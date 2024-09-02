Вес ушел, а лишние складки остались? Вот 5 причин! И в два раза больше способов это исправить

Иногда килограммы тают, а складки на теле не только не исчезают, но и множатся. Вместе с Александрой Сёмовой, врачом-косметологом, дерматовенерологом MK Clinic & Beauty на Петровском острове разобрались, почему «спасательный круг» на спине и животе и «крылья летучей мыши» на руках бывают даже у внешне очень стройных людей и как здесь помогут переосмысление стиля жизни, профильные чек-апы и высокотехнологичные косметологические процедуры.
Состояние тела напрямую зависит от баланса между мышечной и жировой тканью. Даже при нормальном весе, если процент подкожно-жировой клетчатки высок, а кожа не отличается достаточной плотностью и эластичностью, на теле могут образовываться нежелательные складки.Норма содержания жира в организме мужчин составляет около 15 % от массы тела, женщин — около 20 %. У больных ожирением этот показатель увеличен более чем в два раза.
Недостаток коллагена— белковое меню и синтез-протоколы для кожи
Коллаген – ключевой элемент, от которого зависит качество тела. Чтобы коллаген вырабатывался в организме в достаточном количестве, важно потреблять белок. Для поддержания мышечной массы и здоровья кожи мужчинам рекомендуется включать в рацион 1,2-1,6 г белка на 1 кг массы тела, женщинам — 1,0-1,4 г на 1 кг массы тела. К продуктам, которые наиболее богаты белком относятся мясо, рыба, молоко и молочные продукты, орехи, бобовые и яйца. Растительный белок не может полностью заменить животный, поэтому вегетарианцам рекомендован дополнительный прием бадов с аминокислотами и коллагеном.
Есть категория людей, у которых нарушены процессы синтеза и распада коллагена. Это возникает из-за поломки определенных генов, что приводит к синдрому дисплазии соединительной ткани (СДСТ). Внешне синдром проявляется повышенной растяжимостью кожи и гипермобильностью суставов. Если можете легко оттянуть кожу лица на пару сантиметров без ощущения боли или достать большим пальцем руки до запястья — это ваша история. Часто СДСТ приводит к раннему старению. Таким пациентам особенно важно заботиться о своем коллагене — сбалансированно питаться и выполнять у врача-косметолога процедуры, которые направлены на выработку белка красоты. К ним относятся введение препаратов на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция, а также аппаратные методики — например, микроигольчатый RF-лифтинг.
Мало движения — тренировки через «
не хочу» и много массажа
Сидячий образ жизни можно отнести к категории вредных привычек. Чем меньше мы двигаемся, тем выше риск болезней сердца и диабета. Подвижность, напротив, улучшает общее самочувствие, качество сна и предотвращает хронические заболевания.
ВОЗ рекомендует минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю или 75 минут интенсивной активности. Также стоит включать силовые упражнения дважды в неделю для поддержания мышечной массы. Если вы работаете в офисе, тоже старайтесь не забывать о движении. Делайте перерывы каждый час, выходите на улицу во время обеда. Даже короткая прогулка за кофе будет полезна для тонуса тела.
Хорошей инвестицией в качество тела при малоподвижном образе жизни будет регулярный массаж — ручной или аппаратный. Плюс последнего в более широком спектре действия. Например, процедуры на аппаратах Endospheres Therapy или iCOONE Laser эффективно выводят лишнюю жидкость, улучшают микроциркуляцию и работают с качеством кожи.
Дисбаланс гормонов — визиты к эндокринологу и психологу
Нарушения в работе щитовидной железы, инсулинорезистентность, недостаток половых гормонов (эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин) могут способствовать увеличению жировой массы и снижению плотности и эластичности кожи.
Решать проблему гормонального сбоя следует вместе с врачом-эндокринологом. Специалист назначит ряд анализов, подберет лечение и даст рекомендации по коррекции образа жизни. Без качественного сна, разумно выстроенного меню и работы со стрессом (здесь может помочь специалист по ментальному здоровью) привести гормональную систему в норму непросто.
Лучший антиэйджинг — старый добрый спорт и отказ от ежедневных читмилов
С возрастом мышечная ткань постепенно заменяется жировой, что приводит к уменьшению мышечной массы и ухудшению тонуса кожи. Этот процесс называется саркопеническим ожирением. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди старшего возраста, но иногда со саркопения настигает уже после 45 лет. Основа лечения саркопении — физические нагрузки и правильное питание (не жесткие диеты и голодания, а регулярные сбалансированные приемы пищи с белками, жирами и углеводами!). Рекомендации по контролю уровня потребления белка актуальны в любом возрасте.
После резкого похудения — hi-tech лифтинг и «уколы красоты»
Экстремальное снижение веса также может негативно сказаться на состоянии кожи и мышечной ткани. При быстрой потере килограммов кожа не успевает адаптироваться к изменениям объема тела, что приводит к снижению ее упругости и образованию складок.
На помощь приходят косметологические процедуры, направленные на повышение тонуса кожи и ее сокращение. Для подтяжки кожи в области плеч, живота и коленей сегодня активно используются аппаратные методики: ультразвуковой SMAS-лифтинг и микроигольчатый RF-лифтинг. В некоторых случаях врач-косметолог может рекомендовать сочетать аппаратные процедуры с инъекционными — например, с введением препаратов на основе полимолочной, гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция
Текст: Наталья Афонасьева
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