллагене — сбалансированно питаться и выполнять у врача-косметолога процедуры, которые направлены на выработку белка красоты. К ним относятся введение препаратов на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция, а также аппаратные методики — например, микроигольчатый RF-лифтинг.